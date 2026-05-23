Bakan Göktaş\'tan Gemerek Huzurevi Açılışı

23.05.2026 16:34
GEMEREK'TE HUZUREVİ AÇILIŞINA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas ziyareti kapsamında Gemerek Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, "Bizim için yaşlılarımıza sahip çıkmak, sadece bir hizmet başlığı değil. Bir millet olarak, kim olduğumuzun da göstergesi. Nasıl ki gençlerimizi geleceğe tohum olarak görüyorsak, büyüklerimizi de tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan kılavuzlar olarak görüyoruz. Çünkü biz, büyükleriyle bereket bulan, onların hayır duasına tutunan, aileyi ve dayanışmayı güçlü tutan bir milletiz. Devlet dediğimiz yapı da tam olarak bunun için var. Vatandaşının zor gününde yanında olmak, yaşlısına güvenli bir hayat sunmak, ailelerine destek sağlamak ve kimseyi yalnız bırakmamak için var. Bizim sosyal devlet anlayışımızın özünde de bu var. Bu doğrultuda, büyüklerimiz için hayata geçirdiğimiz her bir hizmeti, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz" dedi.

'BÜYÜKLERİMİZİN EŞSSİZ MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyüklerin huzuru, ailelerin refahı ve milletin esenliği için çalıştıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda, büyüklerimize sunduğumuz hizmetleri; aktif ve sağlıklı yaşlanmayı esas alan, sosyal katılımı ve güvenli yaşamı destekleyen bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Hedefimiz net. Her daim yanlarında olmaya, her bir öğüdünden faydalanmaya gayret ettiğimiz çınarlarımıza daha konforlu imkanlar sunmak, refah içinde yaşamalarını sağlamak. 2002'de böyleydi, bugün de böyle. Aradan geçen uzun yıllara, edinilen köklü kazanımlara aldırmadan ilk günkü heyecanla çalışıyoruz. Kökümüzü de özümüzü de unutmuyor; büyüklerimizin eşsiz mirasına sahip çıkıyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz Ulusal Vefa Programı'yla 81 ilimizde yaşlılarımıza kendi evlerinde, gündelik ihtiyaçları için destek oluyoruz. Bu kapsamda, Sivas'ta 1480 vatandaşımıza vefa hizmeti sunuyoruz. Diğer yandan, evde bakım yardımlarıyla bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı ailelerinin yanında destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Evde Bakım Yardımı için sadece Sivas'a, 632 milyon lira kaynak aktardık. Evde Bakım Yardımı'yla Sivas'ta bu ay, 4615 vatandaşımıza toplam 63 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Diğer yandan, gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezleriyle, büyüklerimize gün içinde güvenle vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyoruz" diye konuştu.

'30 BİN YAŞLIMIZ YATILI HİZMETLERDEN FAYDALANIYOR'

2002'den bu yana hizmet ağını geliştirme noktasında çok yol katettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bugün, Türkiye'de 486 kamu ve özel huzurevinde 30 bin 279 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Sivas'ta ise halihazırda 3 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 132 yaşlımıza sıcak bir yuva sunuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni huzurevimiz ile bu güzel şehirdeki hizmet zincirimize bir halka daha ekliyoruz. Bu huzurevi, büyüklerimizin kendilerini güvende, huzurlu ve değerli hissedecekleri bir yaşam alanı olacak. Yaşlı dostu mimarisiyle ve güler yüzlü çalışanlarıyla, büyüklerimize sıcak bir yuva olacak. Ayrıca büyüklerimiz, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerinden de yararlanacak. Sosyal ve kültürel etkinliklerle hayatla bağlarını daha da güçlendirecekler. Hepimiz, yaş aldıkça yanımızda güveneceğimiz bir el, kapımızı çalan bir dost, halimizi hatırımızı soran bir ses olsun isteriz. Bizim görevimiz de büyüklerimize bu güven duygusunu hissettirmek. Bugün Gemerek'te açtığımız bu huzurevi, tam da bu anlayışla hizmet verecek. Büyüklerimiz, her ihtiyaçlarında; devletimizin desteğini, çalışanlarımızın ilgisini ve milletimizin vefasını yanlarında hissedecek. Biz, dün olduğu gibi bugün de büyüklerimizin hayır duasını en büyük kazanç biliyoruz. Onların huzuru, sağlığı ve mutluluğu için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. Konuşmanın ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler, açılışı gerçekleştirerek merkezi gezdi.

Yıldırım ŞİMŞEK/GEMEREK (Sivas),

Kaynak: DHA

