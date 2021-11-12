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Bakan Kasapoğlu: "Tüm oyunları birlikte bozacağız" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Tüm oyunları birlikte bozacağız"

12.11.2021 14:11
Bakan Kasapoğlu: "Tüm oyunları birlikte bozacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarında Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarında Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl binasında partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Bizim AK Parti olarak diğerlerinden farkımız hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler de belirliyoruz. Sizlerle birlikte Cumhur İttifakımızla birlikte tüm tuzakları, tüm oyunları yine bozacağız. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarına Manisa Valiliğini ziyaret ederek başladı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, daire müdürleri ve sporcular tarafından karşılandı. Karşılama sırasında engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ile bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamında Vali Yaşar Karadeniz ile bir süre sohbet etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Kasapoğlu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Başkan Ergün Bakan Kasapoğlu'na Manisa'da sporla ilgili yaptıkları yatırımlar hakkında kısa bir brifing verdi.

Başkan Ergün, büyükşehir belediyesinin spor yatırımlarını anlattı

Başkan Ergün'e ziyaretinde Bakan Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin anı defterini imzaladı. Bakan Kasapoğlu'na, Başkan Ergün tarafından Manisa ziyareti anısına hediye takdim edildi. Daha sonra Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi'nin geride kalan süreçte hayata geçirdiği gençlik ve spor projelerini tek tek anlatırken, Kasapoğlu da projeleri dikkatle dinledi. Manisa'da gençlerin spor yapabilecekleri alanların sayısını göreve geldikleri ilk günden bu yana arttırmaya yönelik projeler ürettiklerini belirten Başkan Ergün, Manisa'da sportif yatırımlar noktasında sağladıkları destek ve katkılar nedeniyle Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini sundu. Bakan Kasapoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi ziyareti, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı.

Bakan'dan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' Kitabına tam not

Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu'na Manisa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eserden de takdim etti. Manisa'nın milli mücadele döneminde içinde bulunduğu durumu anlatan önemli bir eseri kazandırmış olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Başkan Ergün, 4 ciltte Manisa ve ilçelerinde o dönemde yaşananların belgeli bir şekilde anlatıldığını söyledi. Böylesi önemli bir eserin hayata geçirilmesi nedeniyle Başkan Ergün ve emeği geçenleri kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eserin Gençlik Merkezlerine de alınması noktasında çalışma yapılması talimatını verdi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve partililerle AK Parti Manisa İl Başkanlığı Toplantı Salonunda bir araya geldi. Manisalı bir bakan olan Muharrem Kasapoğlu'nun hem Manisa hem de Türkiye için büyük bir şans olduğunu kaydeden AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Bakan Kasapoğlu'nu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

"Türlü oyunları birlikte bozduk"

Başkan Hızlı'nın ardından partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, "19 yıldaki süreç Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla hakikaten ülkemizin çok çok farklı noktalardan ileri noktalara taşınma süreci. Onca engellemeler kaşımıza çıktı 2002 yılından bu yana. Çok farklı tuzaklar çok farklı sabotajlarla karşımıza çıktılar ama milletimizden aldığımız güçle teşkilatımızla hepsini bertaraf ettik. Önümüzde yeni bir hedefimiz var. Vizyonlarımız gereği bu hedefleri de birer birer sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim AK Parti olarak diğerlerinden farkımız hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler de belirliyoruz. Hiçbir şey durağan değil. Gelişen, değişen bir süreci yaşıyoruz. Onun önünde olmalıyız. Sizlerle birlikte Cumhur İttifakımızla birlikte tüm tuzakları, tüm oyunları yine bozacağız. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Hepimize çok çalışmak düşüyor. Hiçbir oyuna gelmeden, fitneye, dedikoduya, bozgunculara kanmadan istikametimizde yürüyeceğiz. Bunu yine birlikte başaracağımız inanıyorum. Gençlerimizle bu günlere geldik ve yine geçlerimizle bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız omuzlayacaklar. Yeni vesilelerle yine bir araya geleceğiz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da ilçelerinde de devasa projelerimiz var. Yine bir araya geleceğiz. Sizlerle birlikte yürüyecek çok yolumuz var, çok çalışmamız lazım. Yolumuz ve bahtımız açık olsun." dedi.

Bakan Kasapoğlu AK Parti ziyaretinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin açılışına katılmak üzere parti binasından ayrıldı. - MANİSA

Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız
Bakan Kasapoğlu: Tüm oyunları birlikte bozacağız

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Manisa, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: 'Tüm oyunları birlikte bozacağız' - Son Dakika


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