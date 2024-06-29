Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş - Son Dakika
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Politika

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

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Sağlık sisteminde yaşanan sorunların üstesinden gelememesi henüz resmi açıklama gelmese de görevi bıraktığına kesin gözüyle bakılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başını yedi. Bakan Koca'nın Kızılcahamam Kampı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da müdahil olduğu bir tartışmaya girmesi ise deyim yerindeyse bardağı taşıran son damla oldu.

29.06.2024 13:49  Güncelleme: 14:00
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Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yaşanacağı haberleri Ankara kulislerine bomba gibi düştü. İstifalarla ilgili ilk haber Fahrettin Koca hakkında geldi. Ardından dün gece birkaç bakanın da daha görevden alınabileceği iddiaları ortaya atıldı. Peki süreç nasıl bu noktaya geldi? Detaylar haberimizde...

DEĞİŞİM SÜRECİ TEŞKİLATLARLA SINIRLI KALMAYACAK

31 Mart yerel seçimlerinden AK Parti'nin tarihinde ilk kez ikinci parti olarak çıkması siyasette taşları yerinden oynattı. Her fırsatta mesajı aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta teşkilat içerisindeki değişimlere birçok büyükşehirdeki il başkanını değiştirerek başlamıştı. AK Parti'deki değişim sürecinin bir diğer ayağını da bakanlar kurulu oluşturacak. Bu anlamda topun ağzındaki ilk isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...

İDDİALARI YALANLAMADI

Dün sabah görevi bıraktığı yönünde haberler çıkan Bakan Koca, konuyla ilgili kendisine ulaşan gazetecilere "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" diyerek iddiaları yalanlamadı. Cuma namazı çıkışı ise konuya ilişkin soruların yöneltildiği Bakan Koca, "Hayırlı olur inşallah" demekle yetindi.

BAKAN KOCA'NIN BAŞINI YİYEN OLAYLAR

Gelelim Bakan Koca'nın başını yiyen olayların perde arkasına... Kulislerde konuşulanlara göre; Bakan Koca'nın görevden alınmasındaki en önemli sebeplerden biri sağlık alanında yaşanan sıkıntılar... Yerel seçimlerdeki oy kaybını halkın alım gücünün düşmesinin yanı sıra hastanelerin durumu ve vatandaşın sürekli şikayet ettiği sağlık sisteminin de tetiklemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AK PARTİLİ VEKİL DERT YANDI

Bakan Koca'yı koltuğundan eden bir diğer mesele ise Kızılcahamam Kampı'nda yaşanan tartışma... İddialara göre; Kızılcahamam Kampı'nda AK Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, özel hastanede hayatını kaybeden bir yakınını anlatarak, bakanlığın yeterli denetim yapmadığını söyledi. Bakan Koca da Çokal'a "O Sağlık Müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız. Özel hastanelerle ilgili teftiş başlattık. Onu da siz durdurdunuz" şeklinde cevap verdi.

ERDOĞAN ARAYA GİRDİ: SAĞLIĞIN ÖZELİ DEVLETİ OLMAZ

Tartışmaya araya giren Erdoğan, "Ölen, bizim bir ilçe başkanımız. Sağlığın özeli devleti olmaz. Hastane ayrımı olmadan gerekli denetimlerin yapılması lazım. İhmal var mı, bakın" dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ" DEDİ

Bununla da sınırlı kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koca'yı sert bir şekilde eleştirerek "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

KOCA İLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Bakan Koca ile birlikte birkaç bakanın daha görevden alınacağı konuşuluyor. Kulislerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da görevi bırakabileceği konuşuluyor. Yeri en sağlam olan bakan ise Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç olarak gösteriliyor.

Bakan Koca\'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam\'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Kızılcahamam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Murat özmen: Ölen kişi kendi ilçe başkanları olunca hemen bakan değiştiriyorlar.Vatandaş ölünce tık yok. 233 22 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Pandemi zamanında gerçek vaka sayılarını, vefat sayılarını gizleyip kamuoyuna düşük rakamlar açıklıyordu.Ta ozamandan beri sevmiyorum. Emir yukarıdan geliyor bile olsa o makamdaki birinin halkı kandırmaya hakkı yoktur. 77 17 Yanıtla
    Talat Yelbuz: talimatı kim veriyor 35 1
  • Emir Filiz: Yusuf amcaya bisey olmaz o yeni mufredatla dinidar nesil amacına uygun bi mufredat hazırladı Atatürk ve ilkelerini neredeyse ortadan kaldırdı öğretmenleri robotlastirici omk koydu tasarrufta en önde bakanlik oldu 30 21 Yanıtla
    ahmet bayrak: Merak etmeyin dindar nesil filan yetiştiği yok. Ok yaydan çıktı artık. Bundan böyle herkes daha kötüye gider. 43 4 Şükrü null: yüz yıldır mevcut müfredatta ne kazandık. 20 17 onurcan Tecimer: Şükrü o eğitim sisteminin yetiştirdiği bilim adamlarını sayarsak liste uzun. Sen kendi cehaletini düşün 13 6 Erdogan Metin: Emir söyle etrafına bir bak sahil kenarıni cafelere bir bir bak dindar nesilmi yoldan çıkmış nesilmi anlarsın sosyal platformlari saymıyorum bile..keşke senin dediğin gibi dindar nesil yetiştismis olsa! 6 1 Hakim ATMACA: İlkeler değerli olmadı ki ortada kalsın millete zorla dayatıldı ki şimdi dahamı iyi tam tersi 0 0
  • Kaho Kroyf: yine aynı senaryo tepedekine yani problemi yaratana hiçbir şey olmuyor aşağıdakiler sürekli değişiyor 35 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş - Son Dakika
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