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Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi - Son Dakika
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Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de konuşma yaptığı esnada bayılan ve başını basamaklara vuran Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Solunum ve kalp akciğer pompasıyla hayati fonksiyonları sağlanıyor. Durumu düne göre daha ciddi, yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

13.12.2023 - 19:48,  Güncelleme: 20:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de konuşma yaparken bayılan ve başını basamaklara vuran Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Solunum ve kalp akciğer pompasıyla hayati fonksiyonları sağlanıyor. Durumu düne göre daha ciddi, yakından takip ediyoruz." dedi.

Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi, yakından takip ediyoruz

Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez

"DURUMU DÜNE GÖRE DAHA CİDDİ"

Bakan Koca, şunları söyledi: "Hasan Bitmez'i yakından takip ediyoruz. Tüm branşlarımızla takip ediyoruz. Solunum ve kalp akciğer pompasıyla hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumu düne göre daha ciddi."

Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi, yakından takip ediyoruz

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki konuşması sırasında bayılarak yere yığılmıştı. Kafasını sert bir şekilde vuran Bitmez, Meclis'te yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde anjiyo yapılan Bitmez, daha sonrasında yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Bakan Koca, TBMM\'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
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Son Dakika Politika Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi - Son Dakika
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