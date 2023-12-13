Bakan Koca, TBMM\'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi

İstanbul\'da devrim gibi karar! Üç ilçeye giriş paralı oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de konuşma yaparken bayılan ve başını basamaklara vuran Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Solunum ve kalp akciğer pompasıyla hayati fonksiyonları sağlanıyor. Durumu düne göre daha ciddi, yakından takip ediyoruz." dedi.

Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde açıklamada bulundu.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez

"DURUMU DÜNE GÖRE DAHA CİDDİ"

Bakan Koca, şunları söyledi: "Hasan Bitmez'i yakından takip ediyoruz. Tüm branşlarımızla takip ediyoruz. Solunum ve kalp akciğer pompasıyla hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumu düne göre daha ciddi."