Bakan Kurum, Beypazarı'ndaki yatırımların toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir buçuk yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla 2023 hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak." dedi.

Kurum, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen yatırımlar dolayısıyla Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Beypazarı'na verdikleri sözleri yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Kurum, ilçenin marka değerine değer katacak tüm yatırımlar ve projelerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kurum, ülkenin dört bir yanında 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri ve çalışmaları kararlı bir şekilde yürüttüklerine değinerek, "Hem medeniyetimizin izlerini taşıyan hem de dünyada 'Ben de varım' diyebilen şehirler kurmak için hep birlikte bu mücadeleyi veriyoruz." diye konuştu.

Beypazarı'nda yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerine işaret eden Kurum, bugün Kurtuluş Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik alanda yatırım değeri 33 milyon lira olan Beypazarı Belediye binası ile yatırım değeri 60 milyon lira olan Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı'nın açılacağını kaydetti.

"320 öğrenci kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu yurdu açılacak"

Kurum, Gazipaşa Mahallesi'nde yatırım değeri 8 milyon lira olan Hayvan Pazarı Yerleşkesi ve Mezbahanesi'nin açılacağını bildirerek, şunları söyledi:

"İçerisinde düğün salonunun, ofis ve iş yerlerinin olduğu 60 milyon liralık yatırımla tamamlanan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ni açıyoruz. 320 öğrenci kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu yurdumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu Kaymakamlık Hükümet Konağı projemiz var. O da yine aslına uygun şekilde tamamlandı, bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Yapımı tamamlanan gençlik merkezimizin, yine 8 milyon lira yatırımla tamamladığımız belediye atölye binamızın, 130 dönümlük alanda çiftçilerimizi teşvik etmek amacıyla kurduğumuz meyve bahçemizin, çiçek ve sebze seramızın, sokak güzelleştirme ve cephe yenileme çalışmalarımızın resmi açılışlarını hep birlikte gerçekleştiriyoruz."

428 konut ve 12 dükkanın temellerinin de atılacağını duyuran Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaptığımız ve yatırım bedeli 135 milyon lira olan tüm konutlarımızı ve dükkanlarımızı sosyal donatılarıyla beraber 2022 yılının ekim ayında tamamlayacağız ve vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız." bilgisini verdi.

"720 milyon lira değerinde projelerin açılışı yapıldı"

Kurum, 26 sanayi alanında çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve bunlardan birinin de Kasım 2022'de tamamlanacak 104 dükkanın yer alacağı Beypazarı Sanayi Sitesi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Birbirinden kıymetli yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. İşte Beypazarı'nda onlarca projenin, 720 milyon liralık projenin açılışını yaparken, milyarlarca liralık yatırımlarımızın temellerini atarken, bakıyorsunuz birileri de Ankara'yı durdurmanın, bu Gazi Başkent'i geriye götürmenin derdine düşmüş. Hani meşhur bir şiirimiz var ya 'Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak.' Değerli kardeşlerim, Ankara ağlıyor. Bunlar Ankara'yı 1994 öncesi gibi 'megaköy' yapmaya azimliler. Onlar Ankara'yı yeniden bozkıra geri döndürmekte, geri götürmekte kararlılar, biz ise Ankara'yı büyüyen, gelişen ve 'yeşil Ankara' yapmakta kararlıyız."

Başkent Millet Bahçesi'ni 20 günde 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah millet bahçelerimizle çevre yatırımlarımızla Ankara'yı Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine, reklam, algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz. Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana, 'Dert insanı yollara düşürür.' Biz, milletimizin derdiyle hemdert olduk ve o dertlere deva bulmak için yollara düştük. Çünkü biz eser ehliyiz. Bizi, 'karanlık ajanslar tarafından' üretilen tartışmaların içinde bulamazsınız. Bizi, dedikoduların, iftiraların, ithamların, karanlık senaryoların peşine takılıp gidenlerin arasında bulamazsınız."

"84 milyon vatandaşımızın her birinin gönlüne dokunacağız"

Bakan Kurum, siyaseti makam ve mevkiler için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bir araç olarak gördüklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"İnşallah bir buçuk yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla 2023 hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak. Bu anlamda Cumhur İttifakı'na çok büyük iş düşüyor. Tehdit ediyorlar ya, 'Burayı yaptırmayız, bunları engelleriz.' Hiçbir şekilde rehavete kapılmadan, bu tehditlere aldırmadan gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezeceğiz ve çalmadık hiçbir kapı, ulaşılmadık hiçbir ev bırakmayacağız. 84 milyon vatandaşımızın her birinin gönlüne dokunacağız."

Törende, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da konuşma yaptı.