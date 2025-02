Bakan Kurum: "CHP\'nin hayal dahi edemeyeceği eserleri yapmaya devam edeceğiz, deprem bölgesinden ayrılmayacağız"

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te bin 427 sosyal konut ile iş yerinin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar 251 konut/köy evi ve iş yerini teslim edeceklerini vurgulayarak, "CHP'nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya devam edeceğiz, deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikonut destekleriyle yapılacak olan bin 427 konutun temel atma törenine katıldı. Güneyşehir'deki temel atma törenine Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Bin 427 yeni yuva ve iş yerimizin hayırlı olmasını diliyorum"

Törende konuşan ve Gaziantep'te bin 427 konut ile iş yerinin temellerini attıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün güzel insanların, yiğit kadınların, mert gençlerin şehri Gaziantep'teyiz. Hatırlayın, iki ay önce, yine burada, Güneyşehir'de buluşmuştuk. 5 bin 113 yeni yuvamızın anahtarlarını sizlere sunmuş, mutluluğunuza şahit olmuştuk. Bugün de Cenab-ı Allah bize bir kez daha, Antep'imize verdiğimiz sözü yerine getirmenin, 'Güneyşehir Sosyal Konutlarımızın' temellerini hep birlikte atmanın heyecanını yaşatıyor. Birazdan dualarla harcını karacağımız bin 427 yeni yuva ve iş yerimizin Gaziantep'imiz için, tüm deprem bölgesi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyemizde çalışmalar devam ediyor"

Deprem bölgesinde ilk günden beri çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Murat Kurum, "Kimsenin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılanlardan olmadık. 'Umut yolcusu yorulmaz' dedik. Tam 650 bin personel ve gönüllü kardeşimizle yılmadan yorulmadan çalıştık. Milletimize o en karanlık anda verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Ne mutlu bize ki yüzbinlerce yeni yuva kurduk; yepyeni şehirler inşa ettik. Gündüz iş makinelerimiz hummalı bir şekilde çalıştı. Gece olunca kule vinçlerin ışıkları yandı, çalışmalar devam etti. Yani bize, bu devlete, bu millete ne gecenin karanlığı engel olabildi, ne de kışın ayazı bu gayreti durdurabildi. Şu anda halen 11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzdeyiz. Tam 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyemizdeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kalan 251 bin konut/köy evi ve iş yerini Allah'ın izniyle bitireceğiz, evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız"

Yıl sonuna kadar 251 bin konut/köy evi ve iş yerini teslim etmiş olacaklarını da ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu kararlılıkla teslim ettiğimiz yuva sayısını Eylül'de 100 bine çıkardık. Ekim'de 130 bine, Kasım'da 155 bine ulaştırdık. ve nihayet Ocak'ta 201 bin sayısına eriştik. Bunların 22 bin 475'ini Gaziantep'imizde inşa ettik. Tabi hep söylediğimiz gibi; 'bizde çalışmanın sınırı yoktur, biz de başarının hududu yoktur.' Daha çok çalışacağız. Yıl sonuna kadar 29 bin 500 ev ve iş yerimizi Gaziantep'imize sunacağız. Tüm deprem bölgesinde kalan 251 bin konut/köy evi ve iş yerini Allah'ın izniyle bitireceğiz. Afet bölgesinde evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Hep dua ediyoruz. Bize bu sözleri verdiren, sonra da başımızı yere eğdirmeyen, bizi sizlere mahcup etmeyen Allah'a şükürler olsun. Bir ülke büyüklüğü alanın her yerinde, alnımızdaki son tere kadar çalıştık. Yarım milyon sıcak yuvayı tamamlayıp bu milletin yüzünü güldürdük. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Bundan daha büyük bir şeref olamaz. Bundan daha büyük bir huzur olamaz."

"Konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz"

Ülke genelinde konut fiyatlarını düşürmek için devrim niteliğinde kararlar aldıklarını ve sosyal konut projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Şu anda önünde durduğumuz bu alanda yapılacak tüm yuvalar, sosyal konuttur. Sosyal konut, ev almakta güçlük çeken her bir kardeşimize uzanan şefkat elidir, kardeşlik elidir. Cumhur İttifakı olarak cumhura, milletin adamları olarak sizlere bir söz verdik. 'Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışacağız' dedik. Dile kolay, 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza yeni yuva sunduk. 312 bin sosyal konutumuzu da hızla yapıyoruz. Şunun da altını çiziyorum. Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut/kira problemine de neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Bir yandan Emlak Konut'la başlattığımız yeni konut kampanyasıyla; orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyor, diğer yandan hazırlığını sürdürdüğümüz yeni sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yuva imkanları sağlıyoruz. İşte Güneyşehir'deki Gazi Konut Projemizle üreteceğimiz bin 427 bağımsız bölüm de bu gayretin bir sonucudur. Projemiz annelerimizin huzurla yaşayacağı, büyüklerimizin bereketli bir ömür süreceği, yavrularımızın neşe içinde büyüyeceği, parkları, dinlenme alanları, yeşil alanları, peyzajı ve yollarıyla hakikaten muhteşem bir eser olacak. ve inşallah bu eserimiz, 12 ay içerisinde tamamlanacak. Ben tekrar Gaziantep Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor, hayırlı, uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"Biz, depremin tüm acı izlerini silmeye çalışırken, birileri de yalanla, dolanla gayreti gölgelemeye çalışıyor"

Deprem bölgesindeki acıların izlerini silmeye çalışırken muhalefetin yalan dolanla yollarına taş koymaya çalıştığını da belirten Bakan Murat Kurum, "Şunu asla unutmayalım. Biz, insanımızın yarınları için 'daimi bir seferberlik' şuuruyla çalışıyoruz. Seferberlik demek birlik demek, dirlik demek, beraber yol yürümek demek. Biz, devlet-millet el ele çocuklarımızın gözlerinden depremin tüm acı izlerini silmeye çalışırken, birileri de her zamanki gibi yalanla, dolanla buradaki gayreti gölgelemeye, birliğimizi bozmaya çalışıyor. Ne yazık, ne acı bir durum. Depremin ilk günlerinde bile siyasi menfaat peşinde koştular. 'İlk iş olarak, devlet nerede korosu' kurdular. ve hala yalanla, dolanla, hakaretle dolu bestelerini yapmaya, aynı türküleri çağırmaya devam ediyorlar. Allah'ınızı severseniz, siz, bunların ayakkabılarında hiç şantiye çamuru gördünüz mü? Siz, şu deprem bölgesinde bunların tek bir eserini, tek bir hizmetini gördünüz mü? Şimdi bunlara sorsanız 'en sosyal demokrat, en emekçi' bunlar değil mi. Ama inanın, bunlarda ne alın terine, ne de emeğe zerre kadar saygı yoktur. Sorsanız 'gelecek bizde' derler. Ama bunlarda afetzede kardeşlerimizin hayallerine, umutlarına, ümitlerine zerre kadar katkı yoktur. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Biz evelallah ne susarız, ne de bunların çürümüş zihniyetinin hizasında dururuz. Bizi hiç kimse bu çok konuşanların, bu boş konuşanların yanında bulamaz. Çünkü biz tüm benliğimizle, kurulan yuvaların temellerindeyiz. Bizi hiç kimse bu her işe kulp takanların, her güzele çirkin diyenlerin kıyısında bulamaz. Çünkü biz tüm ruhumuzla, kurduğumuz ekmek teknelerinin eşiğindeyiz. Bizi hiç kimse millete verdiği söze ihanet edenlerin, millete sırtını dönenlerin, devletine parmak sallayanların safında bulamaz. Çünkü biz yeni odasında ilk adımlarını atan Antepli Betül bebeğin yanındayız. Çünkü biz, yeni okuluna masmavi çantasıyla koşan Hataylı Ali'nin yanındayız. Çünkü biz, yeni yaptığımız dükkanında helal ekmeğini kazanan Maraşlı Ayşe ablanın, Adıyamanlı Ahmet abinin yanındayız" dedi.

"CHP'nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya devam edeceğiz, deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız"

Deprem bölgesindeki çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Deprem bölgesinin tüm Alilerine, Ayşelerine, Ahmetlerine sözüm olsun, ahdim olsun. CHP'nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız. Sizin elinizi bir an bile bırakmayacağız. Bu annelerin vefalı evlatları olmaya, bu gençlerin gayretli kardeşleri olmaya devam edeceğiz. Ne mutlu, güzel günlere inananlara. Ne mutlu Antep'e hizmet edenlere. Ne mutlu, deprem bölgesine eser verenlere. Ne mutlu, size kardeş, size yoldaş, size evlat olanlara. İyi ki varsınız, iyi ki Antep'imiz var. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu eserleri inşa edecek Gaziantep Büyükşehir Belediye'mize ve mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ve okunan duaların ardından Güneyşehir bölgesinde yapılacak olan bin 427 sosyal konut ile iş yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. - GAZİANTEP