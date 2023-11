Bakan Özhaseki'nin "deprem turisti" benzetmesi, muhalefet sıralarını ayağa kaldırdı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki komisyona katıldı. Özhaseki'nin "Depremin ilk anlarından itibaren hükümet ayaktaydı. Orada birçok CHP'li belediye de vardı ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki deprem turisti gibi geldiler, görüntü verdiler selfie çektiler, bırakıp gittiler." sözleri muhalefet vekilleriyle gerginliğe neden oldu.

"DEPREM TURİSTİ GİBİ GELİP FOTOĞRAF ÇEKİLİP GİTTİLER"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşananlara yönelik eleştirilere cevap veren Özhaseki, "260 bin tane bağımsız birim yıkılmış. Siz hükûmet olsanız, 10 gün önce de haberiniz olsa ne yapardınız? Her birine 10 kişiyi bağlayacak olsanız 2 milyon 600 bin kişiyi hazır etmeniz gerekir. Her bina başında 50 kişi bulundurmak isteseniz 13 milyon insanı orada hazır bulundurmanız gerekir. 'Her bir binada iş makineleri hazır edelim.' deseniz, 10'ar tane iş makinesi koysanız 2 milyon 600 bin iş makinesi bulundurmanız gerekiyor. Biraz insaflı olalım. Gerçekten de ilk saatlerden itibaren bütün hükûmet ayaktaydı, bakanlar oradaydı. Belediyelerimizi de gönderdi. En büyük belediyelerimizi Hatay'a gönderdik. Orada birçok CHP'li belediye de vardı ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki deprem turisti gibi geldiler, görüntü verdiler selfie çektiler, bırakıp gittiler." dedi.

"ARTİSTLİK YAPANLARI SİZ DE BİLİYORSUNUZ"

Özhaseki'nin sözleri üzerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler bütün gücüyle oradaydı, ayıp ediyorsunuz sayın Bakan." dedi. Özhaseki ise "Siz de biliyorsunuz gitmeyenleri, artistlik yapanları siz de biliyorsunuz." karşılığını verdi. Arı ile Özhaseki arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı. Özhaseki, Arı'ya hitaben "Senin vicdanın müsterihse diyecek bir şeyim yok. Senin vicdanın kurumuş." dedi. Tartışma, Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un araya girmesiyle sona erdi.

"KENDİ PARTİMDEN DE GİTMEYENLERİN CANINA OKUDUM"

Konuşmasına devam eden Özhaseki, "Deprem turistleri vardı, dedim. Neden bağırmaya başladınız gerçekten anlamadım. Niye üzerinize alındınız? Kendi partimizin içinden bile 'Oraya git, çalış.' dediğim halde, gitmeyen adamların canına okudum, deprem turisti olduğu için. Gitti selfie verdi, geldi. Yine söylüyorum, milyonlarca nüfusu olan bazı belediyeler gitmediler. Rahatsız etmemek adına da ismini vermedim." diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME MANİ OLANLARIN VİCDANLARI RAHAT MI?"

Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm konusunda Antakya'da yaşadığını belirttiği bir olayı şöyle anlattı: "Antakya'da 2016 yılında kentsel dönüşüm olması için Belediye Başkanı beni çağırdı. Ekibimle gittim ama vatandaş toplanmış, kentsel dönüşümün olmasını istemiyor. Vatandaşların tepkisi üzerine Başkan, hoş geldiniz bile diyemedi. Açılan pankartları tek tek okudum. Vatandaşlara sordum, 'Kentsel dönüşümü istemiyor musunuz?'. 'Hayır, istemiyoruz.' dediler. 'Tamam, yapmayız. Rızasız lokma haramdır, bırakır, gideriz.' dedim. Sonra bölgede yakın bir gelecekte deprem olacağını biraz da ajite ederek anlattım. Dört beş saat herkesi dinledim ama kentsel dönüşümü yaptırmak istemeyenler galip geldi. Deprem olduğunda ilk baktığım yer orasıydı. Buna mani olanların vicdanları rahat mı?"

"UYKUSU GELENLERİN UYKUSU KAÇTI"

Bakan Özhaseki, bütçe görüşmeleri sırasındaki sunumu kendisine sataşan muhalefet partisi milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. Bir yandan sunumu yapmaya bir yandan da muhalefet sıralarından gelen sataşmalara tek tek cevap veren Bakan Özhaseki, tepki göstererek, "Değerli arkadaşlar, siz konuşacaksınız, ben cevap vermeyecek miyim? Bitirene kadar sessizce bekleyin, saygılı olun." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un komisyon üyelerini uyarmasının ardından Bakan Özhaseki, "Evet, iyi oldu ya, uykusu gelenlerin uykusu kaçtı arkadaşlar." sözleri gerginliği bir nebze yatıştırdı.