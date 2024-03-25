Özhaseki: Depremzedelerin hepsini evlerine yerleştireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaptığı konuşmada, depremzedelerin hepsini evlerine yerleştireceklerini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş'a destek açıklamalarında bulundu.
Özhaseki, son yıllarda yaşanan darbe girişimleri ve Gezi Olayları'na dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletin dik duruşunu bütün dünyaya gösterdiğini kaydetti. Konuşması sırasında yolun karşı tarafında İsrail'i protesto eden bir kişiyi gören Özhaseki, "Gittiğim her toplantıda bir iki tane parti var. Bizden bir şey tırtıklamak için uğraşanlar var. Hani çınar ağacının yanında kabak filizi büyümüş de sonra çınara kafa tutmuş ya, sonbahar gelince de ölmüş pörsümüş düşmüş ya. O adamlar şimdi her gittiğimizde 3-5 kişi gönderiyor. Ben size soruyorum şimdi. İsrail meselesini, Gazze'deki katliamı, kardeşlerimizin uğradığı zulmü dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan başka söyleyen var mı? Yok. Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Myanmar'daki Müslümanların imdadına koşan bizim liderimiz oluyor. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin imdadına giden bizim Cumhurbaşkanımız oluyor. Yurt dışında bizi, ümmeti Muhammed'i temsil eden Cumhurbaşkanımız oluyor. Ama bazıları da bu işin istismarında. Her yerde iki tane adamını gönderip seçimden sonra bunların hiçbirinin sesi çıkmaz, kaybolacaklar. Ama biz savunacağız. Oradaki Gazze'deki kardeşlerimiz için hiç endişeniz olmasın" dedi.
Depremin ardından yapılanlar
Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılanlar ile ilgili olarak ise "Bundan bir sene kadar önce büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Şu anda bile Türkiye'de hala kırılmamış 500'e yankın fay hattı var. Bu ülke bir deprem ülkesidir. Meydana gelen depremlerde maddi zarar milyarlarca dolar. Bunu bilerek hareket etmek zorundayız. Yerin altında böyle bir gerçek var. 6 Şubat'taki depremde de içinde Gölbaşı'mızda çok büyük hasar gördü. 680 bin evimiz yıkıldı. 170 bin de iş yerimiz yıkıldı. 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. Kolay değil. Bin yıllık Anadolu medeniyetimize başımıza gelen en büyük felaket karşısında bizler işi, asrın bir dayanışmasına dökerdik. Gece yarısı Cumhurbaşkanımız telefondaydı. Bütün valileri arar, her bir beldeye ya bakanlarımızı ya kaymakamlarımızı, valilerimizi gönderir. Bütün bir millet ayaktaydı. Bütün belediyelerimizi buraya sevk ettik. Bütün belediyelerimiz 810 belediyeyle gece gündüz çalıştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Ama bir de o dönemde istisnaları var, haklarını yemeyin. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden bazıları çalıştılar ama nüfusları milyonlarca olduğu halde ellerindeki imkanlar sınırsız olduğu halde buralara sadece özel jetlerle gelip gazeteci ordusuyla 1-2 selfie çekilip dönüp giden deprem turistleri de var. Onların içi yanmıyor ki. Biz dertliyiz. Bizim içimiz yanıyor. Bizim iş yapmamız lazım ve o günden beri hiç durmadan çalıştık. Şu anda 307 bin tane inşaat devam ediyor. 400 bin civarında hak sahibi var. 76 bini dağıttık. Türkiye genelinde söylüyorum ve her ay 10 bin, 15 bin ev vermeye de devam edeceğiz. Buralarda herkes hakkını alıncaya kadar dönüp de bize sizden Allah razı olsun deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.
Gölbaşı ilçesindeki yapılaşma yasağıyla ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "Gölbaşı'mızla ilgili de birtakım kararlar aldık. Özellikle depremin ilk günlerinde hocalarımız biraz heyecanlandığı için birçok alan yasaklı hale getirmişler. Oralarda çalışmalarımız sonuçlandı. Şimdi oraları şöyle tarif ediyoruz. Önlemli alanlar, yani özel şartlarla imara açılabilecek alanları açıyoruz. Oralarda zemin etüdüne dikkat ederek üstündeki yapılan yapıya dikkat ederek biz imarı yeniden başlatıyoruz. Yerinde dönüşümle ilgili zaten ucunu açtık devam ediyor. Bizim burada 4 bin 500 civarında devam eden şu anda işimiz var. Aslında Adıyaman'da 39-40 bin civarında hak sahibi olduğu halde genelini söylüyorum. 45 bin civarında inşaata başlandı. Kalanların bir kısmını kiracı arkadaşlara vereceğiz. Bir kısmını üniversite çalışanlara vereceğiz ki öğretim üyeleri gelsinler burada iş yapsınlar. Burada fazladan yapıyoruz, endişeniz olmasın" şeklinde konuştu.
Muhalefete eleştiri
Bakan Özhaseki, muhalefet partilerini de konuşmasında eleştirerek, "Biz çırpınırken, didinirken, uğraşırken kenardan gelip de böyle laf atan muhalefet liderleri var. Depremin ikinci günüydü. Bir genel başkana yardımcısı diyor ki 'deprem iktidarı götürür, altında kalırlar merak etmeyin'. Adamın hesabına bak ya. İnşaatların altında can veren insanların çığlığı var. Hepimiz bakıyoruz ki onları kurtaralım diye, adam diyor ki iktidar gidecek diyor. Allah sizin iyiliğinizi versin. Bu insafsızların tek derdi bakın net söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun. Cumhur İttifakı gitsin ne olursa olsun. Kardeşim biz de faniyiz, gideceğiz. Siz ne yapacaksınız? Onu söyleyin. Benim sizden istirhamım, deprem bölgelerindeki kardeşlerimize de zaten üç aşağı beş yukarı aynısını söylüyorum. Benim elimi, kolumu kırmayın. Ben buraya hizmet etmek istiyorum. Ben bu evlerimizi onarmak istiyorum. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Ama benim yaptığım işlere mani olacak arkadaşlar, iş başında olursa, ben saygıyla karşılarım. Kime oy vereceğinizi siz bilirsiniz. Ama benim elim kolum kırılır" diye konuştu. - ADIYAMAN
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