Bakan Şimşek: Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek - Son Dakika
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Politika

Bakan Şimşek: Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek

Bakan Şimşek: Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Özellikle 2026 ve sonrası istikrar dönemi olacak.

16.11.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Özellikle 2026 ve sonrası istikrar dönemi olacak. Yani enflasyonun artık tek haneye doğru evrildiği ve kalıcı şekilde kontrol altına alındığı dönem olacak. Amacımız enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye düşürmek" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, dün AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçe teklifi üzerine sunum yaptı. Bakanlık faaliyetlerini anlatan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifinin 6 trilyon 598 milyar lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Şimşek, sunumun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Çalışan ücretlerine ilişkin birçok değerlendirme yapıldığını aktaran Bakan Şimşek, "Asgari ücreti bir komisyon erbabıyla belirliyoruz, benim bu aşamada bir değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Ben bunu daha önce de söyledim. Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim, verimliliğimiz çok yüksek olsun, teknolojik boyutu çok yüksek olsun ve asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı Ar-Ge'ye, teknolojik dönüşüme, yeşil dönüşüme ve dijital dönüşüme ayırdık. Ama şunu söylemeden gidemem tabii; en düşük memur maaşında reel artış bakın son 22 yılda yüzde 238, dolar bazında ücretler 238 dolardan 1139 dolara çıkmış, en düşük emekli maaşındaki reel artış yüzde 543 ve dolar bazlı artış, yüzde 812; yani 40 dolardan 363 dolara. Asgari ücrette reel artış yüzde 212, dolar bazlı artış yüzde 343; 112 dolardan 494 dolara çıkmış bugün itibarıyla. Özetle, çalışanlarımızı hiçbir şekilde biz enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

'VERGİ Mİ GETİRELİM ASGARİ ÜCRETE'

Geçen sene asgari ücretin yüzde 107,5 arttığını ve enflasyonun yüzde 65 olduğunu aktaran Şimşek, "Bakın bu sene enflasyon yüzde 44'e revize edildi, yüzde 49 vermişiz. Dolayısıyla hiçbir şekilde bizim çalışanları ne bu program başladığından bu yana; bakın geçen sene bu program başladı. Söylüyorum, asgari ücret yüzde 107,5 arttı geçen sene, enflasyon yüzde 65. Şimdi, yine, vergi harcamaları konusu çok tartışıldı, vergi adaleti tartışıldı. Tartışılacak tabii ki doğru tartışmalar. Bu arada saygı da duyuyorum. Şimdi, bu eleştirileri yapacağız. Bakın, vergi harcamalarının 853 milyar lirası, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından kaynaklanıyor. Vergi mi getirelim asgari ücrete, siz onu mu istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'DEMİRÖREN GRUBU'NUN BORCU YOK'

Bakan Şimşek, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in bazı şirketlerin vergi borçlarının silindiği iddiasına ilişkin, "Türk vergi hukukunda, hiçbir bakanın veya idarenin, vergi borcunu silme yetkisi yok. Vergileri silme yetkisi sadece ve sadece yüce Meclis'indir. Uzlaşmalarda anaparada hiçbir şekilde indirim yapılamaz. Ben vergi borcu asla silmedim. Çünkü ben hiçbir şekilde böyle bir sorumluluk üstlenmem. Maliye Bakanının hatta Cumhurbaşkanının vergi silme yetkisi yoktur. Ben hiçbir zaman, hiçbir şirketin vergisini silmedim, silmeyeceğim. Çünkü silemem, benim bir yetkim yok" dedi.

Şimşek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın Demirören Grubu'nun, Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyi ödeyip ödemediğine ilişkin sorusuna, "Demirören Grubu taksitlerini ödüyor ve vadesi geçen borcu yok" yanıtını verdi.

'O TOPLANTIYA GİTMİYORUM'

Bakan Şimşek, Ziraat Bankası'nın Antalya toplantısı ile ilgili eleştirilere yanıt vererek, "Genel müdürün bana söylediklerini aktarıyorum; tüm bankaların yaptığı gibi Ziraat Bankası da son 13 yıldır düzenli olarak yılın sonunda, bir sonraki yılın hedeflerini tartışmak, istişarede bulunmak üzere toplanıyor. Yapılan toplantı da bu bağlamda. Bir gazetede 'Bakan Şimşek 5 bin dolarlık otelde kalacak' diyorlar. Ben nereye gidiyorum, nerede kalıyorum, hangi villada, ben de merak ettim. Bir kere o toplantıya gitmiyorum. Gitsem bile günübirlik, gittiğim yerde kalmıyorum" diye konuştu.

'TAHMİNLER REVİZE EDİLEBİLİR'

Bakan Şimşek, "Enflasyon gelir dağılımını bozdu, alım gücünü düşürdü ve büyümenin kapsayıcılığını azalttı. Şu anda dezenflasyon dönemindeyiz. Özellikle 2026 ve sonrası istikrar dönemi olacak. Yani enflasyonun artık tek haneye doğru evrildiği ve kalıcı şekilde kontrol altına alındığı dönem olacak. Amacımız enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye düşürmek. Çünkü fiyat istikrarının tanımı da budur. Uluslararası Para Fonu da (IMF) enflasyon tahminlerinde değişiklik yaptı. Uygulanan politika ve gelişmelere göre bazı tahminler revize edilebilir. Çünkü tahmin süreçleri dinamiktir. Merkez Bankamız ne diyor? 'Yüzde 70 olasılıkla enflasyon şu olacak' diyor. Çünkü küresel ve yurt içi konjonktüre ilişkin birtakım varsayımlar yapmak zorundasınız ve bu varsayımlar zamanla değişebiliyor. Şartlar değişebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Şimşek: Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek - Son Dakika

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