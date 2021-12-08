Üye Girişi
Bakan Soylu'dan kürsüde açıklama: Vallahi billahi devlete iftira attırmam - Son Dakika

Bakan Soylu'dan kürsüde açıklama: Vallahi billahi devlete iftira attırmam

08.12.2021 23:29

Yumruklaşmaya varan bugünkü kavgayla gündemde yer alan TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik yine tırmandı. Bütçeyle ilgili Meclis'te konuşan Soylu zaman zaman sesini yükselterek, "Biz devletiz, suçların peşindeyiz. Suçluların iftirasını, suçluların yalanlarını ve suçluların ortaya koyduğu dedikoduları şu gazi Meclis'in altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Vallahi billahi size bu devlete iftira ettirmem" dedi.

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti grubu arasında yumrukların havada uçuştuğu tartışmanın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütme adına kürsüye gelerek konuşma yaptı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği konuşma anlarında Soylu, kürsüden haykırarak "Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Vallahi billahi size bu devlete iftira ettirmem" dedi.

"KÜRTLER BU ÜLKENİN ASLİ UNSURUDUR"

Meclisteki tartışmaya ilişkin konuşan Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Bir, bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. İki, bu aziz millette Kürt düşmanlığı yoktur. Üç, bu ülkede kimin paravanı olduğunu bildiğimiz ve kırk yıldır emperyalizmin oyuncağı olarak bu ülkeye kan kusturmaya çalışan PKK'ya karşı karşıtlık ve düşmanlık vardır. Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Aleviler de asli unsurudur. İstismarlarınızı bu gazi Meclis altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz."

"SİZE BU DEVLETE İFTİRA ETTİRMEM"

Soylu, sözlerine "Biz devletiz, biz devlet suçların peşindeyiz. Suçluların iftirasını, suçluların yalanlarını ve suçluların ortaya koyduğu dedikoduları şu gazi Meclis'in altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Vallahi size bu devlete iftira ettirmem. Billahi size devlete iftira ettirmem." diyerek devam etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Kendisine 10 bin dolar alan siyasetçinin sorulmasına Soylu, "Kılıçdaroğlu, '108 tane AKP içerisinde ByLock'çu var' dedi. Bu itiraftan sonra yok oldu. 108 tane ByLock'çu milletvekilini açıklamayan namerttir'' ifadeleriyle yanıt verdi.

"İKİ YILDIR 'NEREDE BU DEVLET' DİYEN KİMSE YOK"

Türkiye'de gerçekleşen afetler hakkında da konuşan Bakan Soylu, ''İki yıldır nerede bu devlet diyen kimse yok. Cumhur İttifakı sayesinde 'Allah devletimize zeval vermesin' diyen bir millet var. Ama siz ne yaptırdınız? Provokasyonlarla arama kurtarma çalışmalarımızı engellemeye çalıştınız. Genel Başkan vekilin Bozkurt'ta 'Burada 1000 tane ölü var, kurtarmıyorlar' dedi. Bunun özrünüzü dilemek zorundasınız.'' dedi.

"KÜRTLER SİZDEN NEFRET EDİYOR"

Konuşmasının bir kısmında Soylu, HDP'li vekillere yönelik kürsüden haykırarak "Kürtler sizden nefret ediyor, Kürtler sizden nefret ediyor, Kürtler sizden nefret ediyor" ifadelerini kullandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Bakan Soylu'nun konuşması sırasında HDP'li milletvekillerinin dövizli protesto gerçekleştirerek pankart açmaları sonucu tansiyon zaman zaman yükseldi.

Bakan Soylu'dan kürsüde açıklama: Vallahi billahi devlete iftira attırmam

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Gazi, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan kürsüde açıklama: Vallahi billahi devlete iftira attırmam - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18:07 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi 12:35 Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Son Dakika Haberleri
23:31 HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e 3 birleşime katılmama cezası verildi
23:29 Chelsea zirveyi son saniyede Juventus'a kaptırdı
23:29 Bakan Soylu'dan kürsüde açıklama: Vallahi billahi devlete iftira attırmam
22:59 Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili yaptığı açıklama tepki çekti
22:47 RTÜK, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı için inceleme başlattı
22:38 Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime vereceğini açıkladı
22:28 Melih Gökçek'ten ameliyat olan Özgür Özel açıklaması: Burnunu kırmışlar nasıl üzüldüm
22:19 Binlerce polis Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak
22:00 Fatih Terim ve kadın tercüman arasında tebessüm yaratan konuşma
21:25 Fatih Terim merak edilen sağlık durumunu canlı yayında açıklığa kavuşturdu: Ameliyat olabilirim
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak         
13:06
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 23:51:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan kürsüde açıklama: Vallahi billahi devlete iftira attırmam - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement