Bakan Soylu'dan kürsüde açıklama: Vallahi billahi devlete iftira attırmam - Son Dakika

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti grubu arasında yumrukların havada uçuştuğu tartışmanın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütme adına kürsüye gelerek konuşma yaptı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği konuşma anlarında Soylu, kürsüden haykırarak "Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Vallahi billahi size bu devlete iftira ettirmem" dedi.

"KÜRTLER BU ÜLKENİN ASLİ UNSURUDUR"

Meclisteki tartışmaya ilişkin konuşan Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Bir, bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. İki, bu aziz millette Kürt düşmanlığı yoktur. Üç, bu ülkede kimin paravanı olduğunu bildiğimiz ve kırk yıldır emperyalizmin oyuncağı olarak bu ülkeye kan kusturmaya çalışan PKK'ya karşı karşıtlık ve düşmanlık vardır. Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Aleviler de asli unsurudur. İstismarlarınızı bu gazi Meclis altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz."

"SİZE BU DEVLETE İFTİRA ETTİRMEM"

Soylu, sözlerine "Biz devletiz, biz devlet suçların peşindeyiz. Suçluların iftirasını, suçluların yalanlarını ve suçluların ortaya koyduğu dedikoduları şu gazi Meclis'in altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Vallahi size bu devlete iftira ettirmem. Billahi size devlete iftira ettirmem." diyerek devam etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Kendisine 10 bin dolar alan siyasetçinin sorulmasına Soylu, "Kılıçdaroğlu, '108 tane AKP içerisinde ByLock'çu var' dedi. Bu itiraftan sonra yok oldu. 108 tane ByLock'çu milletvekilini açıklamayan namerttir'' ifadeleriyle yanıt verdi.

"İKİ YILDIR 'NEREDE BU DEVLET' DİYEN KİMSE YOK"

Türkiye'de gerçekleşen afetler hakkında da konuşan Bakan Soylu, ''İki yıldır nerede bu devlet diyen kimse yok. Cumhur İttifakı sayesinde 'Allah devletimize zeval vermesin' diyen bir millet var. Ama siz ne yaptırdınız? Provokasyonlarla arama kurtarma çalışmalarımızı engellemeye çalıştınız. Genel Başkan vekilin Bozkurt'ta 'Burada 1000 tane ölü var, kurtarmıyorlar' dedi. Bunun özrünüzü dilemek zorundasınız.'' dedi.

"KÜRTLER SİZDEN NEFRET EDİYOR"

Konuşmasının bir kısmında Soylu, HDP'li vekillere yönelik kürsüden haykırarak "Kürtler sizden nefret ediyor, Kürtler sizden nefret ediyor, Kürtler sizden nefret ediyor" ifadelerini kullandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Bakan Soylu'nun konuşması sırasında HDP'li milletvekillerinin dövizli protesto gerçekleştirerek pankart açmaları sonucu tansiyon zaman zaman yükseldi.