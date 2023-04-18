Bakan Soylu'dan önemli çıkış: Avrupa diye bir şey yoktur, kafanızda büyütmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te Topkapı Sosyal Tesisleri'nde sahur yaptığı gençlere açıklamalarda bulundu. 21. asrın başında Batı'nın egemenliğinin kalmadığını, artık böyle bir egemenlikleri olmadığını, ancak alışkanlıklarını devam ettirmeye çalıştıklarını savunan Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı, dünyanın hikayesini döndürmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün dünyanın hikayesini döndürüyor ve bizim gibi ülkelere de 'bu dünyanın hikayesi döndürülebilir' özgüvenini yüklemeye çalışıyor" iddiasında bulundu.

"SADECE ZENGİNLER UÇAĞA BİNERDİ, ERDOĞAN'LA BERABER DEĞİŞTİ"

Soylu şunları söyledi: "Bizim doğduğumuz İstanbul'da Avrasya Tünel yoktu. Denizin altında tünel mi olur? Biz bunu hayal edemezken, Avrupa'da vardı. Böyle bir hayalimiz yoktu. Bu ülkede sadece zenginler uçağa binerdi. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber değişti. Siz bizden şanslısınız. Biz, özgüveni neredeyse alınan bir toplumda büyüdük. Hiçbir şeyin kendimiz tarafından yapılamayacağına inandırılan bir ülkede büyüdük. Demokrasinin bize fazla olduğu vaaz edilen bir ülkede büyüdük. Her şeyin tasarlandığı, gazete patronlarının, televizyon programlarının dahi tasarlandığı büyük bir oyun teorisinin içerisinde büyüdük biz. Zaten kızdıklarında bütün oyunu dağıtıyorlardı, vurup geçiyorlardı. Şimdi iş değişti, oyun değişti… Türkiye'nin en büyük derdi tam bağımsızlıktır, Türkiye o derde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber ulaşıyor."

"AVRUPA DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

İngiltere'de üst üste üç başbakan değiştirildiğini belirten Soylu, "Şimdi de değiştirecekler ama ayıp olmasın diye değiştiremiyorlar. Peki demokrasiyle mi değiştirdiler? Hayır. Beğenmediler, hemen değiştirdiler. Peki sen nasıl demokrasinin beşiğisin. Üç ayda üç parti kongresi yaptılar. Ahmet Davutoğlu değişti, kıyameti koparıyor 'Beni partiden gönderdiler' diye. İngiltere'de olsa sesini çıkaramazdı. Üç tane başbakan gitti İngiltere'de" diye konuştu.

"AVRUPA, AMERİKA'NIN KONVOYUNDAKİ KATARDIR"

"Avrupa diye bir şey yoktur. Kafanızda büyütmeyin. Amerika vardır. Avrupa, Amerika'nın konvoyundaki katardır. Hiçbir özelliği söz konusu değildir" diyen Soylu, Avrupalı liderlerin sürekli itibarsızlaştığını, nüfusun yaşlandığını, ekonomik üretiminde zorlandığını ve zorlanmaya devam edeceklerini öne sürdü.

"AMERİKA BASTIRIYOR, AVRUPA BASTIRIYOR"

14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Soylu, "Türkiye hikayeyi değiştiriyor. Bu seçim bu hikayenin tamamen değişeceği seçimdir. Onun için Amerika bastırıyor, Avrupa bastırıyor. onun için Kandil telaşta ve PKK bastırıyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi değildir, bu Türkiye'nin gelecek nesillerinin seçimidir, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir" değerlendirmesini yaptı.