Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu, La Casa de Papel'den seçim göndermesi yaptı, Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında, Netflix dizisi La Casa De Papel'in final bölümlerinin tanıtım tweetini alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

"SEÇİMDEN KAÇIYOR MAALESEF"

Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta 5 bölüm ile final yapacak dünyaca ünlü dizinin "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor" tanıtımını alıntılayarak, "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef" dedi.

SOYLU'DAN YANIT: 2023'TE EVİNDE BOL BOL DİZİ İZLERSİN

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, kendi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023'te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin"