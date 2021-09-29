Üye Girişi
Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti - Son Dakika

Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti

29.09.2021 14:49
Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulamanın tamamlandığını belirterek, "Programımız hakikaten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) çok büyük işe yarayacak.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulamanın tamamlandığını belirterek, "Programımız hakikaten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) çok büyük işe yarayacak. Deprem oldu; deprem olur olmaz programımız bize ne yapacağımızı hatırlatacak. Bizi hemen alacak, navigasyonla toplanma alanına götürecek" dedi.

Bakan Soylu, Türkiye Belediye Birliği tarafından alınan 5 mobil mutfak TIR'ının AFAD'a teslim edildiği ve kentsel arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarının verildiği törene katıldı. AFAD'da düzenlenen törende, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AFAD çalışanları ve belediyelerin arama kurtarma ekipleri yer aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, her afet sonrası afet içinde ve sonrasında yaptıkları faaliyetin özetini çıkardıklarını, hangi tecrübeler ile karşı karşıya kaldıklarını değerlendirdiklerini söyledi.

'BELEDİYELER BİRLİĞİNDE AFET EĞİTİMİ ALAN KİŞİ SAYISI 753 BİN'2021 yılını afet eğitim yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Soylu, "Türkiye Belediyeler Birliği gibi onlarca kurumla, sendikalardan Türkiye Odalar Borsalar Birliğine kadar onlarca kurumla protokol imzaladık. Sadece Belediyeler Birliğinde afet eğitimi alan kişi sayısı 753 bin kişi. Yılbaşından bugüne kadar toplamda 29 milyon 650 bin kişiye yüz yüze eğitim verdik. 13 milyon kişi bu konudaki eğitim videomuzu izledi. Demek ki karşı karşıya kaldığımız birtakım afetlerin bize öğrettiklerini afet alanında bırakmıyor, tam tersi Allah korusun bir daha karşı karşıya kalırsak el birliğiyle neleri yapmamız lazım geldiğini ortaya koyuyoruz. Özellikle il afet risk azaltma planlarımız var. Şu anda bu risk azaltma planlarımız 7 vilayetimizde bitti. Yıl sonuna kadar 81 vilayetimizin il afet risk planları tam anlamıyla bitmiş olacak" diye konuştu.'YÜZDE YÜZÜNÜ TAMAMLADIK'Bakan Soylu, en son Kastamonu, Sinop ve Bartın'da afet yaşadıklarını anımsatarak, "2 bine kadar aracın maliyetlerinin yüzde 70-75'ini karşıladık ve tamamladık. Araçlar pert oldu, denize, dereye sürüklendiler veya hasar gördüler. Yaklaşık 1500'ün üzerindeki iş yeri sahibinin yine hasarlarının yüzde yüzünü tamamlamış olduk. Ortalama, kiminin 2 milyon, kiminin 3 milyon, kiminin 4 milyona kadar, kiminin 50, 150, 350 bin liraya kadar hasarlarının tamamını karşıladık ve bitirdik. Dünyanın hiçbir yerinde bunun örneği söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.'ÇOK BÜYÜK İŞE YARAYACAK'Bakan Soylu, deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulamanın tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti. Tüm telefon operatörleriyle beraber mutabakatımızı sağladık. Programımız AFAD'da büyük işe yarayacak. Deprem oldu; deprem olur olmaz programımız bize ne yapacağımızı hatırlatacak. Bizi hemen alacak, navigasyonla toplanma alanına götürecek. Enkazın altında ya da zorlu bir yerde kaldık, oradan hemen bizim 10 kişiye aramamızı temin edecek, lokasyonumuzun nerede olduğunu teknik cihazlarımızla bulabilme kabiliyetine sahip olacak. Bu da bir ihtiyaçtan çıktı. Elazığ ve İzmir depreminde trafik alt üst oldu. Bizim burada mümkün olduğunca bu afet uygulamasını tüm vatandaşlarımızın telefonlarına yükleyeceğiz, yükledikten sonra bir afet durumunda karşı karşıya kalındığında direk telefonlara değil, afet uygulaması üzerinden en çabuk bir şekilde yakınlarına ulaşabilecek anlayışı gerçekleştireceğiz."'İNSANLAR YARDIM ETMEK İSTİYOR'

Bakan Soylu, bazı kişilerin kendilerine 'Niye bağış topluyorsunuz?' şeklinde sözler söylendiğini belirterek, "İnsanlar yardım etmek istiyor. Telefon açıyor, diyor ki; 'Ben nasıl yardımcı olayım'. Bizim gelen bağışları koordine etme gibi sorumluğumuz var ama aynı zamanda yapılacak bağışları da yönlendirme gibi bir sorumluğumuz var. Şu anda 946 milyona ulaştı en son. Bugün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Memur-Sen yardım yapacak. Katar toplam 30 milyon dolar yardım yaptı. Kuveyt 5 milyon dolar AFAD'a, 5 milyon dolar Kızılay'a yardım yaptı" dedi.


Süleyman Soylu, Cep Telefonu, Deprem, AFAD, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti - Son Dakika


Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi 15:12 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi 15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi Ankara'da 14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:43 "Burada kivi yetişmez" diyenlere inat yetiştirdi, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı 14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti 14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu 14:25 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar 13:46 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar

Son Dakika Haberleri
15:10 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı
14:35 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
14:24 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu
14:16 Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı
14:14 Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı         
15:11
Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü         
15:02
Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor         
14:46
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi         
14:41
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 15:20:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement