Politika

Bakan Tunç: "Cezaevlerinde açılan kurslarda şu ana kadar 158 bin kursiyer eğitimi aldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"53 bin 118 tutuklu ve hükümlü ortaokul ve lise eğitimi, 9 bin 476 hükümlü ise üniversite eğitimi görüyor. 61 yüksek lisans 21'de doktora öğrencisi var"

Bu ağıllarımızın içinde 3 farklı ari ırk keçi besiciliği yapılacak olması bakımından ülkemizde uygulanan tek tip proje konumundadır." dedi

BURDUR - Bir dizi programa katılmak için Burdur'u ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Burdur Tesislerinin açılış programına katıldı. Milli eğitim Bakanlığı ile yaptıkları koordinasyonlar neticesinde hem bu merkezlerin sayısını artırdıklarını hem de çok programlı Anadolu Lisesi açarak 6 lisede eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirdiklerini söyleyen Bakan Tunç " Cezaevlerinde açılan kurslarda şu ana kadar 158 bin kursiyer eğitimi aldı. 12 bin 809 çeşitli kurslar düzenlendi bunların içerisinde okuma yazma, manevi, dini sosyal kültürel ve sportif alanlarda da çok kurs faaliyetleri yapılarak hükümlülerimizin hem meslek edinmeleri hem de tahliye olduktan sonra da topluma kazandırılmaları konusundaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Açılış programında konuşan Bakan Yılmaz Tunç İş Yurtları Tesislerinin ekonomiye önemli katkısı olacağını belirtti. Hükümlülerin ıslahına yönelik birçok tesisin olduğunu söyleyen Tunç "Süt işleme tesisi, 3 bin 600 küçükbaş hayvan kapasiteli 4 adet Keçi Ağılı, İş yurtlarımızda üretilen ürünlerin Satış Mağazası ve Restoranının açılışını gerçekleştireceğiz. Hem Burdur'umuzun ekonomisine hem de cezaevlerindeki hükümlülerin ıslahına ve topluma kazandırılmasına katkı sağlayacak bu atölye ve tesislerin ülkemize, milletimize, Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Hukuk devletinin amacı adaletin tecellisidir"

"Hukuk devletinin amacı adaletin tecellisidir, adaletin tesisidir, adalete güveni sağlamaktır" diyen Bakan Tunç; "Adaletin tecellisinin en önemli kısmı ceza adaleti sistemidir. Ceza adaleti sistemi dediğimiz zaman ceza adaleti üç aşamadan oluşuyor. Öncelikle bir fiilin suç olup olmadığının araştırılması soruşturma aşaması, sonrasında gerçekten o suçu işlenip işlemediğini araştırılması kovuşturulması yargılama aşaması dediğimiz sonrasında da ceza verildikten sonra infaz aşaması. İnfaz aşamasıda ceza adalet sisteminin en önemli kısmı. Çünkü bu aşamada özellikle suç ve suçluyla mücadele de önemli çalışmaları gerçekleştirilmesi gerekiyor. İnfaz aşaması öyle olmalı ki bir daha o hükümlü cezaevinden ayrıldıktan sonra topluma kazandırılabilsin, bir daha suç işlemesin. Toplumu suçtan koruma anlamında da infaz aşamasında çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Tabi bugün ceza adalet sisteminin infaz aşaması ile ilgili önemli bir kısmını önemli bir örneğini Burdur'da gerçekleştiriyoruz ve kısa süre önce temelleri atılan bu tesislerin biraz sonra açılışını gerçekleştireceğiz ve özellikle ceza infazında suçluların topluma kazandırılması ile ilgili olarak önemli bir faaliyetin burada örneğini gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi infaz sadece suçluyu cezalandırmak değil. Evet suçluyu cezalandırmak infazın önemli amacı ama cezalandırdıktan sonra suçlunun o yaptırımla karşılaşan kişinin sonrasında bir meslek sahibi olması topluma faydalı bir kişi olarak cezaevinden çıkıp bir daha suç işlemesi asıl infaz sisteminin en önemli amacı sosyal devlet olmanın gereği olarak bunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

"2023 yılında cezaevine giren okuma yazma bilmeyen 3 bin 575 kişi okuma yazma öğrendi"

Ceza evlerinde hükümlülerin eğitimi ve mesleki deneyim kazandırılması ortasında da çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tunç; "Ceza evlerimiz aynı zamanda eğitim kurumları. Şu anda cezaevlerimizde 300 bine yakın tutuklu ve hükümlü var. Bunlardan 60 binden fazlası eğitim öğretim görüyor. İlkokuldan ortaokula, ortaokuldan lise, üniversite yüksek lisans eğitimlerine varıncaya kadar önemli eğitim kademelerinden geçiyorlar. Bugün itibari ile cezaevlerinde 893 öğretmen görev yapmakta. 63 bin 888 hükümlü ve tutukluda eğitim görmekte. Açılan kurslar sayesinde 2023 yılında cezaevine giren okuma yazma bilmeyen 3 bin 575 kişi okuma yazma öğrendi. Okul bazında hesap edecek olursak yaklaşık 30 tane ilkokula, 120 dersliğe bedel. 53 bin 118 tutuklu ve hükümlü ortaokul ve lise eğitimi, 9 bin 476 hükümlü ise üniversite eğitimi görüyor. 61 yüksek lisans 21'de doktora öğrencisi var. 39 tane adalet mesleki eğitim merkezimizde de bin 80 tutuklu ve hükümlü eğitim görüyor. Bu merkezlerde ustalık, kalfalık ve çıraklık gibi belgeler verilerek hükümlüler tahliye olduktan sonra bu belgeler sosyal hayata katıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olma noktasında önemli bir fayda sağlıyor. Milli eğitim Bakanlığımızla yaptığımız koordinasyonlar neticesinde hem bu merkezlerin sayısını artırıyoruz hem de çok programlı Anadolu Lisesi açarak 6 lisede eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Cezaevlerinde açılan kurslarda şu ana kadar 158 bin kursiyer eğitimi aldı. 12 bin 809 çeşitli kurslar düzenlendi bunların içerisinde okuma yazma, manevi, dini sosyal kültürel ve sportif alanlarda da çok kurs faaliyetleri yapılarak hükümlülerimizin hem meslek edinmeleri hem de tahliye olduktan sonra da topluma kazandırılmaları konusundaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

-İş yurtlarımız üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye genelinde 403 Ceza ve İnfaz Kurumumuzda toplam 367 işyurdu müdürlüğünde bin 700 atölye ve tesisimiz bulunduğunu söyleyen Bakan Yılmaz Tunç;" Bu işyurdu atölyelerinde gıdadan, tarım ve hayvancılığa, mobilyadan el sanatlarına, tekstilden hazır giyime, metal işlerinden inşaat ve onarım işlerine kadar 200'den fazla meslek dalında işbaşı meslek eğitimi veriyoruz. Bu tesislerde her yıl ortalama 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu çalışıyor.Başta tarım ve hayvancılık sektörlerinin yanı sıra endüstriyel üretimde de öne çıkarak yerli ve milli üretimi destekleyen İşyurtları Sistemimiz milli ekonomimize katkı sağlarken buradan elde edilen gelir adalet hizmetlerine harcanıyor.

Açılışı gerçekleştirilen Burdur İşyurtları Atölye ve Tesisleri hakkında da bilgi veren Bakan Tunç; "698 bin metrekare büyüklüğündeki Burtrak arazisi üzerine kurulan bu işletme hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek, onları topluma kazandırmak, barındırmak ve ıslah etmek amacıyla 7 Aralık 2018 tarihinde Orman Bölge Müdürlüğü'nden Bakanlığımıza tahsis edildi ve hemen faaliyetlerine başladı. Bu yerleşkede İşyurdu Müdürlüğümüze bağlı işkollarında toplam 52 personel ve 104 hükümlü çalışıyor. Bu yerleşke içindeki işkollarına baktığımızda, mobilya ve ağaç işleri atölyesinden küçükbaş hayvancılığa, tarım işkolundan, terzi işletmeciliğine, fırın atölyesinden yöresel gıda üretimine kadar birçok alanda hizmet sunuluyor. Bugün de İşyurtları Kurumumuza bağlı Burdur E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından işletilecek. Bin 200 metrekare kapalı ve Bin 200 metrekare açık alana sahip, restoran, dinlenme tesisi ve halka açık satış mağazasının, 600 metrekare kapalı alana sahip, keçi sütünden peynir ve dondurma üretimi yapacak Süt İşleme Tesisimizin ve Toplam 3 bin 600 küçükbaş hayvan kapasiteli 4 keçi ağılının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu ağıllarımızın içinde 3 farklı ari ırk keçi besiciliği (Honam, Saanen ve Halep cinsi) yapılacak olması bakımından ülkemizde uygulanan tek tip proje konumundadır. Ağıllarımızda halihazırda toplam 640 keçi ve 300 oğlak bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, plastik mamul üretime yönelik 1.200 metrekare kapalı alana sahip atölyemizin yapımı devam ediyor. Yine 20 dönüm lavanta bahçesi de yerleşkemiz içerisinde bulunuyor.Bu tesislerin faaliyete geçirilmesinde emeği olan tüm personelimize İşyurtları Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyor, atölye ve tesislerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Açılışın ardından tesiste incelemelerde bulunan Bakan Tunç ve beraberindekiler buradan önce Burdur Valiliği'ne daha sonra Pazar yerine gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlara salep ikram eden Tunç partililerden Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek için destek istedi.

Programa Burdur Valisi Türker Öksüz, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İş Yurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar,İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Burdur Milletvekilleri Prof. Dr. Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.