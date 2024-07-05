Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade süreciyle ilgili açıklama yaptı

Politika

KARABÜK'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir gazetecinin Eylem Tok ve oğlunun iade süreciyle ilgili sorusuna, "Gerekli belgeleri, hepsinin çevirilerini yaparak gönderdik ve yine her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek birtakım açıklamaları gönderiyoruz yazılı olarak. İade edileceklerini umuyoruz çünkü burada yargılanmalarını istiyoruz. O nedenle buradan yargıdan kaçış olmamalı. Bir kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda da yakalama ve tutuklama gerçekleşti. Tutuklama devam ediyor ve sonrasında da iade yargılaması sonrasında da Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz" diye cevap verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük'te ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Karabük Valiliğini ziyaret eden Yılmaz Tunç'u Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tunç, Vali Mustafa Yavuz ve İl protokolü ile bir araya geldi. Bakan Tunç, valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunup sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin sorusu üzerine yeni yargı paketiyle ilgili konuşan Bakan Tunç, özellikle adalet hizmetlerinin etkinliğini arttırmak, yargı süreçlerinde vatandaşların örselenmeden, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttırırken, hem hızlandırılması hem de adaletin tecellisi noktasında uygulamadan ve akademisyenlerden gelen öneriler doğrultusunda bazı düzenlemeler bulunduğunu belirterek, "9'uncu Yargı Paketi'ne alamadığımız toplumun ve uygulamanın beklediği birtakım özellikle hem ceza mahkemesi kanunumuzu ilgilendiren hem Türk Ceza Kanunu'nu ilgilendiren bazı düzenlemeler de var. Onlar da yeni yasama döneminin başlarında, 10'uncu Yargı Paketi'nde elbette ki değerlendireceğimiz hususlar var" diye konuştu.

Bakan Tunç, Yediemindeki araçlarla ilgili icra dairelerindeki hacizli araçların tasfiyesiyle ilgili çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, "Şimdi Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafikten men edilen bağlanan ve yediemine alınan araçlar var. Ama sahipleri bunları terk ediyor. Bir daha da arayıp sormuyor ve orada çürümeye terk ediliyor. Bunların yeniden tasfiyesine yönelik, hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve satışına yönelik bir düzenlemeyi de bu yargı paketinde inşallah hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

'GÖRSEL, YAZILI BASIN YA DA SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA HAKARET SUÇLARI YARGIDA BÜYÜK YER TEŞKİL EDİYOR'

Görsel, yazılı basın ya da sosyal medya aracılığıyla hakaret suçlarının yargıda büyük bir yer teşkil ettiğini dile getiren Tunç, bu suçların önlenmesi gerektiğini söyledi. Tunç, sosyal medya aracılığıyla, fikir özgürlüğü denilemeyecek, hakaret içeren, kişilik haklarına saldırı içeren, özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir takım paylaşımlar yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu paylaşımlar özellikle uzlaştırmaya tabi olan bu uyuşmazlıkları artık bundan sonra ön ödeme kapsamına alıyoruz. Kanun teklifimiz de bu da var. Ön ödeme kapsamına alınarak kişi işlediği fiilin yaptırımını cumhuriyet savcılıklarında ön ödemeye davet edilerek, kamu ihlali nedeniyle bu yaptırıma tabi tutulacak. Ama diğer yandan suçun mağduru olan kişi de hukuk mahkemesinde manevi tazminat davasını açabilecek. Buna yönelik bir düzenleme söz konusu. Çocuk Koruma Kanunuyla ilgili düzenlemeler var. Özellikle çocukların bir meta gibi o kişisel ilişki kurulmasında velayet konularında anne babadan verilmesinde, icra yoluyla alınıp veriliyordu. Bunları ortadan kaldırmıştık. Şimdi onun uygulaması çerçevesi içerisinde, sosyal çalışmacıların görevlendirilmesi, mağdur hizmetleri ve destek hizmetlerimizin özellikle birtakım ihtiyaçlar nedeniyle bazı düzenlemeleri hayata geçiriyoruz."

'TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ VE KARA PARAYLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ'

Tunç, terörün finansmanının önlenmesi ve kara parayla mücadelede çok kararlı olduklarını ifade ederek, "Gri listeden çıkmamız noktasında bu soruşturmalar ve el koyma kararları etkili oldu. Bunu daha kalıcı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel terörizmin finansmanı, suç gelirlerinin aklanması suçları bakımından el koyma ve müsadere kararları ve sonrasında da tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum tayiniyle ilgili düzenlemeler var. Bu pakette de" dedi.

EYLEM TOK VE OĞLUNUN İADESİ

Bakan Tunç, İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve ardından Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iade sürecine ilişkin soru üzerine, ABD'de yargılama sürecinin başladığını, anne ve oğlunun tutukluluk hallerinin devam ettiğini hatırlattı.

ABD'deki adli makamlarla görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Gerekli belgeleri, hepsinin çevirilerini yaparak gönderdik ve yine her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek birtakım açıklamaları gönderiyoruz yazılı olarak. İade edileceklerini umuyoruz çünkü burada yargılanmalarını istiyoruz. O nedenle buradan yargıdan kaçış olmamalı. Bir kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda da yakalama ve tutuklama gerçekleşti. Tutuklama devam ediyor ve sonrasında da iade yargılaması sonrasında da Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz."

EV KİRALARINDA YÜZDE 25 ARTIŞ SINIRININ KALDIRILMASI

Kiralarda yüzde 25 artış sınırının kaldırılmasının ardından yeni bir düzenlemenin olup olmayacağı sorulan Tunç, şu cevabı verdi:

"1 Temmuz itibarıyla düzenleme sona erdi. 2022 ve 2023 yıllarında birer yıl süreyle uzatılmıştı, Borçlar Kanununa eklenen geçici maddeyle bu uzatılmıştı. Meclisin takdirinde olan bir husus. 1 Temmuz itibarıyla Mecliste böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedefimizde kararlı bir şekilde ekonomi yönetimimiz, program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda inşallah bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Borçlar Kanunumuzun ilgili maddesi zaten kira miktarının nasıl artırılacağına yönelik düzenlemeleri içeriyor. Meclis de 1 Temmuz itibarıyla gündemine almadı. O nedenle şu anda Borçlar Kanununun kalıcı maddeleri çerçevesinde yürüyecek kiralarla ilgili düzenlemeler."

Bakan Tunç, daha sonra Karabük Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tunç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Karabük Belediyesi'ndeki ziyarete Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç da katıldı.