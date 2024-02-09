Bakan Uraloğlu: "19,5 milyonu sabit, 74,8 milyonu mobil olmak üzere 94,3 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık"

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülkeler ve kıtalar arası internet otobanlarına olan ihtiyacın öngörülenin de ötesinde arttığını kaydederek, "Bugün yaklaşık 19,5 milyonu sabit abone, 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık. Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile şirket yöneticilerinin yer aldığı 2024 İş Hedefleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Bakan Uraloğlu, bir yıl önce ülkenin yaşadığı en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi ve devlet millet el ele büyük bir badireyi atlattıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak, birçok stratejik alanda millete hizmet etmenin onurunu gururunu yaşadıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Yol Medeniyettir" anlayışıyla aziz vatanımızın dört bir yanında, Mavi Vatan'da, İstikbalimiz olan göklerde çalışma arkadaşlarımızın imzası vardır. Elbette bu hizmetleri yürütürken hızla gelişen teknolojiyle yarıştığımızın farkındayız. Özellikle ulaşım, bilişim, teknoloji ve telekomünikasyondaki projelerimizi, çağın ihtiyaçlarının önünden gitmenin bir zaruret olduğu bilinciyle planlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, yük, insan ve data ulaşımındaki yatırımları Cumhurbaşkanımızın vizyonu, hükümetlerimizin kararlılığı ve Türk Telekom gibi alanında uzman kurum ve kuruluşlarımızın inançlı çalışmalarıyla hayata geçirdiklerini bildirdi.

Geçmişi iki asır evvele dayanan Türk Telekom'un yıllar içerisinde sürekli kendini yenileyerek; mobil, internet, telefon ve TV gibi geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğiyle hem bireysel hem de kurumsal hizmetler alanında çok güçlü bir markaya dönüştüğüne değinen Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla da 81 ilin tamamında faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü kaydetti.

"İnternet yaşam tarzı haline geldi"

Türk Telekom'un, afet halleri de dahil olmak üzere her zaman ülkesinin ve milletinin yanında olduğunu gösterdiğini işaret eden Bakan Uraloğlu, "Asrın felaketi 6 Şubat depremleri çerçevesinde, mobil baz istasyonlarını bölgeye sevk ederken, bölgedeki vatandaşlarımızı acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yükleyerek büyük faydalar sağlamıştır. Bölge halkı için WiFi internet noktalarını ücretsiz kullanıma sunmuş ve iletişime kapalı olan müşterilerinin mobil, internet ve sabit hatlarını görüşmeye açarak ülkemiz için ne kadar kıymetli bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" ifadelerine yer verdi.

İnternetin özellikle son 25 yıl içerisinde alışkanlıkları, zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bugün içinde bulunulan dördüncü sanayi devrimini; nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarlar, bulut bilişim, makineler arası iletişim, blok zincir uygulamaları ve yapay zeka teknolojilerinin oluşturduğunu belirtti.

"Küresel mobil veri trafiğindeki yükseliş"

Sosyal medya ağları ve dijital platformların önemini ve faaliyet sahasını sürekli arttırdığını ve genişlettiğini işaret eden Bakan Uraloğlu, " Artık dijital teknolojiler, yeni ürün ve piyasaların gelişmesine yol açarken ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline gelmiştir. Günümüzde yaklaşık 5,5 milyar insan cep telefonu kullanmaktadır. Bu rakam toplam dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasının cep telefonu kullandığını gösterirken, dünya genelinde kullanılan cep telefonlarının yaklaşık yüzde 80'ini ise akıllı telefonlar oluşturmaktadır. 2027 yılı itibarıyla akıllı telefon kullanıcı sayısının 7,7 milyara ulaşması beklenmektedir. Teknoloji dünyasında çığır açan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı oluşturacağı öngörülmektedir. 2028 yılında ise dünya çapında 5G aboneliklerinin tüm mobil aboneliklerin yüzde 55'ini oluşturarak 5 milyar insana ulaşacağı tahmin edilmektedir. Küresel mobil veri trafiğinin ise 2030 yılına kadar 80 kattan fazla bir artışla aylık 5 bin Exabyte'ı aşacağı düşünülmektedir. Kısaca, her geçen gün veri trafiğinin katlanarak arttığı bir dönemdeyiz. Dünyada üretilen, kopyalanan ve tüketilen veri büyük bir hızla artıyor. Sosyal ağlar ve sosyal medyanın milyarları bulan kullanıcı sayısına ulaşması, uluslararası ilişkiler ve ticaretin yoğun olarak internet üzerinden yürütülmesi bunun en önemli etkenleri arasında yer alıyor" dedi.

Veri hacminin 2010 yılında 2 zetabyte seviyesinde iken 2020'de 64 zetabyte, 2025'te ise 181 zetabyte'a ulaşacağının tahmin edildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, sadece 15 yılda verinin neredeyse 90 kat artacağını kaydetti.

"İnternet otobanı"

"Bu nedenle ülkeler ve kıtalar arası internet otobanlarına olan ihtiyaç, öngörülenin de ötesinde artmaktadır" diyen Bakan Uraloğlu, " Bu çerçevede de hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye'yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye'yi bir telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz. Yeni nesil teknolojilere ve özellikle fiber yatırımlara büyük önem veriyoruz. Genişbant altyapısının yaygınlaştırılması ve fiber optik altyapının güçlendirilmesi gibi stratejik adımlarla, ülke genelinde sunulan hizmetlerin daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir olması adına çalışmalar sürdürüyoruz. Bugün yaklaşık 19,5 milyonu sabit abone, 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık. Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payını ise 2024'te yüzde 35'e ulaştırmayı, mobil genişbant penetrasyon oranını ise yüzde 90'a çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca bugün ülkemiz, OECD ülkeleri içinde 2021-2022 yılları arasındaki bir yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülkeler arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, haberleşme, ulaşım, savunma sanayi, otomotiv, denizcilik, hangi alanda olursa olsun yerli, milli ve özgün üretime büyük önem verdiklerini vurguladı.

"Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz"

Bir yandan 5G çalışmalarında yerli ve milli çerçevede ilerlerken bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G'ye özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştiriyoruz. Bu noktada Türk Telekom'da, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme sorumluluğu ile 5G konusundaki çalışmalarını 2013 yılından bu yana sürdürüyor. 5G hız rekorlarının yanı sıra ülkemizin ilk akıllı fabrika uygulaması, ilk özel endüstriyel mobil şebeke, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat ve tarımda ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi projeye imza atıyoruz. Bu yenilikçi çalışmaları ve başarıları için teşekkür ediyor, yenilerinin devamını bekliyoruz. Biliyoruz ki 5G'nin yaygınlaştırılması için gerekli olan planlama, strateji, kadro, kaynak, koordinasyon ve eylem entegrasyonu, kabiliyet ve imkanına sahip bir Türkiye var. Yerli üretim ile yüksek teknolojili küresel markalar çıkaracağız. Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz. Ayrıca telekomünikasyon merkezi olma yolunda hızla ilerlerken, artık uydu ve uzay çalışmaları alanında da uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlarımıza dünya ile eş zamanlı olarak sunuyoruz" diye konuştu.

"Türksat 6A'yı haziran ayında yörüngesine göndereceğiz"

Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerine değinen Bakan Uraloğlu, "İlk defa ülkemizin insanlı uzay misyonu bir Türk astronotumuzu uzaya göndererek hem havacılık hem de uzay çalışmalarımız bakımından çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Astronotumuz Alper Gezeravcı 13 farklı alanda uzayda bilimsel çalışmamıza öncülük etti ve yepyeni gelişmelerin kapılarını araladı. Şu anda da dünyaya dönüş yolculuğunda. İnşallah bugün saat 16.30 gibi sağ salim dünyaya inmesini bekliyoruz. Ayrıca, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. İnşallah Türksat 6A'yı, önümüzdeki haziran ayında yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türk Telekom'un yönetici kadrolarının görevinin kurumsal bir yönetim anlayışıyla hizmet kalitesini arttırmak ve Türk Telekom'u faaliyette bulunduğu alanlardaki en değerli marka haline getirmek olduğunu vurguladı. - ANTALYA