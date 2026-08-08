Bakan Uraloğlu Kayseri'de YHT ve Bulvar Açılışı Programlarına Katıldı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Kayseri'de YHT ve Bulvar Açılışı Programlarına Katıldı

Bakan Uraloğlu Kayseri\'de YHT ve Bulvar Açılışı Programlarına Katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de YHT hattını inceledi, valilik, AK Parti il başkanlığı ve belediyeyi ziyaret etti; gençlerle buluşup Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılışını yaptı.

VALİLİK, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI VE BELEDİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Düver Hızlı Tren Şantiyesi'nde, Ankara-Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı İnceleme Programı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada incelemelerde bulunduktan sonra Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'na geçen Bakan Uraloğlu'nun, karşılama sırasında bir çocuk ısrar ederek elini öptü. Daha sonra da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, "Yerel yönetimle merkezi hükümetin nasıl uyumlu çalışacağının en güzel örneklerinden biri Kayseri'dedir. Biz de ulaştırma noktasında Büyükşehir Belediyemizle beraber ve diğer ilçe belediyelerimizle beraber Kayseri'nin ulaştırma problemleriyle dertlenmeye devam edeceğiz" dedi.

'NET KONUŞALIM KAYSERİ' PROGRAMINA KATILDI

Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki İl Kütüphanesi Konferans Salonunda 'Net Konuşalım Kayseri' programına katılarak gençlerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Ben asla devlet memuru olmam' dedim. 'Olmayacağım' dedim. Özel sektörde 1 yıla yakın bir deneyimim oldu. Bir Karayolcu arkadaşım aynı zamanda da tabii üniversiteden arkadaşım 'Ya Karayolları sınav açıyor. Şuraya girelim imtihana' dedi. 'Ya ben olmayacağım' dedim. 'Ya girelim' dedi. Girdik. Yazılı olduk arkadaşlar. Sonra bir zorlu bir mülakata aldılar beni. Sonra sınavı kazandık. Karayolları'na girdik. 34 yıl. Tam 34 yıl orada çalıştıktan sonra bu görev nasip oldu. 3 yıldır bu görevi yapıyoruz" diye konuştu.

BULVAR AÇILIŞINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, millet bahçesindeki programının ardından Kocasinan ilçesinde yer alan Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Mimar Sinan'ın şehri, zenginlikler diyarı Kayseri'de; Kocasinan Belediyemiz tarafından inşa edilen Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu sabah Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Hamdolsun, çalışmalar planlandığı gibi hızla ilerliyor. Şimdi de Kayseri şehir içi trafiğine yeni bir soluk katan bu modern bulvarımızın açılışında Kayserili hemşerilerimizle bir aradayız. İşte tam da burada bir kez daha görüyoruz ki; hem Bakanlığımız hem de AK Parti belediyelerimiz olarak ne kadar uyum içinde, ne kadar omuz omuza çalışıyoruz. Merkezi hükümet ile yerelin aynı hedefe kilitlenmesi, aynı gayreti göstermesi, Kayseri gibi güzel şehirlerimizi daha da ileriye taşıyor" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ YEREL, GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 24 yılda kara yolundan demir yoluna, hava yolundan haberleşme alanına kadar Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 107 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu yatırımların her birinde, AK Parti belediyelerimizle kurduğumuz güçlü iş birliğinin ve ahenkli çalışmanın izlerini görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; birlikte yürüdüğümüzde, birlikte ürettiğimizde, milletimizin hizmetine çok daha hızlı ve kalıcı eserler kazandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kayseri'nin ulaşım ve altyapısını daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Özellikle gündemimizde olan; Ankara-Niğde Otoyolu'na Kayseri otoyol bağlantısı, Yeşilhisar-Güzelöz-Ürgüp Yolu, Kayseri Kuzey Çevre Yolu üstyapı onarım işi ki gün içerisinde incelemelerde bulunduk. Hacılar-Develi Yolu Tekir Geçişi Erciyes Çevre Yolu, Kayseri-Tomarza-Tufanbeyli-Göksun Yolu, Boğazköprü-Himmetdede Yolu üstyapı BSK onarımı ve Pınarbaşı-Gürün-Darende Yolu gibi projelerimizle şehrimizin ulaşımına yeni bir soluk getireceğiz. ve bunları da yine Bakanlığımız ile AK Parti belediyelerimizin omuz omuza, uyum içinde yürüttüğü çalışmalarla hayata geçireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; güçlü merkez, güçlü yerel demektir. Güçlü yerel de güçlü Türkiye demektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu Kayseri'de YHT ve Bulvar Açılışı Programlarına Katıldı - Son Dakika

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