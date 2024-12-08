Bakan Yumaklı: "Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı toplam 161 milyar lira oldu" - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: "Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı toplam 161 milyar lira oldu"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ankara, kuru soğan, yer elması, nohut, kimyon, marul üretiminde Türkiye'de birinci, havuçta ikinci. Büyükbaş ve küçükbaş havyan varlığında ilk 5 ilimiz içinde.

08.12.2024 18:47
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Ankara, kuru soğan, yer elması, nohut, kimyon, marul üretiminde Türkiye'de birinci, havuçta ikinci. Büyükbaş ve küçükbaş havyan varlığında ilk 5 ilimiz içinde. Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı toplam 161 milyar lira oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Çankaya 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yıldır yürüttükleri hizmet ve değişim siyasetini zirveye doğru taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na da imza atacaklarını belirtti. Tarım sektörünü de bu sürecin ana halka ve dinamiklerinden biri olarak değerlendirdiklerini ve bu anlayışla vizyon ve politikalarını geliştirdiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Türkiye son 3. çeyrekte yüzde 2.1 büyürken, tarım sektörü yüzde 4.6 büyüdü. Sektörümüz son 5 çeyrektir aralıksız büyümeye devam ediyor. Bu sadece bizim değil, üreten ve üretmekten vazgeçmeyen aziz çiftçilerimizin başarısıdır."

"İlimize yönelik tarımsal desteklerimizin oranı 2023 yılı itibarıyla 19 katına çıktı"

Yumaklı, "Cuma Buluşmaları" ismiyle 81 ilde, 922 ilçede köylere ve mahallelere gittiklerini belirterek, "Gelecek tarımda, tarım sahada" parolasıyla bakanlık teşkilatlarının sürekli sahada çiftçilerle beraber olduğunu kaydetti. Ankara'nın ülke tarımı için çok önemli olduğunu söyleyen Yumaklı, "Ankara, kuru soğan, yer elması, nohut, kimyon, marul üretiminde Türkiye'de birinci, havuçta ikinci. Büyükbaş ve küçükbaş havyan varlığında ilk 5 ilimiz arasında. Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı toplam 161 milyar lira oldu. İlimize yönelik tarımsal desteklerimizin artış oranı 2023 yılı itibarıyla 19 katına çıktı ve tarımsal ihracat 5 kat arttı. Tarla ürünlerinde yüzde 38, sebze üretiminde yüzde 60 artış oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ((DSİ) marifetiyle Ankara'ya 28 baraj, 10 gölet ve 367 sulama tesisi yapılarak, 233 bin dekar alanın sulamaya açıldığını belirterek, 3 milli park ve 10 tabiat parkına Ankara'nın ev sahipliği yaptığını kaydetti.

"Yapılamaz denen Marmaray'ı yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı konuşmada, ulaştırma alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır hizmet ettiklerini

belirterek, "Biz Avrasya Tüneli'ni yaptık denizin altında. Denizin üstünden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Yapılamaz denen Marmaray'ı yaptık. Yine Ankara- İstanbul Otoyolu. Acaba patates deposu mu yapalım denen Bolu Dağı Tüneli'ni bitirmek de bize nasip oldu. Yine biz Ankara'mızı otoyolla Niğde'ye bağladık. Ankara'mızı yine otoyol ile Şanlıurfa'ya kadar bağladık" diye konuştu.

Uraloğlu, Ankara'yı demiryoluyla Sivas'a bağladıklarını söyleyerek, "İstanbul'a bağladık, Konya'ya ve Karaman'a bağladık. Peki sırada ne var? Şimdi sırada İzmir var. Sadece 3 buçuk saate düşüreceğiz. Kırıkkale'den Samsun'a denize gidecek olan yine bir yüksek hızlı tren projemiz var" ifadelerini kullandı.

"Bizim bakanlığın çok yapacağı bir şey kalmadı demektir"

Şehir içi raylı sistemlerde ise Kızılay-Çayyolu Metrosu, Batıkent-Sincan Metrosu ve Tandoğan- Keçiören ile AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu tamamlayarak hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Yol yaparak trafik çözülmez, metro yaparak insanlar taşınmaz" diyenler olduğunu belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kapatmamız gerekecek. Ne yaparak biz bu trafiği çözeceğiz? Bisiklet yolu mu yaptınız da trafiği çözdünüz? Yayalaştırma yaptınız da mı trafiği çözdünüz? Hani, 6 yılda 6 santim metro mu yaptınız? Bu trafiği biz nasıl çözeceğiz? Yol yapmadan çözelim, o zaman bizim bakanlığın çok yapacağı bir şey kalmadı demektir. Biz o zaman bırakalım işimizi, rahat edelim. Böyle bir mantıkla hiçbir yere biz gidemeyiz" diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını ve Türkiye'den dünyada 131 ülkede 348 noktaya uçuş yapılabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O zaman havaalanlarını yapmayalım, zaten taşımaya da gerek yok. 2002 yılında sadece 34 milyon seyahat eden insan sayısı varken, geçen seneyi 213 milyonla tamamladık. Bu sene de 230 milyon yolcuyu aşacağız inşallah. Eğer biz bu mantıkla düşünürsek hiçbir şey yapmayalım. Yalancının mumu yatsıya kadar gider derler, onun için bir yere kadar gidecek vatandaşımız da bu anlamda gerekli feraseti gösterecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: 'Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı toplam 161 milyar lira oldu' - Son Dakika

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