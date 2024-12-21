Bakan Yumaklı: Bal Üretiminde Denetimler Artacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: Bal Üretiminde Denetimler Artacak

Bakan Yumaklı: Bal Üretiminde Denetimler Artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda sektöründe yapılan denetimlerin artırılacağını ve bal üretimi ile ilgili uygunsuzluklara asla göz yummayacaklarını belirtti. Ayrıca, ORKÖY kredileri ile tarımsal yatırımların devam edeceğini açıkladı.

21.12.2024 18:27  Güncelleme: 18:29
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda sektöründeki denetimlerle ilgili, "Bal ile ilgili uygunsuzluk yakalanan yerlerde şunu gördük; bal paketleme tesislerinde başka ürünler de üretiliyordu. 'Biz onu bal için kullanmayacağız, reçel yapıyorduk' gibi şeyler söylüyorlardı. Bal üretimi yapanların başka işlere iştirak etmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Programda, AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, MHP İl Başkanı Emre Şahin, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan ve çok sayıda partili yer aldı.

Bakan İbrahim Yumaklı, genel kongre sürecinin ardından 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirterek, "Bütün yol arkadaşlarım gibi AK Parti davasına gönül vermiş olan dava arkadaşlarımın buna inanmayı, bu hedefe ulaşmayı, herhangi bir zorluk olarak görmediğini biliyorum ve bununla gurur duyuyorum. AK Parti ve onun kadroları, milli savunma teknolojilerinden sağlığa kadar, TEKNOFEST'ten tarımsal yatırımlara kadar birçok konu, saymakla bitiremeyeceğimiz birçok hususu bu ülke adına gerçekleştirmiş oldu. Şimdi, 22 yıldır yaptıklarımızın çok daha ötesine gitme vakti. Daha önce adım adım gidiyorduk, şimdi adımlarımızı açarak, koşarak hedeflerimize gideceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nda milletimizle birlikte kutlu yürüyüşü oluşturarak hedeflerimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

ORKÖY KREDİLERİ

Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) programı çerçevesinde yüzde 20'si hibeli olmak üzere 2 milyar 250 milyon TL'lik kredi kaynağı sağlanacağını aktaran Bakan Yumaklı, "2025 yılında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bir önemli konu da ORKÖY kredileri. Kastamonu'da yaklaşık 500 aileye ORKÖY kapsamında yüzde 20'si hibeli, yüzde 80'i faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 milyon TL kaynak ürettik. Bütün Türkiye'de bu rakam 2 milyar 250 milyon TL. Bunun müjdesini de burada vermiş olalım. Hizmet etmiş, ormanda çalışmış, emek sarf etmiş, ter dökmüş olan kardeşlerimizin emeklerinin bedeli olarak onlara 3 milyarın üzerinde bir gelir sağlamış olacağız" diye konuştu.

'GEREĞİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Yumaklı, gıda sektörüne yönelik 2024 yılında yoğun denetimler yapıldığını kaydederek, "Yakaladıklarımıza en ağır cezaları uyguladık, firma isimlerini ve markalarını afişe etmeye başladık. Bal da bunlardan bir tanesiydi. Son dönemde bu konu ile ilgili çok yoğun şikayet vardı. Yeni sisteme onları da dahil ettik. Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak doğru değil ancak milletimizin gıdasına, gıdayı güvenilir olarak elde etme hakkına göz dikenlerin hiçbir zaman gözyaşlarına bakmayacağız. Gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Bal ile ilgili uygunsuzluk yakalanan yerlerde şunu gördük; bal paketleme tesislerinde başka ürünler de üretiliyordu. Gittiğimiz zaman 'Biz onu bal için kullanmayacağız, reçel yapıyorduk' gibi şeyler söylüyorlardı. Buradan bunun da duyurusunu da yapmış olalım, bal üretimi yapanların başka işlere iştirak etmelerine izin vermeyeceğiz. Bal üretiminde, Türkiye dünyada 2'nci. Buradaki potansiyeli görüp vatandaşımızın emeğine göz dikenlere hiçbir zaman göz açtırmış olmayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da 2 bal ormanı oluşturulacağını da söyledi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: Bal Üretiminde Denetimler Artacak - Son Dakika

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