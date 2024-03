Politika

Başkan Böcek: "Balbey Projesi'nin ilk etabı 1 buçuk yılda tamamlanacak"

"22 bin metrekarelik bir alanda 125 hak sahibimiz ve diğer bağımsız bölümlerle beraber yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak, 1 buçuk yıl içerisinde tamamlanacak"

"Büyükşehir belediyemizin Kırcami ile ilgili tüm görevi bitmiştir, şimdi 18 uygulamasıyla ilgili Ümit Uysal kardeşim de gereğini yapacak"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, temelini attıkları Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nin 1. etabının 1 buçuk yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Balbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Büyükşehir belediyesi, projeyle Balbey Mahallesi'ni tarihi dokusuna uygun şekilde düzenleyerek, Antalya'nın değerlerinden birini daha kent hafızasına sahip çıkarak yeniliyor. Büyükşehir belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen projede, 22 bin metrekare inşaat alanında kazı çalışmalarının ardından temel için ilk beton şubat ayında dökülmüştü. Toplam maliyeti yaklaşık 500 milyon lira olan Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı'nda, 125 hak sahibine 72 bağımsız bölüm teslim edilecek. Projede 49 ofis, 15 konut, 33 dükkan ve 2 adet günübirlik konaklama tesisi ile 200 araçlık kapalı otopark ve yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve süs havuzlarını barındıran toplam 5 bin metrekarelik peyzaj alanı yer alacak.

Balbey Mahallesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldiklerini ve neler yapabileceklerini konuştuklarını dile getiren Başkan Böcek, "Detaylarla bir uzlaşı içinde sadece büyükşehir geldi, vatandaşın anadan babadan kalma yerlerine işlem yapmadı. Bu kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm değil, ranta dönüştürmeden çözüm üretmek için çalıştık. El birliğiyle sorunu çözmeye çalıştık. Çocuklum bu mahallede geçti, buradaki sorunları çözmek benim boynumun borcuydu" ifadelerini kullandı.

"125 hak sahibi"

Göreve geldiklerinden bu yana bir çok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Böcek, "Balbey Mahallesi'nde dokusunu koruyarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Söz Muhittin Böcek oldu mu Güneş Mahallesi'nde örneği vardır. Seçim vaadinde olmayan şimdi bu ayın 19'unda 545 hak sahibine 1 buçuk yılda tamamladığımız yerin anahtarlarını veriyorum. Yani söz Muhittin Böcek sözü. 1 buçuk yılda Balbey'in 1. Etabını bitireceğiz. 22 bin metrekarelik bir alanda 125 hak sahibimiz ve diğer bağımsız bölümlerle beraber yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak, 1 buçuk yıl içerisinde tamamlanacak. Birde muhtarlık binası yapılacak. Öz kaynaklarımızla yapacağız" diye konuştu.

"Bize oy vermeyenleri cezalandırmadık"

Böcek, "Öncelikle 25 yıllık siyasi hayatım sonrası Gazipaşa'da kadar 19 ilçe, 913 mahallede deneyimimizle sizlere iyi hizmet edeceğimizi düşünerek bizi önce aday edenlere teşekkür ediyorum. Oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı söyledik. Hiçbir kimsenin görüşü, düşüncesi dolayısıyla ötelemeyeceğimizi, onları hor görmeyeceğimizi, halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak yapacağımızı söyledik. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için geliyoruz dedik ve öncelikle ortak akılla şehrimizi, Antalya'mızı yönetmeye çalıştık. Türkiye'de bütçesine göre en borçlu belediye olmasına rağmen ve öncelikli hedefleri belirledik. Ayağımızı yorgana göre uzattık. Bize oy vermedi diye kimseyi cezalandırmadık" dedi.

"Güreş üzerinden siyasete tepki"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanarak yeniden bir rekor kırmak istediklerini ifade eden Böcek, " Konyaaltı'yla başlattım, Korkuteli'ni hallettik. 3 bin konuta 3 ay önce Elmalı'da doğalgaz verdik. Yeter ki siz paraları çalmadan, çaldırmadan Antalya'yı birilerine peşkeş çekmeyin. Hepinizi tek tek hayata geçer milletin parasını millete yatırdığınız sürece. Şimdi son günlerde bir baktık yağlı güreşten bahsetmeye başladı arkadaşlar aday olanlar. Dedim bu adam nerede yaşıyor, nerede geziyor? Dünyadan haberi yok mu? Arkadaşlar Kepez Belediyesi güreş yapıyordu önce. Basketbolda iyi bir yerdeydi. Onu kapatanlar, kulübü kapatanlar. Güreşleri iptal edenler. Daha Edirne'ye girmeyenler şimdi gelmiş güreşten bahsedecek. Bakınız Türkiye'de, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak birinci sıradadır ata sporunda. Biz diğer sporlara da, baskette de şimdi Süper Lig'deyiz. Kadın basketbol, Toroslar'da. Kumluca'ya Atatürk stadı yapıyorum. Güreş alanı yapıyorum. Elmalı'yı 3 yıl önce istedik, vermediler yerini. Biz zaten güreşlerle ilgili Akdeniz'in içerisinde güreşler var. Siz daha Edirne, Kırkpınar'ın yolunu bilmeyeceksiniz. Vatandaşların oyunu devşireceğim diye geleceksiniz. Ata sporundan başlayacaksınız. Konuşacaksınız, 'tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Büyükşehirin Kırcami ile ilgili görevi bitmiştir"

Kırcami'ye değinen Böcek, "Kırcami'den bahsetmişler. Antalya'da üç defa olağanüstü meclis yaptım. Olağanüstü meclisin üzerinde iş elbisesiyle, yangın bölgesinden, hastaneden de yeni çıktığım halde geldim, meclis yaptım, meclisle ilgili acil yapmamız gereken program vardı. Manavgat yangınlarıyla ilgili. İki defa da Kırcami'yle ilgili olağanüstü meclis yaptım. Bu beyefendi iki meclise de katılmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni görevler çok açıktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi hatta Murat Kurum bakana ben yüz binliğini onaylattım. İki dönem onaylatılamayan bir yüz binliği onaylattım. Murat Kurum bakan sordu bana. Neresi burası? Seçim öncesi geldiğiniz, oy aldığınız dedim yer burası. Ama 27 Mart'ta istinaf Konya'da iptal etmişti bunu. Tapular bile dağıtıldı. Oyları da aldığınız yerde dedim güldü. İkili beşeri samimiyetinizle 100 bini onaylattım. Şimdi de 25 binlik ve 5 binliğini ve binliğini Antalya Büyükşehir Belediyesinde onaylattım. Her şeyi bitirdim. Büyükşehir belediyemizin Kırcami ile ilgili tüm görevi bitmiştir. Şimdi 18 uygulamasıyla ilgili Ümit Uysal kardeşim de gereğini yapacak" diye konuştu.

"Ali Cengiz oyunları"

Kırcami'nin siyasete alet edilemeyeceğinin altını çizen Böcek, "Ama ne yazık ki şimdi çıktı diyor geliniyor milletten oy devşireceğim diye Ali Cengiz oyunları, numaralar, bu numarayı Antalyalı asla ve asla yemeyecektir. Şimdi afişlerimizi söküyorlar, unuttuğu bir şeyler var. Muhittin Böcek'i benim Antalyalı hemşerilerimin gönlünden sökemeyecekler afişlerimi yırtıyorlar. Ama sandıkta yırtamayacaklar. Şimdi yırtsın artsınlar. Şimdi son günlerde parayla anket yaptırıyorlar. Benim anketim, halkım burada kuru soğana muhtaç etmişsin emekliyi. Çiftçiyi, mazotunu alamaz gübresini, ilacını alamaz duruma getirmişsin. Şimdi geleceksin altın çağı mı, rantın çağı mı? Bu Antalyalı bunun hesabını sandıkta defterinizi dürdüğünde göreceksiniz. Benim çalışmam, benim anketçilere verecek param yok. Ağa babaları yok benim yanımda. Akşam, sabah birileriyle yatıp kalkacaksınız. Antalyalıyı, Antalya'yı peşkeş çekemeyeceksiniz parselleyemeyeceksiniz" dedi.

"Gerçek belediyecilik yok"

"Kepez'de gerçek belediyeciliği göreceksiniz" gibi yazılar gördüğünü aktaran Böcek, "Rıza Sümer başkan adayı, demek ki 3 dönemde gerçek belediyecilik olmadığını Rıza Sümer'de tescillemiş. Yani gerçek belediyecilik yok. Göreve geldim. Kepez Santral'de AK Parti İlçe Başkanı gidip gidip basın toplantısı yapıyor. ya bu ne zaman bitecek? Allah'tan korkun be. Bu işin Böcek inşaatı olduğu her yer her anında biter. Çünkü ben hesabımı önce Allah'ıma sonra halkına veren insanım. Her aldığım 5 yıllığı sizlere helal ettiriyorum. Çalmadan, çaldırmadan geliyorum ki 5 dönemi kazanmışım, şimdi de büyükşehir inşallah iki dönem üst üste kazanacağız sayenizde. 3 bin 500 kilometre yeraltına su gömdük. 2 bin 656 kilometre dağlara taşlara asfalt yaptık. Buradan Ankara'ya kanalizasyon yaptık. 231'e çıkardık Mavi Bayrak sayımızı" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Böcek, protokol üyeleriyle proje alanının temelini attı.