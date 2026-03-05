Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testlerinin tamamının negatif çıkmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

16 Şubat akşamı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını belirten Denizli, 2 gün sonra da avukatı aracılığıyla Adli Tıp Kurumu'nda test yaptırmak istediğini beyan ettiğini aktarıp, "20 Şubat'ta davet üzerine çağrıldığım soruşturma dosyası kapsamında ifademi verdim ve talebimi ifademde tekrar yineledim. Ardından da test yaptırmak üzere savcılık tarafından Adli Tıp Kurumuna yönlendirilerek saç, kan, idrar ve tırnak örneklerimi sundum" dedi.

"TEMİZ OLAN LEKE TUTMAZ"

Bu süreçte kendisini en çok babasının üzüntüden geçirdiği uykusuz geceler ve annesinin gözyaşlarının yaraladığını aktaran Başkan Denizli, "Tam da bu sebeple aileme tüm bu ahlaksız iftiraları atan, yayan herkes hakkında avukatlarım yasal süreçlere başlatıyor. Hepsiyle yargı önünde tek tek hesaplaşacağım. Temiz olan leke tutmaz. Benim alnım ak, güneş balçıkla da sıvanmaz. Aksi bir sonuç beklemediğim test sonuçlarımın tamamının negatif olduğunu dün çeşitli basın yayın organlarında gördük. Bugün avukatıma Adli Tıp Kurumu tarafından ilgili raporun dosyaya sunulduğu bilgisi verildi" dedi.

"HER ZAMAN HER TÜRLÜ SORUYA VE SORGUYA GEREKLİ CEVAPLARI VERİRİZ"

Denizli sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün de bugün de yarın da hesabını veremeyeceğim bir konunun parçası da öznesi de olmadım, olmam. Bizler bu ülkenin değerlerini kuşanmış, memleketine haysiyetle hizmet etmeye adanmış bir yaşamı sürdürürken milletimize karşı açık ve dürüst olmaktan bir an olsun tereddüt etmeyiz. Bu sebeple de davet usulüyle gerçekleşen ifade işlemlerinin tüm dosyalarda örnek olmasını temenni ediyorum. Bizler kamuya, millete karşı sorumluluğu olan kişiler olarak her zaman her türlü soruya ve sorguya, yargı makamlarında gerekli cevaplarını veririz. Bundan da asla gocunmayız, kaçmayız. Tıpkı mal beyanı gibi gerekirse bürokrasiye gerekse de belediye başkanlarına belirli aralıklarda test yapılmasının da bu tür ahlaksız yakıştırmaların bir iftira aracı olarak kullanılmasının önüne geçebileceğini düşünüyorum. Bu uygulanabilir. Böylece kendi kafalarından uydurma iftiralarla töhmet altında kalan birçok kamu çalışanı da bu sayede bu iftiraların bir parçası haline dönüştürülmez.

"BANA İNANANLARIN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEM"

Kimsenin endişesi olmasın. Ben hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem. İşimin başındayım. Çeşme'ye hizmet etmeye devam ediyorum. Çeşme'yi güzel konularla, yatırımlarımızla, geleceğe vizyon katan projelerle duymaya devam edeceksiniz. Bu ay bu vesileyle Çeşme'de Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan barınma sorununa ilişkin geliştirdiğimiz ve Türkiye'de ilk kez uygulanacak Kiralık Sosyal Konut Projemizin temelini atacağımız da kamuoyuyla paylaşmak isterim."