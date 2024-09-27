Karatay\'da Sürdürülebilir Turizm Vurgusu

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak son yıllarda turizme yönelik hayata geçirdikleri projeler ve çalışmalar başta olmak üzere yürüttükleri pek çok yatırımı "6'th Urban Economy Forum 2024"te anlattı. Forumda Karatay'ın 10 bin yıldan fazla bir zamandır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve büyük bir medeniyet mirasına sahip olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Amacımız, binlerce yıllık geçmişe sahip ilçemizin derin izlerine ve kıymetli mirasına sahip çıkmak, korumak ve bunu gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Urban Economy Forum Platformu tarafından, "Sürdürülebilir Turizmin Finansmanı ve Yaşam Kalitesini Geliştirmek" temasıyla düzenlenen "6'th Urban Economy Forum 2024"e katıldı.

Başkan Hasan Kılca, Karatay'ı ve yatırımları anlattı

Başkan Hasan Kılca, Karatay'ın turizm alanındaki çalışmaları başta olmak üzere pek çok yatırım ile projelerini anlattı. Karatay'ın on bin yıldan fazla zamandır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bunun sonucunda da büyük bir medeniyet birikiminin mirasını bağrında taşıdığına vurgu yapan Hasan Kılca, en temel amaçlarının ve sorumluluklarının bu derin izleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Karatay'ın turizm konusunda Türkiye'nin en önemli ilçelerinden birisi olduğunu belirten Kılca, "Geçmişi 800 yıl önceye ulaşan Obruk Hanı'nı restore ederek yeniden canlandırdık ve şu anda otel ve müze olarak hizmet veriyor. Obruk Hanı, adeta bir zaman tünelinden 800 yıl geriye giderek taş odalarda tarihi hissederek konaklamak isteyenlerin, uğrak noktası haline geldi. Bölgemizin en etkileyici alanlarından biri de 3 yıl önce arkeolojik çalışmalarına başladığımız Savatra Antik Kenti. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Selçuk Üniversitemiz ile birlikte tarihe ışık tutacak bir çalışma yürütüyoruz. Antik tiyatro alanını gün yüzüne çıkarıldı. Bulunan mozaikler, yazıtlar, höyük alanı, dehlizler, sunak ve benzeri kalıntılar bölgeyi hayli ilgi çekici bir noktaya götürüyor. Burada yaptığımız çalışmaları, turizmle bütünleştirecek ve bölgeyi bir çekim merkezi haline getirecek projeler hazırlıyoruz. Arkeolojik diğer bölgelerimizden biri de Boncuklu Höyük. Buranın geçmişi 10 bin 500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Burada yapılan arkeolojik çalışmalar ve elde edilen buluntular, tarımın Avrupa'ya Boncuklu Höyük'ten gittiğine dair kanıtlar sunuyor. Yine ilçemizde yer alan Bozdağ Milli Parkı, koyun ırkının bilinen 4 atasından biri olan Anadolu Yaban Koyunlarına da ev sahipliği yapıyor. Bölgeyi yaban hayatı açısından turizm noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla da bölgeye karşılama ve bilgilendirme merkezi kazandırmaya yönelik çalışma yürütüyoruz. İsmil'de Termal Tatil Köyü kurduk. Tatil Köyümüzde 4 yılda 300 binin üzerinde misafir ağırladık. Bu yatırımımızla Obruk Kervansaray, Boncuklu Höyük, Savatra Antik Kenti gibi yeni turizm lokasyonlarımızı, sağlık turizmi alanında konaklama konseptiyle destekledik" dedi.

"Yeşil kuşaklarımızla, parklarımız ve bahçelerimizle çok daha güzel, yaşanabilir bir Karatay oluşturuyoruz"

İlçede sosyal alanların geliştirilmesi, yeşile ve çevreye katkı sunulması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Hasan Kılca şunları dile getirdi: "Türkiye'nin en büyük tematik Karatay Lavanta Bahçesi'ni ilçemizle oluşturduk. 340 bin metrekarelik alanda 300 bin Lavanta fidesi, her yıl Temmuz ayında görsel bir şölen sunuyor. Hasat ettiğimiz lavantaları gazoz, dondurma, krem, lokum ve sabun gibi onlarca farklı ürüne dönüştürüyoruz. Yine aynı bölgemizde oluşturduğumuz Gül Parkımızda 190 türde 50 bin gül fidesi yer alıyor. Yan yana yer alan bu iki lokasyon, kısa sürede şehrimizin önemli bir turizm alanı haline geldi. İçerisinde Karavan Parkı'nı da barındıran Karatay Şehir Parkı, hobi bahçelerimiz, Kafe Karataylarımız, Piknik Bahçemiz, yeşil kuşak ve yüzlerce parkımızla hemşehrilerimiz sosyal hayatına büyük katkı sunuyoruz. Sadece son 5,5 yılda 125 ayrı noktada 1 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan çalışması yaptık. Karatay Belediyesi olarak tüm bu yatırım ve hizmetlerimizi hiçbir şekilde kredi ya da farklı şekillerde borçlanmaya gitmiyoruz. Tüm yatırımlarımızı öz kaynaklarımız ile yapıyoruz. Yüzde 100 öz kaynakla, yüzde 100 hizmet üretiyoruz."

"Tüm dünya İsrail'e sesini artık daha fazla yükseltmeli"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce masum insanı hayattan koparan İsrail'e de tepki gösterdi. Başkan Hasan Kılca; " Dünya'da sivil ölümlerinin en yoğun yaşandığı dönemi şu anda Filistin'de görüyoruz. Birçoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 41 bini aşkın savunmasız masum insanın öldürüldüğü bir savaş olamaz. Buradan baskının ve bombalamaların sona ermesi için, İsrail'e karşı hep birlikte önemli bir mesaj vermemiz ve dünyanın İsrail'e sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğine inanıyorum. Bombalar altında parçalanmış çocukların ve sivillerin olmadığı, binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi yapıların savaşlar nedeniyle yıkılmadığı, herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA