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Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik - Son Dakika

Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

07.12.2021 16:34
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

Tunceli'ye para karşılığı av yapmak için yurt içi ve yurt dışından 12 kişinin geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "İlimize gelen avcılara sesleniyorum; bir an önce silahlarınızla ve köpeklerinizle ilimizi terk edin. Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik ve caniliktir" sözlerine yer verdi.

İddiaya göre, yurt içi ve yurt dışından 12 kişilik avcı grubu, para karşılığı av için Tunceli'ye geldi. Duruma tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, avcılığın spor değil katliam olduğunu belirterek, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin

"BİR CANLININ SPOR OLARAK ÖLDÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Şu anda bir yakınının rahatsızlığından dolayı İstanbul'da olduğunu belirten Başkan Maçoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İçinde yabancıların da olduğu 12 avcı ilimize para karşılığında av yapmaya gelmişler ve şu anda öğretmen evinde kalıyorlar. Doğada yaşayan bir canlının spor karşılığı vurulması katliamdır. Ben belediye başkanıyım ve duyarlı bir vatandaşım aynı zamanda. Biz gerekli kurumlarla görüşüp bu işin son verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bu katliama müdahale edilmezse biz tepkimizi sonuna kadar koyup onların buradan gitmesini sağlayacağız. Kurumlar bu meselede canlıları para karşılığında satarak insanların katliam yapmasını sağlıyorsa, çok büyük ayıptır" dedi.

Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu

"SİLAHLARINIZLA, KÖPEKLERİNİZLE İLİMİZİ TERK EDİN"

Açıklamasının devamında "Bizler vatandaşlar olarak canlıları ve doğamızı korumakla yükümlüyüz" diyen Maçoğlu, şöyle devam etti: "Kesinlikle karıncasından böceğine, dağ keçisinden domuzuna hiçbir canlının spor karşılığında öldürülmesini kabul edemeyiz. Bu spor değil, katliamdır. İlimize gelen avcılara sesleniyorum; bir an önce silahlarınızla ve köpeklerinizle ilimizi terk edin. Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik ve caniliktir."

Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik - Son Dakika
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