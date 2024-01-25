Başkan Özlü "Cumhuriyetimizin 100. Yılına atfen 100 proje açıklayacağız"

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, ilin tamamını kapsayacak Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen 100 proje açıklayacaklarını söyledi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman, Kadın Kolları Başkanı Şule Kubilay Yılmaz ve partililerle birlikte basın kuruluşlarını ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde projelerinden ve gelecek 5 yıllık dönemde yapacakları hakkında bilgiler veren Özlü, seçim çalışmalarımıza başladıklarını söyledi.

Gelecek 5 yıllık dönem için Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 proje açıklayacaklarını dile getiren Özlü, "Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen 100 proje açıklayacağız. Bu projelerden bir kısmı daha önce başlatılanların devamı gibi olacak. Örneğin Asar Deresi 1. etap ile birlikte 2. ve 3. etabı açıklayacağız. Yine bu projelerden birisi Mobilya Kent Projesi olacak. Geçtiğimiz gün tapusunu aldık. Düzce Belediyesi tarihinde alınan tüm arsalardan bedeli ödenerek alınan arsalardan daha fazla bir emlak almış olduk. Yaklaşık 300 dönüm. Düzce'yi mobilya şehri yapacak bir projedir Önümüzdeki dönem katma değeri çok yüksek olduğuna inandığım mobilya ve ahşap sektörü ile daha çok öne çıkacağına inanıyorum. Kirazlı mevkiinde bir atlı spor kulübü kuruyoruz. Atlı Spor Kulübü ile Düzce ata binmek için gelinen yer olacak. Bunun turizme katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.

'Düzce'yi entegre bir şehir olarak düşünüyoruz'

Faruk Özlü, Düzce'yi ilçeleri ile birlikte yatırım konusunda entegre bir şehir olarak planladıklarını belirterek, "Düzce'yi entegre bir şehir olarak düşünüyoruz. Düzce butik ve güzel bir şehir. Çevre düzeni planımızı tamamlamak üzereyiz. Tarım Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasındaki mutabakatı sağlıyoruz. Burada Düzce'yi planlarken ilin belli alanlarda öne çıkacak yönleri ile planlıyoruz. Kaynaşlı'yı lojistik merkezi, Gölyaka'yı tarım ve turizm, Gümüşova'yı sanayi bölgesi olarak planlıyoruz. Yani her bir ilçemiz bir alanda öne çıkacak. Bu entegre bir plandır. Topyekun kalkınma modelini benimsiyoruz" ifadelerinde bulundu.

'Görev alanlarımız dışında hizmetler yaptık'

Belediyenin görev alanı dışında da hizmetler yaptıklarını söyleyen Özlü açıklamalarına şöyle devam etti; "Bizim belediyemizin görev alanlarına doğrudan girmediği halde birçok iş yapıyoruz. Okullar yapıyoruz. Hastane kampüsü yeri belirliyoruz. Spor kampüsleri yapıyoruz. Biz bu şehrin gelecek 50 yıllını planlıyoruz. Bizim bütün amacımız eser ve hizmet bırakmaktır. Planlarımızı buna göre yapıyoruz. Böyle sosyal medya üzerinden, sanal medya üzerinde sağa sola laf yetiştirmeye çalışmıyoruz."

'Hangi görüşten olursa olsun düzcelilerle bir araya gelmek istiyoruz'

31 Mart seçimlerinde tüm Düzcelilerle bir araya gelmek istediklerini söyleyen Faruk Özlü, "Bugünkü şartlarda 31 Mart için genel stratejimiz bir araya gelelim, birbirimizle didişmeyelim. Biz başka illerle yarışalım. Zonguldak, Eskişehir ile yarışalım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, Düzcelilerin bizi desteklemesini istiyorum. Gerçekten derdi Düzce ise ve gerçekten Düzce'nin bir şehir olmasını istiyorlarsa bizi desteklesinler. İlin kendi gelirleri, belediyenin gelirleri Düzce'yi büyük şehir yapmaya yetişmez. Elektrik, su, doğalgaz faturaları, personel gideri gibi giderler belediyeden karşılanıyor. Düzce'ye dışardan kaynak getirmek gerekiyor. Düzce'ye kim kaynak getirebilir? Getirilen kaynağı kim doğru harcayabilir? Düzcelilerin buna bakmasını istiyoruz" dedi.

'Seçim demek savaş demek değil'

Seçim sürecinde tüm adayların ve partililerin savaş halinde olmadığını üslup konusunda da dikkatli olmalarını isteyen Başkan Faruk Özlü, "Biliyorsunuz seçim süreçleri aslında savaş değil. Düzce küçük bir yer. Burada diğer adaylarında bizim gibi ziyaretler yapacağına inanıyorum. İnsanların üslubuna dikkat etmelerini istiyorum. Bir cenaze, bir düğün olur. Hep karşı karşıya geleceğiz. Üsluba dikkat edilmezse hangi yüzle bir birimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

'Bu şehirde birşey yapılacaksa bunu biz yaparız'

Düzce'de daha önce sorun olan bir çok konuyu çözdüklerini, bundan sonraki süreçte de yapılacakları kendilerinin yapacağını belirten Faruk Özlü, "Bu şehirde bir şey yapılacaksa bunu ancak bir yaparız. Bugüne kadar baktığımızda günü kurtaracak işler yapmadık. İçme suyu altyapısını temelden değiştiriyoruz. Yüzde 54 kayıp, kaçak var. Çöp sorununu çözdük. Buraya Mahmut Tanal bey, Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey bir akşam geldi. Nöbet tuttular. Ama bugün çöp sorununu tartışmıyoruz. Çünkü temelden çözdük. Çöple ilgili konuyu daha da derinleştireceğiz. Kaynağında ayrıştırmaya gideceğiz. Gübre üreteceğiz ve daha nitelikli hale getireceğiz. İtfaiye teşkilatı bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı. Çevre düzeni planı yapıyoruz. Bizim gibi 51 il var sadece Düzce Belediyesi'ne bu yetki verildi. Biz yapıyoruz. Az önce bahsettiğim Kaynaşlı Lojistik üstü olsun, Gölyaka gibi yerler olsun" şeklinde konuştu.

'Pirinç tarlalarındaki imarı kaldıracağız'

Faruk Özlü, Düzce'de tarım konusuna önem verdiklerine belirterek "Gölyaka'da çok güzel tarım arazileri var. Bunları koruyacağız. Konuralp'te pirinç tarlaları var. Bakın oradan imar geçirmişiz. Hayır kaldırıyoruz. Pirinç tarlası, pirinç tarlası olarak kullanılacak. Gıda ve tarım Türkiye için stratejik 5 önemli sektörler arasında. Bunları koruyacağız" dedi.

'Belediyecilik siyasi değil teknik bir konudur'

Belediyeciliğin teknik konulardan oluşan bir mekanizmaya sahip olduğunu işaret eden Faruk Özlü, "Yüksek katlı yapılaşmalara son verdik. Bir dönem yapılmış. Bizim dönemde maksimum zemin artı 4 kata izin verildi. Aslında yüzde 80'ni zemin artı 1 ya da 2. yüzde 20'si zemin artı 4 kat. Bunun rakamlarını da çıkarttırdım. Bu şehir için kim bir tuğla koymak istiyorsa, bu şehir kim bir şeyler yapmak istiyorsa bize katılsın. Bizim siyasi kadromuza katılsın. Bunu hep söylüyorum. Aslında belediyecilik siyasi bir görev değil teknik bir görev. Şimdi soruyorum, çöp toplamanın siyasi bir yönü var mı? Çöp, temizlik, hijyen teknik bir iş. İçme suyu neresi siyasi bir iş. İçme suyunun partilere göre rengi değişiyor mu? Toplu taşıma teknik bir konu. Aslında belediyecilik teknik bir konudur. Ben bir kitap yazdım. Belediyeciliğin esasları diye. 10 temel esas tespit ettim. Hiçbiri siyasi değil, hepsi teknik. Sosyal yardımlar bile teknik. Fakir, fukarayı tespit edeceksin, sosyal doku analizi yapacaksın. Kim fakir, kim ihtiyaç sahibi ise ona vereceksin. Ben paradigmayı değiştiren yeni bir anlayış getiren adeta yeni nesil belediyecilik denil bir tarzı oturtmak istiyorum" ifadelerinde bulundu.

'Yeni mahalle olan köylerin yapısını bozmayacağız'

Doğalgaz, asfalt ve altyapı gibi belediye imkanlarından faydalanmak için mahalle olan köylerin, köy yapısını bozmayacaklarını söyleyen Faruk Özlü, "Çok sayıda köy bize katılmak istiyor. Hangi köye gitsek doğalgaz istiyorlar. Doğalgaz gelmesi için imar geçmesi lazım. İmar da belediye varsa oluyor. Düzce'deki çok sayıda köy belediye sınırlarındaki doğalgazla ısınmak istiyor. Mesela burada da bir konsept geliştirdik. Şehir konforunda köy konsepti. 63 mahallemiz oldu. Son katılan köyler, onları asla bozmayacağız. Onları köy vasfınız koruyacağız. İsviçre modelinde olacak. Köy, köy olarak kalacak. Her birini Kültür Mahallesi yapmak çok yanlış. Köyün bir güzelliği var. Şehir konforunu köye götüreceğiz. Yolları asfalt, doğalgazı var. Elektrik ve suyu var. Ama adamın tavuğu da olacak, kazları da olacak, inekleri ve samanlığı olacak. Sabah kalkıp folluktan yumurtasını alsın. Ama şehir konforunu da yaşasın. Böyle bir konsept geliştiriyoruz. Ben bütün köylerin mahalle yapmaya karşıyım. Darıcı, Sinirci köyleri. Bizi besleyen onlar. Onlar marul, domates, domates, patates üretmeseler pazarda ne yiyeceksiniz? O yüzden köy, şehir konforunda köy konseptini bu dönem Düzce'de oturtmaya çalışacağız. Bize katılan köyler var. Onlar da kısmi imar uygulayacağız. Yerleşim bölgesi ile sınırlı imar planları yapacağız. Tarlaları arsa yapmayacağız. Tarla, tarla olarak kalacak" dedi.

'Doğal felaket ve salgın çalışmalarımızın bitmesini engelledi'

Faruk Özlü, görev süresi içerisinde meydana gelen deprem, sel, pandemi gibi olayların işlerin zamanında bitmesini engellediğini belirterek "Pandemiden dolayı 2 yıl doğru, dürüst çalışamadık. 3,5 milyon maske üretip dağıttık. Dezenfekte konusunda çalıştık. Biz göreve geldik sel yaşandı peşine pandemi geldi. Sonra bir sel daha geldi. Sonra deprem oldu. Tekrar bir sel geldi. Bunlarda bizim iş yapma süremizi etkiledi. Ayrıca deprem bölgelerine de yardıma gittik, sel bölgelerine yardıma gittik. Yatırımlarımızın hızını kesti. Ancak bir sonraki dönemde daha hızlı çalışacağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE