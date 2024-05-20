Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Atakum halkına güvenini boşa çıkarmayacağını söyledi

Politika

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kendisine güvenen Atakum halkına layık olacağını ve bu güveni boşa çıkarmayacağını söyledi.

Samsun'un Atakum Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı spor ve sanatın buluştuğu bir dizi programla kutladı. Kent, dört gün boyunca Gençlik Festivali'nden spor turnuvalarına ve konserlere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay 19 Mayıs programı kapsamında, Başkan Türkel ile bir araya geldi.

ATA Sahne'de sanat mozaiği

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Ata Sahne'de organize edilen, 'Sonsuz Balo, Kurtuluş Sergisi' ile 'Zamansız Kadınlar' gösterimi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Sunumunu Usta Sanatçı Yaşar Gündem'in yaptığı 'Sonsuz Balo, Kurtuluş Sergisi'nde, Stil Dans'ın dansçılarının birbirinden özel performansları ile Cumhuriyet'in ilk yıllarından fotoğraf kareleri yer aldı. Kutlamalar kapsamında, tarihe damga vuran kadınların hayatlarından kesitlerin yer aldığı 'Zamansız Kadınlar' vatandaşlarla buluştu. Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın anlatımıyla Cumhuriyet kadınlarının ilham veren hikayeleri, katılımcıların beğenisini topladı.

Efsane sporcularla dostluk maçı

Denizevleri Plaj Voleybolu Sahası'nda düzenlenen Atakum Belediyesi 1. Plaj Voleybolu Turnuvası'nda takımların mücadelesi, eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşattı. Atakum Belediyesi ayrıca Samsunspor'un efsane futbolcularını 'Şöhretler Karması Futbol Şöleni'nde buluşturdu. Heyecanlı anların yaşandığı maçta Şöhretler Karması, Atakum Belediyespor'u 3-1 yenerken, Başkan Türkel takımına bir gol kazandırdı. Ardından Atakum Belediyespor U-13 takımı ile mücadele eden efsane futbolcular, karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı. Atakum Belediyespor Stadı'nda düzenlenen futbol şöleninin ardından düzenlenen törende, ünlü futbolculara plaket verildi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsunspor'un eski futbolcusu Canberk Aydın'a, kaptan olarak ilk maçında giydiği formayı takdim etti.

Ünal Teter'den atölye çalışması

Çakırlar Korusu'nda gerçekleştirilen 'Gençlik Festivali'nde, çeşitli hobilerin yer aldığı atölyeler, interaktif oyunlar ve DJ Suat Suata'nın müzik dinletisi katılımcılara bayram coşkusunu yaşattı. Festival alanına çadır kuran 18-30 yaş arası gençler, TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi gönüllüleri eşliğinde, zevklerine ve ilgilerine uygun atölye çalışmaları yaptılar. Ünlü Tiyatro Sanatçı Ünal Yeter'in tiyatro atölyesine katılan gençler, sanatçıdan tüyolar alırken yeteneklerini de gösterme fırsatı buldular. Gençler, spor aktivitelerinde ve interaktif oyunlarda eğlenceli görüntüler sergilediler. DJ Suat Suata'nın müzik dinletisine dans ederek eşlik eden gençler, Çakırlar Korusu'nun doğal güzellikleri arasında sanat şöleni yaşadılar.

Başkan Türkel'den teslim alınan Türk Bayrağı Ankara'ya ulaştı

Ankara Keçiören Belediyesi ile Atakum Belediyesi iş birliğinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Başkan Türkel'den teslim alınan Türk Bayrağı ve toprak Ankara'ya ulaştırıldı. Ankuva Bisiklet Takımı'nda 13 sporcu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105. yıl önce Milli Mücadeleyi başlattığı Tütün İskelesi'ni başlangıç noktası seçerek 520 km yol kat etti. Havza ilçesinde bulunan Atatürk Evi'ni de ziyaret eden sporcular, yolculuklarını başarıyla tamamlayıp Türk Bayrağını ve toprağı Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teslim ettiler. Bisiklet sporcularının yanı sıra motosiklet tutkunları da 19 Mayıs kutlamaları için Atakum'da bir araya geldi. Safranbolu Kask Kafalılar Motosiklet Kulübü, Taşköprü Motosiklet Derneği, Çorum Motosiklet Spor Kulübü, Atakum Motosiklet Kulübü ve Samsun Volkswagen Dayanışma Kulübü üyeleri Başkan Türkel'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası üyeler, Atakum'da şehir turu attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Atakum'da

Başkan Serhat Türkel, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'la bir araya geldi. 19 Mayıs kutlamaları ve bir dizi ziyaret için Samsun'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tütün İskelesi'nde düzenlenen törenle karşılandı. Karşılamanın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Genel Başkan Özel ve beraberindeki heyet, Körfez Mahallesi'nde düzenlenen '19 Mayıs Kurtuluş Yürüyüşü'ne katılarak vatandaşların bayram coşkusunu paylaştı. Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Kurupelit Yat Limanı'nda son buldu.

Başkan Türkel: "Sizlerin güvenine layık olacağım"

Yat Limanı'nda düzenlenen programda konuşan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Atakumlular, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün kadınları, gençleri bayramınız kutlu olsun. Belediye koltuğuna çok kısa süre önce oturduk. Kısa sürede çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Sizlerin güvenine layık olacağım ve güveninizi asla boşa çıkarmayacağım. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Genel Başkan Özel, Atakum'da yürüyüşün ardından vatandaşlarla konser programını izledi. DJ Arda Mahmutoğlu ve Erman Palancıoğlu'nun müzik dinletisi ile Grup Random'un şarkılarının yer aldığı konser programı, sahilde festival coşkusu yaşattı. Çakırlar Korusu'ndaki Gençlik Kampı'nı da ziyaret eden Özel, gençlerin sorularını cevapladı. - SAMSUN