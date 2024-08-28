Başörtülü Diş Hekimliği Öğrencisinin Başvurusu Reddedildi, Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Başörtülü Diş Hekimliği Öğrencisinin Başvurusu Reddedildi, Soruşturma Başlatıldı

Başörtülü Diş Hekimliği Öğrencisinin Başvurusu Reddedildi, Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen başörtülü diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun reddedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

28.08.2024 19:29
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122'nci maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmek 28 Şubat zihniyetidir. Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır. Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Başörtülü Diş Hekimliği Öğrencisinin Başvurusu Reddedildi, Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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