Battal İlgezdi istifasının ayrıntısını paylaştı: "İmamoğlu beni çağırdı"

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Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, süreçle ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. İlgezdi, "Kamuoyu bilmelidir ki Battal İLGEZDİ aday gösterilmediği için istifa etmedi." dedi.

"İMAMOĞLU BENİMLE YOL YÜRÜMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

İlgezdi, istifasına giden sürecin ayrıntılarını paylaşarak İmamoğlu'nun kendisini görüşmeye çağırıp kendisiyle "Yol yürümeyeceği" kararını duyurduğunu belirtti. İlgezdi, açıklamasının devamında "Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı" ifadelerini kullandı. İlgezdi'nin açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri ve kamuoyunun dikkatine!

41 yıldır Cumhuriyet Halk Partimizin ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partimizin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duydum.

2009 yılında da dört ilçenin arka mahallelerinin birleştirilmesi ile kurulan ve Ataşehir halkımızın büyük desteği ile Kurucu Belediye Başkanı olarak seçildiğim günden bugüne kadar Ataşehirimizi, İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri haline getirdik.

Gerek Partimiz, gerekse şahsımın yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmama rağmen son yapılan kurultayda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için aday gösterilmedim.

Oysa Partimizin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda anket sonuçlarına göre aday belirleneceği üzerine basa basa ifade edilmişti.

"BATTAL İLGEZDİ ADAY GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN İSTİFA ETMEDİ"

Kamuoyu bilmelidir ki Battal İLGEZDİ aday gösterilmediği için istifa etmedi. Tam aksine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa etmiştir.

26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Mevkidaşım Sayın Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti.

Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı.

Yüzyıllık Ulu Çınar olan Partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye mevkidaşım olan bir belediye başkanının görev ve yetkisi yoktur.

Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir!

Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?

Tüm bunların neticesinde aday yapılmadım diye istifa ettiğimi düşünenlere ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarını veren her bir yol arkadaşımın hakkını hukukunu

korumak ve partimin kurumsal kimliğine sahip çıkmak için istifa ettim.

Saygılarımla;

Battal İLGEZDİ"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "TASFİYE" İDDİASINA YANIT

CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin istifası ve yerine Onursal Adıgüzel'in aday gösterilmesi sürecinde İlgezdi'nin "tasfiye" iddiasıyla ilgili CHP lideri Özgür Özel, Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşarak iddiayı yalanlamış ve "900 aday açıkladık. Çok sayıda Alevi aday gösterdik. Alevi adaylara bakması lazım. Hangi Kürt'ün tasfiye edildiğini görmüş? Böyle bir şey yok. Kemal Bey'i en çok destekleyen iki arkadaşımızı Bursa ve Balıkesir'de aday gösterdik." ifadelerini kullanmıştı.