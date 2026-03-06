Bayrampaşa\'da CHP\'li iki meclis üyesi DSP\'ye geçti

İstanbul'da Bayrampaşa Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Cenk Çınar ve Yaşar Yarka, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

YENİ ADRESLERİ DE BELLİ

İki meclis üyesi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, parti içinde yaşanan süreçte yönetim anlayışına yönelik eleştiriler dile getirildi. Açıklamada, toplumdan gelen şikâyet ve itirazların dile getirilmesi nedeniyle muhalif olmakla suçlandıkları belirtilerek, gelinen noktada "böl, parçala, yönet" anlayışının yerel siyasete zarar verdiği ifade edildi. İki meclis üyesi, bundan sonraki süreçte Demokratik Sol Parti (DSP) çatısı altında görevlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Çınar ve Yarka tarafında yapılan ortak açıklama şu şekilde:

"BAYRAMPAŞA VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLGİLİ OLMAYAN GÖREVLENDİRMELERE HER DAİM KARŞI ÇIKTIK"

"Değerli komşularımız, sevgili Bayrampaşalılar, Bugüne kadar sükûnet ve sağduyu ile süreci takip ettik, inandığımız doğrular etrafında bir mücadele verdik. Yönetimde olduğumuzu düşündüğümüz süreçte Bayrampaşa ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olmayan görevlendirmelere her daim karşı çıktık. Toplumdan gelen şikâyet ve itirazları yönetim kadrolarıyla tartışırken muhalif olmakla suçlandık. Geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi.

"MECLİS GRUBUMUZUN NEREDEYSE TAMAMI İFTİRALARA MARUZ KALDI"

Sorunun değil, çözümün parçası olma gayretimiz sonuç vermedi. Tam aksine geldiğimiz noktada meclis grubumuzun neredeyse tamamı iftiralara maruz kaldı. Hem de varlığından bile rahatsızlık duyup itiraz ettiğimiz bir taraf tarafından. "Böl, parçala, yönet" anlayışı ve kendi kadrolarımıza güvenmeme alışkanlığı Bayrampaşa Belediyesine ve siyasetine ağır bir darbe vurmuştur.

"ZOR VE RADİKAL BİR KARAR ALDIK"

Bayrampaşa'nın aldığı bu ağır yarayı sarmak, normalleşme iklimine öncülük etmek, halkın sorunlarına odaklanmış çözüm üretebilmek adına zor ve radikal bir karar aldık. Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz. Aldığımız karar bir iradeyi başka bir yere taşımak anlamına gelmiyor. Tam aksine başta bizlere oy veren Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olmak üzere tüm Bayrampaşa halkı için sorunların takibi ve çözüm üretilebilmesi için bir alternatif ortaya koyuyoruz. Bayrampaşa'da komşuluk ve dostluk bağı olan bizleri dışarıdan gelen bu duygudan yoksun insanlar tarafından anlaşılabilmesi mümkün değildir. Bayrampaşa siyasetini normalleştirecek duygunun da bu bağ olduğuna inanıyoruz.

"YENİ VE TEMİZ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Yarından itibaren tüm gücümüzle Bayrampaşa halkının sorunlarını çözme arayışlarımızı odak noktası haline getirip diğer konuların tamamını bir kenara bırakıp her zaman olduğu gibi toplumun vicdanının gerekli değerlendirmeyi yapacağına inanıyoruz. Bu inançla istifamızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yeni ve temiz bir sayfa açıyoruz. Demokratik Sol Parti meclis üyesi olarak görevlerimize devam ediyoruz. Saygılarımızla.