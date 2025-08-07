BBP Genel Başkanı Destici, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan\'ı ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti. Destici, ziyarette yaptığı açıklamada, "İşçilerimiz konusunda sendikalılık oranının daha düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da bunun artması için hem yasal hem yönetmelik olarak ya da anayasal bütün girişimlerinde yanındayız. Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne kadar işçilerimizle onların temsilcisi olan sendikalarımızla hep dirsek teması içinde olmuştur. İşçinin, emekçinin, memurun, asgari ücretlerinin, mevsimlik işçilerin, vatandaşın, halkın yanında durmuştur" diye konuştu.

ARSLAN: TÜRKİYE'NİN GÜCÜ, HAK-İŞ'İN GÜCÜ

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ise yaptığı açıklamada, "Büyük Birlik Partimizin genel politikadaki tutum ve davranışlarıyla HAK-İŞ'in bu konudaki tutum ve davranışlarında büyük ölçüde bir paralellik olması da ayrıca bizi mutlu ediyor. Hem sendikal hareketin sorunları ve çözüm yolları hem uluslararası sorunlar ve çözüm yolları konusunda konfederasyonumuzun ortaya koyduğu çabaları destekleyen aynı anlayışı konuda da temsil eden bir durum söz konusu. Bu da bizi mutlu ediyor. HAK-İŞ'in gücü, Türkiye'nin gücü, HAK-İŞ'in gücü. Biz bir sendikal hareketi olarak elbette ki çalışanların sorunlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Taleplerimizi ortaya koyuyoruz, eleştirilerimizi yapıyoruz. Varsa iyi yapılanları onları takdir ediyoruz. Ama aynı zamanda da milletin, devletin ve ülkenin geleceği konusunda da hassasiyetlerimiz var. Ülkenin bütünlüğünü asla yok saymadan birlik ve beraberliğimizi, üniter yapımızı, millet iradesini, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi daha güçlü bir demokratik süreçte zenginleştirerek; Türkiye'nin bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve etrafındaki mazlum ve mağdur milletlere de rol model olmuş, onların sorunlarını çözecek bir Türkiye hayalimiz var" dedi.

DESTİCİ, CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN DETAYLARI AÇIKLADI

Destici, daha sonra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici konuşmasında, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza davetleri, kabulleri ve nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Tabii hem Türkiye'nin iç gündemi hem de dış gündemi değerlendirmek, istişare etmek, fikirlerimizi, düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Güzel, faydalı bir görüşme oldu. Başta Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler, SDG'nin bu hala silah bırakmama inadı, Suriye merkezi hükümetine tabi olmaması, oradaki Türkmenlerin durumu, Türkmenlerin Suriye merkezi hükümetinde yer alması gerekliliği, önümüzdeki süreçte kurulacak Suriye halkı meclisinde yeteri kadar Türkmen milletvekilinin bulunması bütün bunlara dair Suriye ile ilgili meseleleri, geniş bir şekilde konuştuk. Gazze konusu, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas ve duyarlı biliyorsunuz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdığımız günden beri onun Filistin, Gazze konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz."

'SAHTE DİPLOMA DİYEREK BELLİ KURUMLARIMIZIN YIPRATILMAK İSTENDİĞİ ÇOK NET'

Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gündemde sahte diploma diye yer alan bir mesele var. Aslında sahte diploma diyerek belli kurumlarımızın açıkça yıpratılmak istendiği çok net ve görünür bir vaziyette. Halbuki meselenin aslı dijital, elektronik bir suç var, elektronik imzalar taklit edilerek. Sahte diploma, ehliyet ya da başka kurumlarla ilgili avantaj sağlamaya ya da usulsüzlük yapma. Bütün bunlar ama kamuoyuna nasıl yansıtıldı? Neredeyse üniversitedeki hocaların önemli bir kısmı sahte diploma sahibi, siyasetçilerin önemli bir kısmı mezun olmadan okumadan diploma almışlar. Önüne gelene diploma verilmiş gibi bir anlayış, bir algı oluşturdu. Köklü kurumlarımızla ilgili maalesef olanın çok üzerinde bir olumsuz algı oluşturma girişimleri var. Bunlar nerede hazırlanmış, kimler bunları yapmış, hangi amaçla yapmış, benzer şeyler var. Bizim arkadaşlarımız bu konuda çalıştılar. Bu konuda ilgili raporu da Sayın Cumhurbaşkanımıza paylaştık."