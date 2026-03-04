Destici: Türkiye Başka Ülkelerle Kıyaslanamaz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye ne Afganistan'a benzer ne Suriye'ye benzer, ne Irak'a benzer ne Filistin'e benzer, ne Sudan'a Somali'ye, ne Venezuela'ya ne İran'a benzer. Türkiye, Türk milleti vatanı söz konusu olduğunda canını düşünmez" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Keçiören İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İftar programına katıldı. Programda konuşan Destici, dünya Müslümanlarının durumuna değinerek, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmen eline, Myanmar'a kadar hala pek çok Türk coğrafyasında ve İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Gazze'deki kardeşlerimiz yıkık dökük binalar arasında Ramazan'ı geçirmeye çalışıyor. Doğu Türkistan'dakiler Kızılçin'in zulmü altında Ramazan'ı karşılıyor. Myanmar'dakiler, Yemen'dekiler, Sudan'dakiler, Somali'dekiler bir taş çorbayı bulamadan iftar yapıyor, üç hurma bulamadan sahur yapıyor" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin vatanı için yapabileceklerini aktaran Destici, "Türkiye ne Afganistan'a benzer ne Suriye'ye benzer, ne Irak'a benzer ne Filistin'e benzer, ne Sudan'a Somali'ye, ne Venezuela'ya ne İran'a benzer. Türkiye, Türk milleti vatanı söz konusu olduğunda canını düşünmez. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın tam buna uygun bir güzel sözü var. Biz kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ama gerektiğinde dünyanın şah damarını kesmesini de biliriz. Onun için Türkiye'ye parmak sallayanlar şunu bilsinler ki Türkiye'nin o parmak sallayanları da o parmakları da onun arkasındaki güçleri de kıracak, yenecek, mağlubiyete uğratacak gücü de, azmi de, kararlılığı da vardır" diye konuştu.

Programa, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve partililer katıldı. - ANKARA