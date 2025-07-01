BBP'li Boztuğ: Perinçek'in, Madımak Oteli yangınını istismar etmesi izandan yoksun büyük bir iftiradır - Son Dakika
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Politika

BBP'li Boztuğ: Perinçek'in, Madımak Oteli yangınını istismar etmesi izandan yoksun büyük bir iftiradır

BBP\'li Boztuğ: Perinçek\'in, Madımak Oteli yangınını istismar etmesi izandan yoksun büyük bir iftiradır
01.07.2025 11:10
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, "Doğu Perinçek'in, 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen Madımak Oteli yangınını, Büyük Birlik Partimize çamur atmak için istismar etmesi, en hafif deyimle akıl ve izandan yoksun büyük bir iftira ve karalamadır, alçaklıktır" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, " Doğu Perinçek'in, 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen Madımak Oteli yangınını, Büyük Birlik Partimize çamur atmak için istismar etmesi, en hafif deyimle akıl ve izandan yoksun büyük bir iftira ve karalamadır, alçaklıktır" dedi.

BBP'li Durmuş Boztuğ, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Perinçek'in, katıldığı bir televizyon programında, Cumhuriyet tarihimizin en hazin hadiselerinden biri olan, 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen ve hepimizi üzen Madımak Oteli yangınıyla partimizi ilişkilendirmeye çalışmasını hayretle ve esefle izledik. Küresel güçlerin ve yerli iş birlikçilerinin, 1960 darbesiyle başlayan ve 10 yılda bir demokrasiyi, hukuku ve anayasayı yerle bir eden ara rejim uygulamaları, bugün hala milletimizin hafızasındadır. 12 Eylül 1980 darbesi de yapanların ağzından, 'şartların olgunlaşmasını beklenerek' planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 'Olgunlaşması beklenen şartlar' sonucunda, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Türkiye, ekonomiden dış politikaya, PKK'dan FETÖ'ye, bugün hala bedellerini ödediğimiz problemlerle karşı karşıya bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİMİZİ KORUMAYI BAŞARMIŞTIR'

1980 darbesinden 10 yıl sonra, 1990'lı yılların başında, küresel güçler ve yerli iş birlikçileri tarafından, Türkiye'nin yeniden bir darbe ortamına taşınmaya çalışıldığını kaydeden Boztuğ, "Bu olaylar dizisi; Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te öldürülmesi, Jack Kamhi'ye 28 Ocak 1993'te suikast düzenlenmesi, Adnan Kahveci'nin 5 Şubat 1993'te trafik kazasında ölümü, Orgeneral Eşref Bitlis'in 17 Şubat 1993'te uçak kazasında ölümü, merhum Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te şüpheli ölümü, Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te 33 silahsız askerimizin şehit edilmesi, Sivas Madımak Oteli'nin 2 Temmuz 1993'de yakılması ve 33 kişinin hayatını kaybetmesi, hemen üç gün sonra 5 Temmuz 1993'te Başbağlar katliamında 33 kişinin hunharca öldürülmesi, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın 22 Ekim 1993'te Diyarbakır- Lice'de suikast silahıyla katledilmesi, Binbaşı Cem Ersever'in 4 Kasım 1993'te katledilmesi bugün hala aydınlatılamamış hadiseler olarak arşivlerde duruyor. Bu vahşi suikastler, kaza görüntüsü verilmiş cinayetler ve toplu katliamlara, ülkemizin yeniden bir darbe ortamına sürüklenme gayretlerine rağmen, Türk milleti demokrasimizi bedeller ödeyerek korumayı başarmıştır" dedi.

'ALEVİ-SÜNNİ ÇATIŞMASI ÇIKARMAK AMACIYLA YAPILDIĞI GÜN GİBİ AŞİKARDIR'

Boztuğ, Madımak Oteli yangınına ilişkin, "2 Temmuz 1993 Madımak Oteli yangınında, 33 Alevi yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin ülkemizde yaygın bir Alevi-Sünni çatışması çıkarmak amacıyla yapıldığı gün gibi aşikardır. Nitekim hemen üç gün sonra, 5 Temmuz 1993 tarihinde, Erzincan'ın Başbağlar köyünde tek suçları Sünni olmak olan 33 savunmasız ve masum yurttaşımız hunharca katledilmiştir. Doğu Perinçek'in, gün gibi ortada olan bu fitne fesat, kaos karmaşa yaratılmasını hedefleyen olaylar dizisinde yer alan 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen Madımak Oteli yangınını, Büyük Birlik Partimize çamur atmak için istismar etmesi, en hafif deyimle akıl ve izandan yoksun büyük bir iftira ve karalamadır, alçaklıktır. 2 Temmuz 1993 Madımak Oteli yangınında, Kurucu Liderimiz ve o günkü Genel Başkanımız şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun talimatıyla, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Teşkilatımızca, otelin beşinci katı ile İl Binamız arasındaki 1-1,5 metrelik mesafeye ahşap malzemeler konularak başta Sanatçı Arif Sağ olmak üzere 40'a yakın canlarımızın Büyük Birlik Partisi İl Binamıza alınarak kurtarıldığını, başta Sivas olmak üzere ülkemizdeki tüm Alevi canlarımız ve Alevi ocaklarımız bilmektedir. 12 Eylül dönemi sıkıyönetim yargılamalarından, suçsuz olduğu halde 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl hapis yattıktan sonra beraat eden Şehit Kurucu Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun, o dönemle ilgili, '12 Eylül 1980 öncesi sokakları, caddeleri, meydanları paylaşmamacasına kavga ettikleri insanlar ile darbe sonrası 3 metrekarelik hücreleri paylaştıkları, bu hücrelerde ve zindanlarda aynı işkence ve kötü muameleye birlikte uğradıkları' sözleri hala hafızalarımızda ve kayıtlardadır. Muhsin Yazıcıoğlu hayatını, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdü, Lazı, Türkmeniyle, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne adamış büyük bir Alperen'dir. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında '72 millete bir gözle bakın' nefesiyle yol gösteren Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin izinden giden, 'Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz' diyebilen Anadolu'nun büyük Alperenlerinden birisidir ve bu düşünce ve sözleri ülkemizdeki tüm Alevi yurttaşlarımızca da bilinmektedir. 1993 yılının büyük provokasyonlarından birisi olan 2 Temmuz 1993 Sivas-Madımak katliamı esnasında, Büyük Birlik Partisi ve Kurucu Liderimiz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun tavrı herkes tarafından bilinirken, Doğu Perinçek'in akıl ve izandan yoksun net bir iftira olan açıklamasını başta Alevi yurttaşlarımız olmak üzere büyük Türk milletinin değerlendirmesine saygılarımızla sunarız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Madımak Oteli, Doğu Perinçek, Durmuş Boztuğ, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP'li Boztuğ: Perinçek'in, Madımak Oteli yangınını istismar etmesi izandan yoksun büyük bir iftiradır - Son Dakika

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