Destici: Katil İsrail Bedelini Ödeyecek - Son Dakika
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Politika

Destici: Katil İsrail Bedelini Ödeyecek

Destici: Katil İsrail Bedelini Ödeyecek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu lanetleyerek, 'gün gelecek katil İsrail, Netanyahu, bu yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir' ifadelerini kullandı. Destici, BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin de protesto gösterdiğini belirterek, Filistin, Lübnan ve Arap ülkeleriyle dayanışma çağrısında bulundu.

28.09.2024 16:17
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gün gelecek katil İsrail, Netanyahu, bu yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir." dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Destici, Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'nde pekmez kaynattı, bağ bozumuna katıldı.

Aksoy ve Destici, daha sonra Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ve Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yaptırılan Günyüzü Mahalle Konağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Destici'ye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 79. BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Türk heyeti ve birçok delegasyon tarafından protesto edildiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine Destici, İsrail Hükümetini ve Netanyahu'yu lanetlediklerini söyledi.

Dünyanın büyük bölümünün Netanyahu'nun yaptıklarını "vahşet, katliam ve soykırım" olarak gördüğünü vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"BM Genel Kurulu'nda bunun tezahürüne gördük. ABD, İngiltere ve emperyalistlerin kuklası olan birkaç devlet temsilcisi hariç salonun neredeyse tamamına yakını boşaldı ve tepki gösterdiler. Bu haklı tepkiyi dünyanın daha da güçlendirmesi gerekiyor. Amerika, katillerin, soykırımcıların yanında durmaya devam ediyor. O durduğu zaman bırakın bazı dünya devletlerini, kukla yöneticileri olan Arap ülkelerinin önemli bir kısmı da İsrail'e ses çıkaramıyor, Gazze'nin, Filistin'in, Lübnan'ın yanında dimdik duramıyor. Halbuki hem Filistin hem Lübnan, Arap Birliğinin üyesi. O birliğe birisi dokunuyorsa birlik üyesi ülkelerin tamamının ona karşı net bir duruş sergilemesi gerekir. Haydi askeri operasyona cesaret edemiyorsunuz, ekonomik, siyasi, diplomatik ilişkilerinizi kesin. Onu da yapamıyorlar. Gün gelecek katil İsrail, Netanyahu, bu yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir."

"Bazı hazımsızlar Cumhurbaşkanı'mız konuşurken salonun boş olduğu yalanını attı"

Mustafa Destici, BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitap ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzel bir konuşma yaptığını, devleti layıkıyla temsil ettiğini dile getiren Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin konusunda net duruşunu ortaya koydu. Yunanistan'la, Suriye'yle, Irak'la, Azerbaycan'la, Doğu Türkistan'la ilgili net düşüncelerini ortaya koydu. Sadece Türkiye için değil, İslam dünyası için de önemli konuşmalar yaptı. Ancak içeride bazı hazımsızlar yine bundan rahatsız oldu. Netanyahu'nun konuşurken salonun boş olduğunu değil de Cumhurbaşkanı'mız konuşurken salon dolu olmasına rağmen boş olduğu yalanını attılar. Boş olan kısımları çekerek sanki bütün salon boşmuş gibi bir hava oluşturmaya çalıştılar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Destici: Katil İsrail Bedelini Ödeyecek - Son Dakika

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