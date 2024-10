BM Güvenlik Konseyi’nden TUSAŞ'a Kınama

Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, dün Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM Güvenlik Konseyi, Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, terör saldırısı şiddetle kınanarak, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kurbanların ailelerine ve Türkiye hükümetine en derin taziye ve başsağlığı dileklerini ifade ederek, yaralılara acil şifalar diliyor" denildi.

Güvenlik Konseyi üyelerinin, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini teşkil ettiğini bir kez daha teyit ettiği aktarılan açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerinin, bu terör eyleminin faillerinin, organizatörlerinin, finansörlerinin ve sponsorlarının sorumlu tutulması ve adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik Konseyi üyelerinin, tüm devletlere, uluslararası hukuk ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülükleri uyarınca, bu konuda Türkiye hükümeti ve diğer tüm ilgili makamlarla aktif işbirliği yapmaları çağrısında bulundukları açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, nerede, ne zaman ve kim tarafından işlenirse işlensin, gerekçesi ne olursa olsun, her türlü terör eyleminin suç teşkil ettiğini ve haklı gösterilemeyeceğini yineler, tüm devletlerin, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası mülteci hukuku ve uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan diğer yükümlülükleri uyarınca, terör eylemlerinden kaynaklanan uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerle her türlü araçla mücadele etmeleri gerektiğini bir kez daha teyit ettiler" denildi. - NEW YORK