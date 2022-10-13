BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını kınadı

13.10.2022 00:15
BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Rusya'nın Ukrayna'dan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etmesi ezici çoğunlukla kınandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Rusya'nın Ukrayna'dan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etmesi ezici çoğunlukla kınandı.

BM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bölgelerdeki "yasadışı sözde referandumları" kınayan ve ilhak beyanını geri almasını talep eden karar kabul edildi. Rusya'nın Ukrayna'dan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini yasadışı ilhak etmesi 143 lehte oy ile kınandı.

Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Pakistan dahil olmak üzere 35 ülke çekimser kalırken, Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Suriye ve Nikaragua aleyhte oy kullandı.

Karar, tüm devletlere, BM'ye ve uluslararası kuruluşlara Rusya'nın ilhak iddialarının hiçbirini tanımama çağrısında bulunuyor ve Rusya'nın ilhak beyanının derhal geri alınmasını talep ediyor.

Rusya veto etmişti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi toplantısında üye devletlere Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhakının kınanması ve Rusya'nın askerlerini geri çekmesi çağrısının yer aldığı karar taslağını sunmuştu. Toplantıda, 10 ülke kararı desteklerken, Çin, Brezilya, Hindistan ve Gabon çekimser kalmıştı. Veto yetkisine sahip olan Rusya ise Ukrayna topraklarının ilhakının kınanmasını içeren tasarıyı veto etmişti. Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, karar taslağına dair yaptığı konuşmada, "Böylece ABD'nin sunduğu karar reddedildi. Rusya'nın böyle bir taslağı dikkate almasını ve desteklemesini ciddi olarak bekliyor musunuz? Eğer değilseniz o zaman Rusya'nın bu hakkı kötüye kullandığını dile getirmek için kasten veto hakkını kullanmaya zorladığınız ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'nın 5 daimi üyesi olan ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya, kararları tek taraflı olarak veto etme gücüne sahip. Rusya bu durumu Şubat ayından bu yana Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların kınanmasını engellemek için kullanırken, ABD ise çoğu zaman İsrail'in eleştirildiği kararları engelledi.

BM, daha öncede Rusya'yı kınamıştı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 7'inci gününde BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilmiş, 35 ülke ise çekimser kalmıştı. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya "alyehte" oy vermişti. Oylamanın sonucu Genel Kurul'da ayakta alkışlanmıştı.

Alınan karar yasal olarak bağlayıcı olmazken, kararda, " Rusya Federasyonu'nun tüm askeri güçlerini uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmesi talep ediliyor" ifadelerine yer verilmişti. - NEW YORK

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etti Son dakika haberi | BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etti Son dakika gündem: BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti. Son dakika gündem: BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti.
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Donetsk, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını kınadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 03:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement