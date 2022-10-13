BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Rusya'nın Ukrayna'dan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etmesi ezici çoğunlukla kınandı.

BM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bölgelerdeki "yasadışı sözde referandumları" kınayan ve ilhak beyanını geri almasını talep eden karar kabul edildi. Rusya'nın Ukrayna'dan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini yasadışı ilhak etmesi 143 lehte oy ile kınandı.

Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Pakistan dahil olmak üzere 35 ülke çekimser kalırken, Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Suriye ve Nikaragua aleyhte oy kullandı.

Karar, tüm devletlere, BM'ye ve uluslararası kuruluşlara Rusya'nın ilhak iddialarının hiçbirini tanımama çağrısında bulunuyor ve Rusya'nın ilhak beyanının derhal geri alınmasını talep ediyor.

Rusya veto etmişti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi toplantısında üye devletlere Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhakının kınanması ve Rusya'nın askerlerini geri çekmesi çağrısının yer aldığı karar taslağını sunmuştu. Toplantıda, 10 ülke kararı desteklerken, Çin, Brezilya, Hindistan ve Gabon çekimser kalmıştı. Veto yetkisine sahip olan Rusya ise Ukrayna topraklarının ilhakının kınanmasını içeren tasarıyı veto etmişti. Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, karar taslağına dair yaptığı konuşmada, "Böylece ABD'nin sunduğu karar reddedildi. Rusya'nın böyle bir taslağı dikkate almasını ve desteklemesini ciddi olarak bekliyor musunuz? Eğer değilseniz o zaman Rusya'nın bu hakkı kötüye kullandığını dile getirmek için kasten veto hakkını kullanmaya zorladığınız ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'nın 5 daimi üyesi olan ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya, kararları tek taraflı olarak veto etme gücüne sahip. Rusya bu durumu Şubat ayından bu yana Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların kınanmasını engellemek için kullanırken, ABD ise çoğu zaman İsrail'in eleştirildiği kararları engelledi.

BM, daha öncede Rusya'yı kınamıştı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 7'inci gününde BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilmiş, 35 ülke ise çekimser kalmıştı. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya "alyehte" oy vermişti. Oylamanın sonucu Genel Kurul'da ayakta alkışlanmıştı.

Alınan karar yasal olarak bağlayıcı olmazken, kararda, " Rusya Federasyonu'nun tüm askeri güçlerini uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmesi talep ediliyor" ifadelerine yer verilmişti. - NEW YORK