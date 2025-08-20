Böcek Ailesi\'nde Rüşvet Skandalı

ESKİ VE YENİ EŞ ARASINDAKİ YAZIŞMALAR

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, yürütülen rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Böcek'in eşi Zuhal Böcek ile boşandığı eşi Zeynep Kerimoğlu arasındaki yazışmalara da ulaşıldı. Kerimoğlu'nun telefonunda bulunan, "Biraz gözünüz doysun" ifadelerine dikkat çekildi.

BELEDİYE İHALELERİNDE MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Muhittin Böcek'in belediye ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aldığı, bu paraları lüks araç ve gayrimenkul alımlarında kullandığı, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla aklamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Savcılığın mahkemeye sunduğu tutuklama talebinde, Gökhan Böcek'in tanıklar üzerinde baskı kurma ve delilleri karartma ihtimalinin güçlü olduğu vurgulandı. MASAK raporları, banka hareketleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Böcek'in tutuklanmasına karar verdi.

SEÇİM İÇİN PARA TALEBİ

Soruşturma kapsamında, bir iş insanının, yerel seçimlerden önce Gökhan Böcek'in ofisine çağrıldığını ve kendisinden 25 milyon TL istendiğini, pazarlık sonucu 6 milyon TL gönderdiğini söylediği ifadeleri yer aldı. Paranın, seçim kampanyasında kullanılan araçların giydirilmesinde harcandığı ve karşılığında sahte fatura düzenlendiği kaydedildi.

HAK EDİŞ KARŞILIĞINDA FATURA OYUNU

Aynı iş insanının, belediyeden hak ediş alabilmek için sahte faturalar kesmek zorunda bırakıldığını, bu belgeler karşılığında aynı gün içinde 46 milyon TL ödeme yapıldığını anlattığı belirtildi.

AİLEYE LÜKS DAİRE

İfadelerde, Gökhan Böcek'in boşandığı eşine alınan dairenin parasını da iş insanlarına ödettiği kaydedildi. 30 milyon TL'lik ödemenin, nakit olarak üç seferde gerçekleştirildiği ifade edildi.

80 MİLYONLUK TALEP

Başka iş insanlarının ise belediyeden alacaklarını tahsil edebilmek için Böcek'in kendilerinden 80 milyon TL istediğini, bu paranın döviz bürosu üzerinden gönderildiğini anlattığı kaydedildi. Kısa süre sonra da 50 milyon TL'lik ek talep geldiği belirtildi.

TANIKLAR VE DİJİTAL DELİLLER

Paraların elden teslim edildiğini gören tanıkların yanı sıra, WhatsApp yazışmaları, FaceTime görüşmeleri ve telefon arama kayıtları savcılığa sunuldu. Bu belgeler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

PARA TRAFİĞİ KUYUMCULAR ÜZERİNDEN

MASAK raporlarına göre, rüşvet paraları kuyumcular ve döviz büroları üzerinden 'altın ticareti' veya 'arsa satışı' gibi gösterilerek aklandı. Ancak yapılan incelemelerde, ortada gerçek bir ticaret olmadığı belirlendi. Milyonlarca liranın Böcek'in yakın akrabalarının hesaplarına geçtiği, bu paralarla lüks otomobiller ve taşınmazların satın alındığı belirtildi.

MİLYONLARCA LİRALIK LÜKS ARAÇLAR

Soruşturma dosyasında suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerle alınan araçlar şöyle belirtildi; Land Rover Velar (2024 model) – 7,3 milyon TL (Zuhal Böcek adına). Mercedes CLA 200 (2023 model) – 2,2 milyon TL (yeğen Nurhak Ermiş adına).

MASAK raporlarına göre bu araçların suç gelirleriyle alındığı, paraların izinin plaka değişiklikleri ve sahte ticaret gösterimleriyle gizlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

'BİRAZ GÖZÜNÜZ DOYSUN'

Soruşturmada, Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu'na ait telefonda dikkati çeken notlar bulunduğu belirtildi. Kerimoğlu'nun, Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e hitaben yazdığı satırlarda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Yeğenine de sana da yeni araba alındı, biraz gözünüz doysun, boşuna şantaj malzemesi arama. Aç gözlülüğünüz, avamlığınız, kendinize göre uyanıklığınız için beni kullanmamanı öneririm."