Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemesi Kurulması Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ADANA, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemeleri'nin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni kurulan bölge idare mahkemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bölgelerimizin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Antalya, Diyarbakır ve Kayseri illerimizde Bölge İdare Mahkemeleri kurduk. Böylece Bölge İdare Mahkemesi sayımızı 9'dan 12'ye yükseltmiş olduk. Ayrıca Diyarbakır ilimizde vergi yargısını güçlendirmek amacıyla Diyarbakır 2'nci Vergi Mahkemesini de kurduk. Yeni kurduğumuz Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevrelerini; Antalya Bölge İdare Mahkemesi: Antalya, Burdur ve Isparta, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi: Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi: Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat olarak belirledik. Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yargının etkinliğini artıracak, idari ve vergi yargılamalarının daha makul sürede sonuçlanmasını sağlayacak, vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkemelerimizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.