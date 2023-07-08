Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a Tepki Gösterdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a Tepki Gösterdi

08.07.2023 14:59

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın kendisine yönelik açıklamalarına tepki göstererek, 'Sana 24 saat veriyorum. Sarayla herhangi bir görüşmem olmuşsa ben kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım. Olmadıysa da sen namussuz, şerefsiz bir insansın.' dedi. Özcan, CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildiği kesin ihraç talebiyle Bolu'dan başlattığı 'Adalet ve Değişim' yürüyüşünün 6. gününde Kızılcahamam ilçesine ulaştı.

Kesin ihraç talebiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün 6. gününde Kızılcahamam ilçesine ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ateş püsküren Özcan, "Bu yürüyüşü Erdoğan destekliyormuş imajı yaratacak sözler söyledi. Sana 24 saat süre veriyorum. Sarayla, Sayın Erdoğan veya ekibinden birileriyle herhangi bir görüşmem olmuşsa ben kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım. Olmadıysa da sen namussuz ve şerefsiz adamsın. Böyle iftira atılmaz." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a Tepki Gösterdi

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Dört gün sonra CHP Genel Merkezi'ne ulaşacaklarını ifade eden Özcan, genel merkezde paniğin arttığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özcan, şöyle konuştu: "Lütfen son on tweetin altındaki yorumlara üşenmeden bakın. Konuyla alakası yok ama insanların tamamına yakını sizi istifaya davet ediyor. Halk istememesine, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı istememesine rağmen Atatürk'ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapıp çekilin. Dört gün sonra da zaten büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a Tepki Gösterdi

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Değişim isteyen vatandaşlara çağrısını yineleyen Özcan, "Eğer değişim şart diyorsanız 12 Temmuz Çarşamba günü herkes genel merkezde olmak zorunda. Herkesi bekliyorum. İçeri almazlarsa partinin dışında yapıp sesimizi duyuracağız. Sayın Kılıçdaroğlu kendi görecek. Bunlar sadece benimle birlikte yürüyen yüzlerce arkadaşımın görüşü değil milyonlarca insanın görüşü." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a Tepki Gösterdi
Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a Tepki Gösterdi - Son Dakika


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