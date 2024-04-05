Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek

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31 Mart seçimlerinde beklediği neticeleri alamayan AK Parti'de aralarında Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu 5 yetkili ve 3 bakanın istifasının isteneceği iddia edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başarısız bulunduğu öne sürüldü.

05.04.2024 08:50  Güncelleme: 09:10
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31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerle 17. sandık sınavını veren AK Parti, bu kez sandıktan yüzde 35.49 ile ikinci parti olarak çıktı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

"Kale" olarak nitelendirilen birçok il ve ilçeyi muhalefete kaptıran AK Parti'de faturanın kime çıkacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi.

Bomba iddia! AK Parti'de seçimin faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı.

YUSUF ZİYA YILMAZ VE ERKAN KANDEMİR DE LİSTEDE

Aralarında AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu 5 görevli ve 3 bakanın istifasının isteneceğini ifade eden gazeteci İsmail Saymaz, "31 Mart'ın sorumlusu olarak gösterilen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin'in kellesi gidebilir" dedi.

Bomba iddia! AK Parti'de seçimin faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

"ERDOĞAN 3 BAKANI BAŞARISIZ BULUYOR"

Saymaz, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç teşkilata hakim olamadığı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu beklenen performansı gösteremediği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da politika üretemediği için Erdoğan tarafından başarısız bulunuyor. Bu üç bakan hükümetin birinci yılında değiştirilebilir" dedi.

Bomba iddia! AK Parti'de seçimin faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.
Bomba iddia! AK Parti\'de seçim başarısızlığın faturası 3\'ü bakan 8 kişiye kesilecek

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • KADİR TOK: oraya milli eğitim ve maliye bakanligini da dahil edelim please 127 14 Yanıtla Can Vatan: Sadece Bakanlarda Değil Halka Tepeden Bakanlar Gereksiz Açıklamalar Yapan Yöneticiler Bürokratlar Siyasetcilerde Var Halkdan Kopan Kaybeder. 59 4 mürsel sarıteke: Bakan ne iş yapar,(BAKAR SADECE) 48 4
  • salihb: Başarısızlığı yanlış yerde arıyorlar . Halka tepeden bakma ve ekonominin şu anki hali yeterli başarısız olmaları için. 122 7 Yanıtla
  • Samet Hanlı: Ne demiş atalarımız Hatayı önce kendinde aramalı insan.. 55 4 Yanıtla serkan cindemir: 17 secım başarısızlığı kimde arandı kılıctar oglu damı ?? 23 2 Selim Kayisi: Serkan ne alaka, ülkeyi CHP mi yönetiyor da gelmişsin 17 seçim kaybeden diyorsun. Konu bakanlar, chp değil. 0 0
  • Ferit Gül: Allah aşkına bana bir tane başarılı bakan söyleyin hepsi değişsin... 43 6 Yanıtla
  • muzaffer doğan: sorunun yanlış ekonomi politikaları geçim sıkıntısı almış başını giden kiralar ev alamamak düşük ekmekli maaşları refah seviyesi sorun bunlar bakanlar ne alaka şimdi 43 3 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Tayyip önce kendisini başkasıyla değiştirsin bütün sorun kendisinde! 15 10 Yanıtla
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