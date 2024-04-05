31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerle 17. sandık sınavını veren AK Parti, bu kez sandıktan yüzde 35.49 ile ikinci parti olarak çıktı.
"Kale" olarak nitelendirilen birçok il ve ilçeyi muhalefete kaptıran AK Parti'de faturanın kime çıkacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi.
Aralarında AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu 5 görevli ve 3 bakanın istifasının isteneceğini ifade eden gazeteci İsmail Saymaz, "31 Mart'ın sorumlusu olarak gösterilen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin'in kellesi gidebilir" dedi.
Saymaz, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç teşkilata hakim olamadığı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu beklenen performansı gösteremediği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da politika üretemediği için Erdoğan tarafından başarısız bulunuyor. Bu üç bakan hükümetin birinci yılında değiştirilebilir" dedi.
Son Dakika › Politika › Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek - Son Dakika
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Yavuz, programda jandarma personeliyle bir araya gelerek ramazanlarını kutladı ve birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programa, Donanma Komutanı, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Üniversite Rektörü ve İl Emniyet Müdürü de katıldı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, mazbatasını alarak görevine başladı. Törende vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği dikkat çekti. Başkan Yalım, Uşak'ın halkçı yönetim anlayışıyla yönetileceğini ve herkese eşit hizmet götürüleceğini ifade etti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve izinsiz olarak çalıştırılan 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere barınma ve iş imkanı sağlayan kişiler de gözaltına alındı.
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