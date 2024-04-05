Bomba iddia! AK Parti\'de seçim başarısızlığın faturası 3\'ü bakan 8 kişiye kesilecek

Politika

Seçim sonrası bir sigara grubuna daha zam geldi

Yeni banknotlar tedavüle girdi, eskisinden tek bir farkı var

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerle 17. sandık sınavını veren AK Parti, bu kez sandıktan yüzde 35.49 ile ikinci parti olarak çıktı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

"Kale" olarak nitelendirilen birçok il ve ilçeyi muhalefete kaptıran AK Parti'de faturanın kime çıkacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı.

YUSUF ZİYA YILMAZ VE ERKAN KANDEMİR DE LİSTEDE

Aralarında AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu 5 görevli ve 3 bakanın istifasının isteneceğini ifade eden gazeteci İsmail Saymaz, "31 Mart'ın sorumlusu olarak gösterilen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin'in kellesi gidebilir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

"ERDOĞAN 3 BAKANI BAŞARISIZ BULUYOR"

Saymaz, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç teşkilata hakim olamadığı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu beklenen performansı gösteremediği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da politika üretemediği için Erdoğan tarafından başarısız bulunuyor. Bu üç bakan hükümetin birinci yılında değiştirilebilir" dedi.