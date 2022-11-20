Her şey telefonundan açtığı marşla başladı! İYİ Parti lideri Akşener kürsüde gözyaşlarını tutamadı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 24 Kasım Öğretmen Günü öncesinde düzenlediği Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması bugün Miniatürk'te yapıldı. Buluşmaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri; emekli, çalışan ve atanamayan öğretmenler katıldı.

MARŞI OKURKEN AĞLADI

Kürsüde bir konuşma yapan Akşener, o sırada telefonundan Öğretmen Marşı'nı açıp salondakilere dinletti. Misafirlerin de ayağa kalkıp marşa eşlik etmesine duygulanan Akşener, gözyaşlarına boğuldu.

OPERASYON MESAJI

Meral Akşener Suriye ve Kuzey Irak'a başlatılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı'ndan bahsederek "Dün gece geç saatlerde Suriye'de başlayan sınır ötesi harekât için ordumuza başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin, inşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle o zorlu bir süreçtir. Allah kolay kılsın diyorum." dedi.

"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLAMAZ KARDEŞİM"

Akşener açıklamalarına şöyle devam etti: "Biz zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde böyle bir eğitimi o fırsat eşitliğini başaran cumhuriyetin köy kızlarıyız. Köyde büyüdüm ben ama o köyden yola çıkıp bugün karşınızdayım. Benim büyüdüğün köy şehre çok yakın bir köydü. O köyde bugün doğan kız çocuklarının eğitim şansı benim doğduğum yıllardaki imkansızlıklara rağmen benim kadar yüksek değil. Cumhuriyet bir şeyi başardı. O başarılan eğitimdir. En zor şartlarda öğretmeni yetiştirmekten vazgeçmedi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları bir araya getirdi ve kardeş etti. Birbirleriyle olan iletişimini ömür boyu sağladı. Biz eğitim ordusuyuz bu ülkeyi kalkındıracağız diyerek mezun etti.

Öğretmenlik mesleği dünyanın hiçbir yerinde çok süper maaş alınan bir meslek değildir ama öğretmenlik dünyanın her yerinde ve Türkiye'de asker gibi selam durulan bir meslekti ve öyle de olmalıdır. Sözleşmeli öğretmen olamaz kardeşim, böyle bir şey var mı? Ücretli öğretmen olamaz!"