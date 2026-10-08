Burdur Salda\'da 45. bilim merkezi ve MAKÜ Milli Teknoloji Atölyesi açıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Salda, beyaz kıyıları ve turkuaz sularıyla hayranlık uyandıran, bilimsel değeriyle de dünyada özel bir yere sahip olan eşsiz bir tabiat hazinesi. İşte böylesine eşsiz bir mekanda hayata geçirdiğimiz bilim merkezi projesiyle, Salda'nın bilimsel potansiyelini çok daha geniş kesimlerle buluşturuyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü kıyısında yapımı tamamlanan Salda Bilim Merkezi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelen astronotlar, Vali Tülay Baydar Bilgihan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve diğer protokol üyelerinin de hazır bulunduğu açılıştaki konuşmasında Bakan Kacır, günümüzde makinelerin birbirleriyle konuştuğu, üretim süreçlerinin veriyle beslendiği, karar mekanizmalarının yapay zeka temelli çalıştığı bir döneme tanıklık edildiğini söyledi.

'BUGÜN, BÜYÜK ATILIMLARA İMZASINI ATAN BİR ÜLKEYİZ'

Bakan Kacır, "Gelinen noktada Ar-Ge'ye, teknolojiye ve nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak yeniliğe öncülük edenler dünya sahnesinde yükseliyor, teknoloji geliştirme ve üretmede geride kalanlar ise başkalarının yazdığı senaryolarda etkisi olmayan oyuncular olmaya mahkum oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirerek Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşımanın derdini, gayretini taşıyoruz. Bu anlayışla bilimi, teknolojiyi ve yüksek katma değerli üretimi merkeze alan bir kalkınma vizyonunu hayata geçiriyoruz. Güçlü sanayi altyapımız ve büyüyen teknoloji ekosistemimizle, yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil; küresel ölçekte ilham veren ve yön tayin eden bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Bugün kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, jetlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen, büyük atılımlara imzasını atan bir ülkeyiz" dedi.

'RÜŞTÜMÜZÜ BİR KEZ DAHA İSPATLADIK'

Türk milletinin 60 yıllık yerli otomobil hayalini TOGG ile gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yla uydu teknolojilerindeki rüştümüzü bir kez daha ispatladık. Astronotlarımız Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in gerçekleştirdiği uzay bilim misyonlarıyla bilimsel araştırmalarımızı uzaya taşıdık. Üçüncü vatandaşımız Gökhan Erdem de yine bayrağımızı uzaya taşıyan astronotumuz oldu. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz, milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bütün bu iddialı projelerin arkasında kararlı bir irade, bilim insanlarımızın, mühendislerimizin, araştırmacılarımızın, teknisyenlerimizin emeği var. Hiçbir engel tanımayan, bu ülke için gece gündüz çalışan, Türkiye'ye vurulmaya çalışılan prangaları parçalayan Türk gençliği var" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ALTYAPISINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Türk toplumunda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Bakan Kacır, bunların önemli bir halkasını da bilim merkezlerinin oluşturduğu vurguladı. Bakan Kacır, "Bugüne kadar 44 bilim merkezini bilim ve teknoloji tutkusunu yaymak amacıyla gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bilim merkezlerimizde 22 milyondan fazla ziyaretçiyi bilimle buluşturduk. Buralarda ziyaretçilerimiz bilimi seyretmekle yetinmiyor deneyerek, gözlemleyerek, araştırarak bilginin nasıl üretildiğini yaşayarak keşfediyor. Ülkemizin dört bir yanında büyüttüğümüz bu bilim ve teknoloji altyapısını yeni yatırımlarla sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün Burdur'da, Salda'da, bilim merkezlerimizin 45'incisini hizmete sunuyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Salda, beyaz kıyıları ve turkuaz sularıyla hayranlık uyandıran, bilimsel değeriyle de dünyada özel bir yere sahip eşsiz bir tabiat hazinesi. Salda, Mars'taki Jezero Krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleriyle, Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar niteliğinde. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Mars'ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor. İşte böylesine eşsiz bir mekanda hayata geçirdiğimiz bilim merkezi projesiyle, Salda'nın bilimsel potansiyelini çok daha geniş kesimlerle buluşturuyoruz" dedi.

'BURADA YEŞERECEK HER PROJE BAŞARI HİKAYELERİNİN İLK ADIMI OLACAK'

TÜBİTAK eliyle 30 milyon liralık destekle hayata geçirilen merkezde nitelikli bilim ve keşif ortamı oluşturulduğunu kaydeden Bakan Kacır, "Merkezin kalıcı sergi alanında yer alan 'Mars'la Yüzleşme' sergisi, ziyaretçilerini Kızıl Gezegen'e doğru heyecan verici bir sanal yolculuğa çıkaracak. Roket sergimiz uzay keşiflerinin ardındaki teknoloji birikimini, roketlerin nasıl tasarlandığını ve göklere nasıl yükseldiğini ziyaretçilerimize yakından tanıtıyor. 'Ufkun Ötesinde' adını verdiğimiz atölyede gençlerimiz, uzay teknolojilerine yönelik uygulamalı çalışmalarla tasarlayarak, deneyerek ve üreterek yeni beceriler kazanıyor. Salda'nın dünya çapında ilgi gören doğal ve bilimsel değerini eğitim, araştırma ve bilim iletişimi için yeni imkanlarla buluşturan merkezimizin, nice gencimizin bilim yolculuğunda atacakları ilk adım olacağına inanıyoruz. Bugün Burdur'umuzun bilim ve teknoloji altyapısına kazandırdığımız diğer proje de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'dir. TÜBİTAK'ın üç yıllık dönemde sağladığı 30 milyon liralık destekle hayata geçen bu atölye gençlerimize tasarımdan üretime, yapay zekadan robotik sistemlere geniş bir yelpazede ihtiyaç duydukları altyapıyı sunuyor. İnşallah burada yeşerecek her proje Burdur'dan Türkiye'ye, Türkiye'den dünyaya uzanan başarı hikayelerinin adımları olacak" diye konuştu.

'TÜRKİYE KÜRESEL UZAY EKOSİSTEMİNDE ARTIK SÖZ SAHİBİ BİR AKTÖR'

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile küresel uzay ekosisteminin buluşturulduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "111 ülkeden 10 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan ve tarihinde ilk kez ülkemizde düzenlenen bu etkinlik, Türkiye'nin küresel uzay ekosisteminde artık söz sahibi bir aktör olduğunun tescili niteliğinde. Bugün uzaydan dünyaya bakmış, yörüngede aylarca yaşamış, insanlığın keşif yolculuğuna eşsiz katkılar sunmuş astronotları, Mars'ın yeryüzündeki ikizi olarak anılan Salda'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar Salda'yı uzaydan fotoğraflamışlardı. Biz de onları Salda'da buluşturduk" dedi. Bakan Kacır, Salda Gölü'nün Türkiye'nin eşsiz güzellikteki cennet köşelerinden olduğunu belirterek, programa katılan astronotlara, "Bir zamanlar Salda'yı uzaydan fotoğraflamıştınız, bugünse sizi bizzat Salda'nın içinde bir araya getirdik" diyerek seslendi. Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından törene katılan diğer protokol üyeleri, Türk ve yabancı astronotlar birlikte açılış kurdelesini kesti. Bakan Kacır ve beraberindekiler ardından merkezi gezdi.