Bursa'da Balkan göçmenlerinin iftar programında birlik mesajı verildi - Son Dakika
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Politika

Bursa'da Balkan göçmenlerinin iftar programında birlik mesajı verildi

Bursa\'da Balkan göçmenlerinin iftar programında birlik mesajı verildi

Bursa'da Balkan göçmenlerinin geleneksel hale gelen iftar programında konuşan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan'daki seçimler öncesinde birlik mesajı verirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.

03.04.2024 15:50  Güncelleme: 15:59
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Bursa'da Balkan göçmenlerinin geleneksel hale gelen iftar programında konuşan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan'daki seçimler öncesinde birlik mesajı verirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi, Bursa'da geleneksel hale gelen iftar programında buluştu. Programa Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov, Türkiye'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysel Rufat, Hak ve Özgürlükler Hareketi Haskova İl Başkanı Mehmet Ataman. CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mestanlı ve Kırcaali Belediye Başkanları ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Gençoğlu'ndan birlik mesajı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, programda yaptığı konuşmada, Bulgaristan'da yapılacak seçimler öncesinde birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bizler, asimilasyon sırasında bulunduğu topraklardan kopartılarak yoğun göçe zorlanmış ve bulundukları yerde yaşamlarını zorlukla idame etmek mecburiyetinde bırakılmış bir toplumuz. Bu sebepten her zaman gerek hür irademizle gerek bulunduğumuz yerlerde gerekse de Bulgaristan'da öncelikle birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek inşallah Bulgaristan'da bizim sorunlarımızın çözülmesi konusunda da gerek yerel idarelerde gerek yönetimlerde gerekse de Bulgaristan Parlamentosu'nda çok daha güzel şekilde temsil edilmek bizlerin en büyük arzusudur" ifadelerini kullandı. Gençoğlu, konuşmasının sonunda katılımcıların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

"Daha güzel işlere imza atacağız"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, gecede yaptığı konuşmada "Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak bu dönem gerek Bulgaristan ve Türkiye arasındaki diyalog, gerekse bundan sonraki çalışmalarda her zaman hemşehrilerimizin buradaki ve Bulgaristan'daki haklarının korunması konusunda çok daha güzel işlere hep birlikte imza atacağız. Genel Başkan Yardımcımız ile Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin genel kuruluna gittik. Coşkulu, birlik ve beraberlik içinde bir genel kurul geçirdik. Bulgaristan göçmenlerimiz Bursa ve Bulgaristan anlamında özel bir mahiyette olduğu için birlik ve beraberlik içinde elimizden gelen her konuda katkı koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bozbey'den Gençoğlu'na teşekkür

Programda yaptığı konuşmada Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'na destek ve çabalarından ötürü teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Huzurlarınızda özellikle Turhan Gençoğlu ağabeyime teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Yıllarca başımızda bir ağabey olarak, bizim önderimiz olarak o bölgenin insanlarının sorunlarını dile getiren insan olarak çok önemli hizmetler yaptı. İnşallah onun önerileriyle birçok hizmeti o bölgelerde gerçekleştirme fırsatı bulacağız" dedi. Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi ile dostane ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ve aynı şekilde devam edeceğini vurgulayan Başkan Bozbey, "Hem kültürel varlıkların korunması hem ticari hem de kültürel ilişkilerimizi geliştirme konusunda adımlarımızı daha sık atarak daha fazla beraber olacağız, daha çok bir araya geleceğiz. Kültürel varlıklarımızı gelecek kuşaklara aktaracağız" dedi.

Çakırov: Birlik başarı getiriyor

Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov, duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında "Burada hissettiğim çok güzel, çok pozitif bir hava var. Burada size bakınca Bursa'nın heyecanını hissedebiliyorum. Birlik ve beraberliğin başarı getirdiğini görüyorum. Başarılı adımların devamını canı gönülden istiyorum. Mübarek Ramazan ayını ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum. 9 Haziran'da ve sonrasındaki seçimlerde sizlerden destek bekliyoruz" dedi.

Programın sonunda Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov tarafından Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'na katkılarından dolayı özel bir plaket takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa'da Balkan göçmenlerinin iftar programında birlik mesajı verildi - Son Dakika

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