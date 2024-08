Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye Her Alanda Büyümeye Devam Edecek

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin geleceğine yönelen iç ve dış tehditler karşısında başta ekonomi, çalışma hayatı ve kalkınma hamleleri olmak üzere hemen her alanda büyümeye ve gelişmeye devam edeceklerini söyledi.

Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in yaklaşık 10 aydır adeta gözü dönmüş bir cinnet haliyle masumların kanını döktüğünü belirten Işıkhan, cani terör devleti İsrail'in yaptığı hiçbir katliamın yanına kar kalmayacağını ifade etti.

Işıkhan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm imkanlarıyla Filistin'in haklı davasını savunmaya, Gazzeli yetimlerin gür sesi olmaya devam edeceğini dile getirdi.

10 Ağustos'un siyasi tarih açısından bir dönüm noktası olan özel bir günün yıldönümü olduğunu anımsatan Işıkhan, "10 Ağustos 2014, bundan tam 10 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızı, aziz milletimizin bizzat kendi iradesiyle ve teveccühüyle memleket davasına lider tayin ettiği, doğrudan halk oyuyla seçtiği tarihtir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu geçen 10 yıl, demokrasinin ve milli iradenin tam manasıyla tecelli ettiği, siyasi istikrarsızlığın ve vesayetçi anlayışın son bulduğu bir dönem olmuştur." dedi.

"Liderimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

Bu reformu gerçekleştirmenin de yine AK Parti'ye nasip olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, eli kanlı soykırımcı terör devleti İsrail'in dışişleri bakanı, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan aşağılık söylemlerde bulundu. Ellerine bulaşmış masum kanına bakmadan, ömrünü mazlumların sesini yükseltmeye adamış bir lidere saldırma cüretinde bulundu. Sadece bu hadise bile tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki vatan, millet ve ümmet davamızın şahsında tecessüm ettiği Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri, kararlı duruşu ve mücadelesi birilerini fena halde telaşlandırmakta ve korkutmaktadır. Biz de diyoruz ki korkunun ecele faydası yok. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın biz, liderimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Kendinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki, bizzat aziz milletimiz tarafından örülmüş etten duvarı geçme cesareti bulanlar, sonuçlarına da katlanmak zorundadır."

Işıkhan, dünyadaki tüm mazlumların başını umutla çevirdiği Türkiye'nin her anlamda daha güçlük olması gerektiğini söyledi.

"Bu topraklar nice mücadeleler, nice zaferler görmüştür"

Sivas'ın, mevzu ülkenin bekası olduğunda gerekeni yapmaktan çekinmeyen tarihi kadim, kültürü kadim, vatanseverliği kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Sivas, geçmişten bugüne her daim ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin sembol şehirlerinden biri olmuştur. Ecdadımız Selçuklu'dan Osmanlı'dan beri bu topraklarda, nice mücadeleler nice zaferler görmüştür." diye konuştu.

Işıkhan, Sivas'ın milli mücadelenin de temellerinin atıldığı şehirler olduğunu anımsatarak, "Biz buraya boş yere 'Yiğidolar şehri' demiyoruz. Burası yiğidin harman olduğu yerdir. Bu şehir rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gibi aziz insanları yetiştirmiştir. Allah hepsine rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"Her alanda büyümeye, gelişmeye devam edeceğiz"

Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken de Sivas'tan yine aynı milli duruşu göreceklerine inandığını dile getiren Işıkhan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu hedeflere yürürken Türkiye'nin geleceğine yönelen iç ve dış tehditler karşısında başta ekonomimiz, çalışma hayatımız ve kalkınma hamlelerimiz olmak üzere hemen her alanda büyümeye, gelişmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak daha fazla istihdam, daha nitelikli işgücü ve daha sağlıklı bir çalışma hayatı için sizlerin de desteğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Yediden yetmişe her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Mevcut sorunlarımızı kararlılıkla ve birlikte çözecek, her kilometrede vites yükseltmeye devam edeceğiz. Sürekli ilerleme ve sürekli yenilenme anlayışı AK Parti'nin en büyük özelliğidir, bunu unutmamalıyız. Yereldeki kalkınma gücümüzü geneldeki çalışmalarımızla destekleyip Sivaslı vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri birlikte gerçekleştireceğiz. Bu noktada bakanlık olarak istihdam odaklı yeni projelerimize Sivas'tan daha fazla katılım ve destek bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak merkez teşkilatımızda ve il müdürlüklerimizde kapılarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi isterim."

"Hizmet kervanının bir parçasıyız"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise teşkilatçılığın zor bir iş olduğunu söyledi.

Teşkilatçılığın sevda işi olduğunu belirten Güler, "Biz hizmet kervanının bir parçasıyız. Burada samimiyetle, gayretle, inançla yaptığımız hiçbir emeğin zayi olmayacağını düşünüyorum. Belki bilinmeyebilir, takdir edilmeyebilir, belki görülmeyebilir, benim nezdimde hiçbir önemi yoktur." dedi.

Samimiyetle, gayretle, inançla bir liderin arkasında, hak davada bir hizmetin parçası olduklarını aktaran Güler, "Bu parçadan haneme ebedi hayatta bir şeyler düşeceğini biliyorum. Yaklaşık 1 yıldır mecliste aziz milletimizin hizmetinde olacak çok değerli, üzerinde çalışma yaptığımız kanunlar çıkarttık. Meclis, gece gündüz bir emek sarf ediyor." diye konuştu.

Güler, milletvekili arkadaşlarıyla çalışırken muhalefetin böyle bir derdinin olmadığını ifade ederek, eleştirmenin kolay, hizmet yapmanın ise çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

Programa AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz ile partililer katıldı.