Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ifadesinde tüm suçlamaları reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ifadesinde tüm suçlamaları reddetti

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli\'nin ifadesinde tüm suçlamaları reddetti
20.02.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Kendi talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Denizli, uyuşturucu kullanımı ve çeşitli ihalelere yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Denizli, "Uyuşturucu madde kullandığımı, uyuşturucu madde kullanılan herhangi bir yerde bulunduğumu kesin bir dille reddediyorum. Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum." dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcılık işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilerek saç ve kan örneği veren Denizli, tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartı uygulanmadan serbest bırakıldı.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Başsavcılık, Denizli'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlamalarıyla ifadeye çağırdı. 16 Şubat'ta ifadeye davet edilen Denizli, bugün savcılığa beyanda bulundu.

MEKAN İDDİALARINA YANIT

Soruşturma kapsamında adı geçen "Gizli Kalsın", "Easy", "Kütüphane" ve "Sumahan" isimli mekânlara ilişkin soruları yanıtlayan Denizli, yalnızca "Gizli Kalsın" ve "Kütüphane" adlı yerleri bildiğini söyledi.

"Gizli Kalsın'a yaklaşık 10 yıl önce, üniversite öğrencisiyken gittim" diyen Denizli, Kütüphane'nin ise yalnızca restoran bölümüne uğradığını, gece kulübü kısmına çıkmadığını ve alkol dahi tüketmeden ayrıldığını ifade etti. Mekânlarda uyuşturucuyla herhangi bir temasının olmadığını vurguladı.

EDİS GÖRGÜLÜ AÇIKLAMASI

Dosyada adı geçen Edis Görgülü'yü tanıdığını belirten Denizli, sanatçının 2024 yılında düzenlenen Ot Festivali'nde sahne alan üç isimden biri olduğunu söyledi.

Sanatçı seçimlerinin belediye tarafından değil, seçici kurul ve organizasyonu üstlenen firma tarafından yapıldığını kaydeden Denizli, ödemeler üzerinde bir tasarrufu olmadığını dile getirdi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ifadesi ortaya çıktı, tüm suçlamaları reddetti

"ADAYLIĞIM DAHİ YOKTU"

Dosyada yer alan bir tanığın, 2023 yılında ihale vaadinde bulunduğu yönündeki iddiasına da yanıt veren Denizli, o tarihte belediye başkanlığı adaylığının dahi kesinleşmediğini belirtti.

"30 Ocak 2024 itibarıyla adaylığım belirlenmiştir. Bahsedilen tarihte adaylığım yoktu" diyen Denizli, söz konusu beyanları "iftira" olarak nitelendirdi ve şikâyetçi olacağını açıkladı.

GİZLİ TANIK İDDİALARINA SERT TEPKİ

Gizli tanığın kendisi ve annesi hakkında ortaya attığı uyuşturucu iddialarını da kesin bir dille reddeden Denizli, bu suçlamaları "ahlaksızlık" olarak değerlendirdi.

"Uyuşturucu madde kullandığımı ya da uyuşturucu kullanılan herhangi bir yerde bulunduğumu kesin dille reddediyorum. 67 yaşında bir kadına uyuşturucu madde kullandığını söylemek bile ahlaksızlıktır." diyen Denizli savcılığa önceden dilekçe vererek testi bizzat kendisinin talep ettiğini hatırlattı. Denizli, sporcu geçmişine vurgu yaparak uyuşturucuyla adının anılmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca kişiye özel herhangi bir imar çalışması yapılmadığını savunan Denizli, adı geçen imar izninin 2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini ifade etti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ifadesi ortaya çıktı, tüm suçlamaları reddetti

"ÜZERİME ATILAN BU İFTİRAYI KABUL ETMİYORUM"

Beyanların sorulması üzerine cevap veren Denizli şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu madde kullandığımı, uyuşturucu madde kullanılan herhangi bir yerde bulunduğumu kesin bir dille reddediyorum. Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum, bu sebeple de savcılık makamınca ifadeye davet edildiğimde de avukatlarımdan test vermeyi bizzat kendimin talep ettiğine dair dilekçemizi sunduk.

Sporcu bir ailenin kızıyım, kendim de eski bir milli sporcuyum. 16 yıldır da hayatını ülkesine hizmet etmeye adamış genç bir kadın siyasetçiyim. Uyuşturucu ile adımın yan yana gelmesinden dahi hicap duyuyorum. Diğer iddiaları da tamamen safsatadır.

Çeşme Belediye Başkanı olduğumdan beri belediyemiz tarafından hiçbir şekilde kişiye özel yeni bir imar çalışması yapılmamıştır. Çeşme Belediyesi olarak esnafa kesilen cezalar usulsüz değil yüzde yüz kanunun bizlere belirlediği haklar çerçevesinde kesilmiştir.

Belediyemizle ilgili iddiaları kesin bir dille reddediyorum. Hiçbir yerde özel parti düzenlemedim ve katılmadım. Zaten bu iddialarda herhangi bir görgü, tarih, mekan gibi unsurlar içermemektedir, tanık beyanı olarak itibar etmek mümkün değildir. Hangi motivasyonla ifade verdiği belli olmayan ve bu iftiraları üzerime atan müfteriler hakkında hukuk mücadelemi sonuna kadar vereceğim."

Yerel Haberler, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ifadesinde tüm suçlamaları reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
Trump talimatı verdi Gizli UFO belgeleri açılıyor Trump talimatı verdi! Gizli UFO belgeleri açılıyor
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?
Ayaklarıyla hamur yoğurdu Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 00:07:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ifadesinde tüm suçlamaları reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.