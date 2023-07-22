CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı CHP'li isimlerle Zoom üzerinden yaptığı gizli toplantının basına sızması sonrası partinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda tüm gözler iki isme çevrildi. Basına servis edilen fotoğrafta Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı görüldü.

TOPLANTI KILIÇDAOĞLU BAŞKANLIĞINDA BAŞLADI

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından her fırsatta partide "değişim" çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde isimleriyle yaptığı gizli toplantının yankıları sürerken bugün CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

EL SIKIŞTILAR

Toplantı, sızdırılan çevrimiçi toplantısının ardından gerçekleştiriliyor olması nedeniyle de kritik önem taşıyor. Tüm gözlerin Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çevrileceği toplantının yapıldığı salona önce İmamoğlu, ardından Kılıçdaroğlu geldi. Basına servis edilen fotoğrafta Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı görüldü.

31 MART SEÇİMLERİ ELE ALINACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

"TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM" DEMİŞTİ

Öte yandan İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Sonuçta, partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı diye düşünebiliriz. Gördüğümde, etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Normal bulmuyorum. Disipline sevk etme konularında yorum yapmam. Disiplin diye bir şey yok. Bu konuda bütün arkadaşlarımı uyardım. Elbette eleştirilerini dile getirebilirler. Ama hepsinin ortak hedefi; bu ülkede çok dar bir grup hariç zamlardan perişan oldu. Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım" ifadelerini kullanmıştı.