CHP'de İhtilal, İhraçlar İptal Edildi - Son Dakika
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CHP'de İhtilal, İhraçlar İptal Edildi

CHP\'de İhtilal, İhraçlar İptal Edildi
04.06.2026 17:12
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CHP YDK, önceki dönem ihracını iptal etti ve disiplin kararlarının yok hükmünde olduğuna karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDEKİ İHRAÇLAR İPTAL EDİLDİ

CHP YDK, parti genel merkezinde bir araya gelerek ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasında, parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekerek, yeni çalışma dönemine dair başarı dileklerini iletti. Toplantı sonrası parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP YDK Üyesi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğunun tespiti ve iptaline karar verilmesi üzerine 4-5 Kasım 2023 tarihlerinden sonra alınan YDK kararları ve tüm kararların yok hükmünde olduğunun tespitine karar verildiğini söyledi. Bülbül, "Böyle olunca ekli listede yazılı, hakkında disiplin işlemi uygulanmış tüm üyeler özelinde telafisi imkansız zararlara neden olunmuş bulunduğundan bu üyeler hakkında verilmiş disiplin kararlarının yok hükmünde olduğunun tespitine ve kararların icrasının durdurularak parti kayıtlarının düzeltilmesi hususunda karar verilmesi ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na durumun yazıyla bildirilmesi özelinde Yüksek Disiplin Kurulu karar almıştır" ifadelerini kullandı.

3 ÜYEDEN KARARA MUHALEFET ŞERHİ

Bülbül, bu karara 3 üye olarak Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar ile birlikte muhalefet şerhi sunduklarını belirtti. Bülbül, "Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) 36'ncı Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu karar, tedbiren sadece 4-5 Kasım 2023 öncesindeki yönetime, Genel Başkan, Parti Meclisi ve YDK üyelerine yönelik bir karardır. Bu Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu tedbir kararı dışında diğer konularda tedbir kararı vermemiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermemiş olduğu tedbir kararlarının Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 4-5 Kasım 2023'ten sonra Yüksek Disiplin Kurulu kararlarını da iptal edeceği ve haklarında disiplin işlemi yapılanların kararlarının yok hükmünde sayılacağı ve bu çerçevede Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na üyeliklerinin işlenmesi konusunda yazı yazılmasına yönelik kararı yok hükmündedir" değerlendirmesinde bulundu.

'BAĞIŞLAMA YETKİSİ SADECE PARTİ MECLİSİ'NDEDİR'

Daha önce hakkında disiplin cezaları verilmiş üyeler hakkında sadece Parti Meclisi'nin bağışlama yetkisi olduğunu vurgulayan Bülbül, "Bu çerçevede mahkeme kararında daha önce Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin kararlarının ve tüm kararlarının yok hükmünde olduğuna ilişkin tedbir hükmü olmamasına rağmen YDK'nın Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alınmasına talebi kesinlikle tüzüğe, mahkeme kararına ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırıdır. Bu çerçevede YDK'nın ve MYK'nın, BAM kararında disiplin işlemlerine ve yapılan tüzük değişikliğine dair bir tedbir kararı yok iken ve işbu şahsın hukukuna ilişkin kararlardan olan BAM 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 2026 taksim 32 esas ve 2026 taksim 658 karar sayılı kararı henüz kesinleşmemişken bu disiplin kararlarının icrasını durdurmak ve parti kayıtlarının düzeltilmesi konusunda karar vermek ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazıyla bildirmek yetkileri YDK'ya ait olmadığı gibi Merkez Yönetim Kurulu'nda da yoktur" diye konuştu.

Ayşenur DEMİRTAŞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de İhtilal, İhraçlar İptal Edildi - Son Dakika

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