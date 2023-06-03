İmamoğlu ile ne görüştüler? Kılıçdaroğlu merak uyandıran ziyaretle ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika
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İmamoğlu ile ne görüştüler? Kılıçdaroğlu merak uyandıran ziyaretle ilgili ilk kez konuştu

03.06.2023 10:42

Seçimlerde alınan sonuçların ardından çalkantıların yaşandığı CHP'de "istifa" çağrıları yapılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün bir araya gelmişti. O görüşmenin içeriği merak konusu olurken Kılıçdaroğlu verdiği röportajda, "Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediye başkanımız. Ankara'ya o da geliyordu. Artılar, eksiler sorun varsa nasıl çözeriz konuşuyoruz. Bunlar olağanüstü olay değil bildiğimiz rutin, sıradan olan gelişmeler bu olağan" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesi ve CHP'nin TBMM'deki sandalye dağılımında beklemediği sonuç, ana muhalefet partisinde yeni krizin kapısını araladı. 28 Mayıs'tan hemen sonra parti içinden Kılıçdaroğlu'na, "Genel Başkanlıktan istifa et" çağrıları yapılmaya başlandı.

"DEĞİŞİM" MESAJI VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) tüm üyeler istifa ederek tavrını ortaya koyarken, partide Genel Başkanlık için ismi en çok dillendirilen kişi, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu da seçimin ardından "değişim" mesajı verdi.

"RUTİN, SIRADAN OLAN GELİŞMELER"

Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirmişti. İkili, MYK toplantısının ardından bir araya gelmişti. İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrılmıştı. Bu görüşme sonrasında bir açıklama yapılmazken Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Canan Hanım, İstanbul'daki gelişmeleri aktarmak için ayda bir gelirdi. Ekrem İmamoğlu da büyükşehir belediye başkanımız. O da geliyordu. Dolaysıyla o çerçevede zaman zaman Mansur Yavaş Bey'le de bir araya geliriz. Artılar, eksiler sorun varsa nasıl çözeriz konuşuyoruz. Bunlar olağanüstü olay değil bildiğimiz rutin, sıradan olan gelişmeler bu olağan. Oturup, konuştuk. Ben İstanbul'a gittiğimde orada da beraber oluruz. Onlar belli aralıklarla Ankara'ya gelirler, Ankara'da beraber oluruz. Karşılaştıkları sorunlar varsa onları anlatırlar. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz." dedi.

GÖREVİ BIRAKACAK MI?

Hakkındaki eleştiriler nedeniyle partinin başında kalıp kalmayacağı sorusuna Kılıçdaroğlu "Ona parti karar verir tabi doğal olarak. Partinin kendi gelenekleri vardır. O gelenekler içerisinde hareket edilir" karşılığını verdi.

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Son Dakika Politika İmamoğlu ile ne görüştüler? Kılıçdaroğlu merak uyandıran ziyaretle ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika


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