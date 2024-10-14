CHP'den AKP'ye Anayasa Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den AKP'ye Anayasa Uyarısı

CHP\'den AKP\'ye Anayasa Uyarısı

Deniz Yücel, anayasanın ilk 4 maddesine dokunulamayacağını vurgulayarak AKP'yi eleştirdi.

14.10.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Kimden hangi sözü aldınız, hangi niyetinizi bozdunuz da anayasanın ilk 4 maddesini gözden çıkarmaya karar verdiniz. Buradan AKP iktidarına ve Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz; anayasanın ilk 4 maddesine dokunamazsınız, izin vermeyiz" dedi.

CHP'li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, kadın cinayetleri ve çocuk istismarı nedeniyle AK Parti hükümetini eleştirerek, "Cezasızlık politikalarınız nedeniyle bu ülke, kadınlar ve çocuklar için yaşanamaz hale geldi. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, 'Kadın-erkek eşit değildir, fıtratında yok', 'Kadından anneliği çıkarırsanız, geriye kutsal bir şey kalmaz', 'Kadına şiddet abartılıyor', 'O, kadın mıdır, kız mıdır?' ya da 'Tecavüze uğrayan doğursun gerekirse devlet bakar' diyenlerin, 22 yıllık iktidarının utanç verici sonucudur" dedi.

'AKP, BUGÜN HÜDA-PAR İLE AYNI ŞEYİ SÖYLER OLDU'

Yücel, anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine yönelik tartışmalarla ilgili de, "Domuz bağcı, Hizbullah artığı' HÜDA-PAR'ın anayasanın ilk 4 maddesine kimlerden cesaret alarak hangi cüretle dil uzattığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Meğer AKP'nin ittifak ortağı HÜDA-PAR'ın görevi, yoklama çekmekmiş. Dün HÜDA-PAR'ın ilk 4 maddeye dil uzatmasını eleştiren AKP, bugün HÜDA-PAR ile aynı şeyi söyler oldu. Anladık ittifak ortağısınız ama bu kadar hızlı dönüş baş döndürür. Kimden hangi sözü aldınız, hangi niyetinizi bozdunuz da anayasanın ilk 4 maddesini gözden çıkarmaya karar verdiniz. Buradan AKP iktidarına ve Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz; anayasanın ilk 4 maddesine dokunamazsınız, izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

'HALK GEÇİNEMİYOR'

Ardından geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunulan, 100 bin lira ve üzeri kredi kartı limitine sahip vatandaşlardan 750 lira vergi alınmasını içeren Savunma Sanayi Fonu'na değinen Yücel, "Teklifin adında özellikle savunma sanayi geçirilmiş olmalı ki kimse bu teklifi eleştiremesin. Türk toplumunun en hassas noktalarından biri olan 'vatan savunması' AKP tarafından siyasi malzeme haline getirilmiş ve halkın milli duyguları sömürülerek yeni bir soygun teklifi hazırlanmış. Eleştirenler de en iyi ihtimalle AKP tarafından terörist ilan edilecektir. Sahte bir güvenlik krizi yaratacak kadar gözü dönmüş olan AKP iktidarı, bu kriz üzerinden 'Savunma Sanayi Fonu' adı altında vatandaşı soyacak. Merkez Bankası 2024 yılı Ocak- Eylül döneminde kredi kartı harcamalarının en büyük kısmının marketler ve alışveriş merkezlerinde olduğunu daha yeni açıkladı. Sokaktaki vatandaş, AKP iktidarının yanlış politikalarının yarattığı ekonomik kriz yüzünden eksiden harcayarak karnını doyurabiliyor. Eylülün son haftasında bireysel kredi ve kredi kartı borçları 13,4 milyar lira artarak 3 trilyon 575 milyar liraya ulaştı. Bütün bu rakamlar aslında tek bir yere varıyor. Halk geçinemiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Deniz Yücel, AK Parti, AK Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, Kadın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den AKP'ye Anayasa Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 19:32:56. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den AKP'ye Anayasa Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.