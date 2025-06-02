CHP\'den asgari ücret açıklaması: \'Temmuzda bir ara zam yapmamayı aklınızdan bile geçirmeyin\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Temmuzda bir ara zam yapmamayı aklınızdan bile geçirmeyin. Anayasa değiştirmek için sarf edilen efor, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için gösterilseydi, bugün asgari ücretli çok daha iyi ekonomik koşullara sahip olurdu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 75 gündür Silivri'de olduğunu anımsatarak, "5 sene önce YSK eliyle seçimi iptal edenler, 19 Mart'ta içi boş, tamamen siyasi bir soruşturmayla bu kez Sayın İmamoğlu'nu Silivri zindanına gönderdiler. Bakın senaryo değişmedi. Sadece aktörleri değişti. Dün YSK eliyle, bugün yargı eliyle. Amaç belli, hedef belli, niyet belli, Ekrem başkanı seçime sokmamak. Çünkü Sayın İmamoğlu ile mert bir şekilde yarışmaya cesaretleri yok. Korkuları o kadar büyük ki, hiçbir hak ve yetkileri olmadığı halde Sayın İmamoğlu'nun görüntüsünü, ses kayıtları ile afişlerini yasakladılar. Önce 'Free İmamoğlu' afişini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asan vekillerimiz hakkında soruşturma başlattılar. Sonra Diyarbakır'ın tarihi surlarına İmamoğlu'nun posterini asan CHP'lilere para cezası verdiler, posteri apar topar indirdiler. Yetmedi. İstanbul Esenler mitingimizde alana 'İmamoğlu'na özgürlük' posteri ile girmek isteyen CHP Gençlik Kolları üyelerimizi engellenmek istediler. Yasaklarla mücadele edeceğiz diye iktidara gelenler, konu iktidarlarda kalmak olunca, yasaklar ve hukuksuzluklar konusunda adeta uzman kesildiler. Buradan AKP iktidarına seslenelim. Sizin anlamadığınız şudur; bu mücadele sadece İmamoğlu ile ilgili bir mücadele değil. Bu mücadele 86 milyonun haklarının, özgürlüklerinin onurlu mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

'KOLTUKLARI SALLANAN BİR İKTİDAR İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ana gündemlerinin geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Yücel, "Sokağın 'geçinemiyoruz' isyanı her zaman önceliğimiz oldu. 23 yıl önce, 3Y ile mücadele edeceğiz masalıyla yola çıkanlar, bugün yolsuzlukla yatıp kalkıyor, halkı sistematik bir şekilde yoksullaştırıyor, muhalif düşünceyi, protesto edeni, fikrini söyleyeni, milli iradeyi, ilk sandıktan cumhurbaşkanı olarak çıkacak olan ismi yasaklıyor. 'Bu yüzükten başka bir şeyim yok' diyenlerin, uçan sarayları, yüzen sarayları, yazlık- kışlık sarayları, çifte maaşları, tasarruf etmedikleri sözde itibarları, uzun konvoylu makam araçları, binlerce korumaları var. 28 yıl önce okuduğu şiirden dolayı cezaevine giren mağdur Erdoğan, rakiplerini haksız ve hukuksuz bir şekilde, soyut iddialarla, asılsız suçlamalarla, uyduruk delillerle ve gizli tanıklarla cezaevine yollayan zalim Erdoğan'a dönüştü. 23 yılın sonunda, yapmayız dedikleri ne varsa yaptılar. Bugün artık ülkeyi yönetemeyen, sorunları çözemeyen, yönetemedikçe savrulan, savruldukça koltukları sallanan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Asgari ücretle geçim mücadelesi veren işçinin derdiyle dertlenmiyorlar. Bu şartlar altında 86 milyonun derdi yoksulluk ve geçim sıkıntısıyken iktidarın gündemi, Ekrem İmamoğlu, CHP'li Belediyeler, zaten uymadıkları anayasayı değiştirmek ve Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmesinin önünü açmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm çabası ise, emekçinin emeğinin karşılığını alabildiği demokratik bir Türkiye inşa etmek" açıklamasında bulundu.

'EMEKÇİNİN ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMADI'

İktidara bir çağrıda bulunduklarını ifade eden Yücel, "Temmuzda bir ara zam yapmamayı aklınızdan bile geçirmeyin. Emekçinin artık dayanacak gücü kalmadı. Milyonlarca emekçinin ve ailelerinin ahı, vebali üzerinizdedir. Geçmişte rutin bir uygulama olan ara zam için, bugün büyük çabalar harcanması AKP'nin işçiye emekçiye, dar gelirliye bakış açısının en somut göstergesidir. Ülkede çözülmeyi bekleyen onlarca sorun, bu sorunlardan mağdur milyonlarca vatandaş var. Ama iktidarın öncelikli gündemi yeni bir anayasa yapmak. Art arda açıklamalar yapılıyor, komisyonlar kuruluyor, çalışma takvimleri jet hızı ile belirleniyor. Emin olun; Anayasa değiştirmek için sarf edilen efor, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için gösterilseydi, bugün asgari ücretli çok daha iyi ekonomik koşullara sahip olurdu" dedi.