CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı

29.06.2022 18:18

Milyonlar asgari ücrete yapılacak temmuz zammına odaklanırken CHP'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Asgari ücrete enflasyondaki kadar zam yapılması gerektiğinin altını çizen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Yüzde 40 zam bekliyoruz" dedi.

Gaziantep'e gelen Grup Başkan Vekili Özel, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, partililerle buluşup basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin CHP'li Özel, iç politikanın dış politikaya alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Özel, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "2 ay önce Recep Tayyip Erdoğan, 'Bunu müzakere bile etmem. Hiç gelmesinler' diyordu. Biz ise 'Diplomaside böyle bir şey olmaz' diyorduk. Biz ilk günden beri NATO gibi bir savunma örgütünün güçlenmesini destekledik. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın terör konusundaki tutumuna yönelik eleştiriler konusunda 'Siz neden milli bir duruş sergilemiyorsunuz?' diyenlere biz de iştirak ediyoruz. Bunun diplomasi alanında çözülmesi gerekir. Dün bir mutabakat metni oldu. Muhtıra imzalandı. Muhtıranın satır satır takipçisi olacağımızı herkes bilsin" diye konuştu.

Asgari ücret zammı için CHP önerisini sundu: Yüzde 40 yapılmalı

"ENFLASYONDAKİ KAYIP KADAR ZAM YAPILMALI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret ile ilgili yeni zam görüşmeleriyle ilgili enflasyondaki kayıp kadar zam yapılması gerektiğini dile getiren Özgür Özel, "Dün ek bütçe Meclis'ten geçti. Cumhurbaşkanı ödeneği çıkarıldı. İlk geldiğinde maaşına yüzde 40 zam yapıyordu. Bunu kamuoyuna söyledik. Günlerce sustu. Aralıktan beri 100 bin lira alıyordu, 25 asgari ücret. Maaşını 35 asgari ücrete çıkarıyordu. İtirazlardan sonra 'Ben bunu kendim için değil maaşıma endeksli cumhurbaşkanları, meclis başkanları ve milletvekilleri için' dedi. Onları başka bir şeye bağla, dedik. Kendine bu zammı layık görüyorsun da asgari ücretliye neyi layık görüyorsun? Orada da ısrar ettik. Asgari ücretliye göstermelik değil enflasyondaki kayıp kadar zam yapılmalı. CHP olarak asgari ücrete yüzde 40 zam yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Asgari ücret zammı için CHP önerisini sundu: Yüzde 40 yapılmalı

"İDAMLARA HEP KARŞI OLDUK"

İdam tartışmaları ile ilgili de konuşan CHP'li Özel, partisinin ilkesel duruş sergilediğini söyledi. İdam cezalarına karşı olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydeden Özel, "Orman yangınları üzerinden bir idam mevzusu açıyorlar. Orman suçlarında idam cezası getirelim, diyorlar. Bu tartışmayı en çok körükleyen de Devlet Bahçeli. Sanki Abdullah Öcalan'ın getirildiği süreçte idam cezası kendileri tarafından kaldırılmamış gibi. CHP ilkesel bakar. Hep karşı olduk idamlara. Olmaya da devam edeceğiz. İdam cezası ıslah edici değildir. Yıllar sonra yanlış karar verdiğinde astığın astığıyla elin de o kirle kalır. Dünyada tek caydırıcı ceza da idam değildir. Bu ülkenin sorunu işsizliktir, ekonomik sorun ve gıda krizidir; konuşacaksanız bunları konuşun, diyoruz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Özgür Özel ve beraberindekiler, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Özgür Özel: Yüzde 40 Zammı Asgari Ücret İçin CHP Olarak Bekliyoruz Özgür Özel: Yüzde 40 Zammı Asgari Ücret İçin CHP Olarak Bekliyoruz CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 18:31:43. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement