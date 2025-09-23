CHP'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü?

Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü?
23.09.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü?
Haber Videosu

CHP'nin partiden kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski İl Başkanı Berhan Şimşek'ten sert açıklama geldi. Şimşek, "Bu partiyi mahkeme koridorlarına, Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizliklerinden, kifayetsizlikten bunlar yaşandı. Bu yolculukta görevini yerine getirmeyenler Genel Merkez'dir." dedi.

CHP'nin partiden kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski İl Başkanı Berhan Şimşek, "Bu partiyi mahkeme koridorlarına, Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizliklerinden, kifayetsizlikten bunlar yaşandı. Bu yolculukta görevini yerine getirmeyenler Genel Merkez'dir. Parti yıpratıldı. Bu partideki sorunlar kendi beceriksizliklerinden kaynaklanıyor. Hani hak, hukuk, adalet? Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine. Maalesef parti çocukların eline bırakılmış durumda. Bana uygulanan düşman ceza hukukudur" dedi.

CHP, BERHAN ŞİMŞEK'İ İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK ETTİ

CHP, İstanbul il yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disipline sevk etti. 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylığını açıklayan ancak aday olmayan Şimşek, kararın ardından Sarıyer'deki CHP'nin binasına geldi. Şimşek burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

"BU PARTİYİ PAVYON MASALARINA KILIÇDAROĞLU MU BERHAN MI DÜŞÜRDÜ?"

CHP'ye tepki gösteren Şimşek, şunları söyledi: "Sizin mahpusunuz yok siz de partiden atıyorsunuz. Bu yolculuğun içerisinde eğer görevini yerine getirmeyen birileri varsa sayın Genel Merkez'dir. Bu süreç böyle aktı. Kuyyum geldi, çağrı heyeti geldi. Partiyi yıprattılar. Ama son ortaya çıktı ki meğer gerçekten 38. kurultayda bu işler dönmüş. Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan oldu. Bu süreci yaşayan kurultay delegelerinin soruşturma esnasında iddianameye giren ifadelerinin bütünlüğü bu. Şimdi buradan soruyorum. Bu partiyi mahkeme koridorlarına, Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük?

CHP'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü?
Berhan Şimşek

"KENDİ BECERİKSİZLİKLERİNDEN BUNLAR YAŞANDI"

Kendi beceriksizliklerinden, kifayetsizlikten bunlar yaşandı. Berhan Şimşek'i tedbirli kesin ihraç kararıyla yüksek disiplin kurula veriyorlar. Yeni bir aday olur ise tedbirli kesin ihraç kararıyla 68B bendinde tüzüğün ben aday olamıyorum. Bunlara soruyorum, Sayın Erdoğan için diyorsun ki 'rakiplerini mahpusa atıyor.' Sizin mahpusunuz yok siz de partiden atıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Hani hak, hukuk, adalet? Hani ya hep beraber ya hiçbirimiz? Hani partide iç cepheyi büyütecektik."

"KURULAN İLİŞKİLER, İHANET, İNKAR VE ÇIKAR ÜZERİNE"

Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşlarının cezaevinden çıkmak için itirafçı olduğunu savunan Şimşek, "Recep Tayyip Erdoğan içeri girdiğinde arkadaşları suç işledi ki biz de girip onunla yatalım. Ekrem beyin arkadaşları da itirafçı oluyor ki dışarı çıkalım. Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine. Çıkar bitince inkar başlar. İnkar bitince ihanet başlar. Bu benim madalyamdır. Bu onurumdur benim. Bu parti için mesleğimi, işimi, gücümü, hayatımı bıraktım. Çocukların elinde bir parti maalesef. Maalesef ve burada çok büyük bir sıkıntı içerisine getirilmiş bir parti gerçeğiyle de başbaşayız" dedi.

"BUGÜN BANA UYGULANAN DÜŞMAN CEZA HUKUKUDUR"

Büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen Şimşek, "Bıçak soksanız kanım akmaz. Ne ben bunu hak ediyorum ne de buradan içeri girip liste tutulup dışarıya tedbirle ihraç edilmek isteyen arkadaşlar. Nasıl büyüteceksiniz bu partiyi siz? Sizden önceki kimsenin emeği yok. ya hep beraber ya hiç birimiz öyle mi? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor. Türkiye'deki geçimsizliğin ve geleceksizliğin peşinden gençler konuşuyor. Savunmamı yaptım ben kendilerine gönderdim. Bugün bana uygulanan düşman ceza hukukudur. İhraç dilekçesinde şunlar yazıyor; 'Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmenize oy birliğiyle karar verilmiştir.' Olağanüstü Kurultaydan 6 gün önce. Bu benim şerefim. Düşman ceza hukuku budur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Berhan Şimşek, istanbul, Pavyon, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi çarpıcı yorum: Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi çarpıcı yorum: Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor
Plajda mide bulandıran görüntüler Şezlongda otururken tuvaletini yaptı Plajda mide bulandıran görüntüler! Şezlongda otururken tuvaletini yaptı
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk tek golle kazanarak lideri yakaladı Arda Turanlı Shakhtar Donetsk tek golle kazanarak lideri yakaladı
Ali Koç’tan veda mektubu Ali Koç'tan veda mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a zirve öncesi kritik çağrı: Bir an evvel kurtarılması lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a zirve öncesi kritik çağrı: Bir an evvel kurtarılması lazım
Sergen Yalçın’ı kara kara düşündüren olay Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren olay
Galatasaray’dan üst üste 14. kez kazandı Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı
Nereden nereye Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
Galatasaray, ligin gol anlamında da lideri Galatasaray, ligin gol anlamında da lideri
Şara’dan ABD’de alkış alacak hareket Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı Şara'dan ABD'de alkış alacak hareket! Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı?
Yunus Akgün’den Şampiyonlar Ligi iddiası Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi iddiası
BM zirvesinde tarihi görüntüler Şara ile Erdoğan’dan ayaküstü sohbet BM zirvesinde tarihi görüntüler! Şara ile Erdoğan'dan ayaküstü sohbet
Dünya üçüncülüğü kupası ile kulüp tesisine iniş yaptı, kupayı başkana verdi Dünya üçüncülüğü kupası ile kulüp tesisine iniş yaptı, kupayı başkana verdi

18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünde gözlerinin dolduğu an: İçim yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde gözlerinin dolduğu an: İçim yanıyor
18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor
18:12
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail’e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
17:45
Koca salonda Trump’ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
17:39
“Soğuk Savaş“ programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı
"Soğuk Savaş" programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı
17:27
Trump yine şaşırtmadı Kürsüsünde konuştuğu BM’ye demediğini bırakmadı
Trump yine şaşırtmadı! Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı
17:14
BM’de prompteri bozulan Trump’ın zor anları
BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları
16:50
Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres’ın sözleriyle salon buz kesti
Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres'ın sözleriyle salon buz kesti
16:41
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma Galatasaray’ın kasası tıka basa dolacak
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak
16:32
Asgari ücretli, memur, emekli İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
16:29
İlk buluşma Fenerbahçe’de yüzler gülüyor
İlk buluşma! Fenerbahçe'de yüzler gülüyor
16:10
Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi
Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi
15:52
25 yıl önce ölü bulunan bebek cinayeti çözüldü
25 yıl önce ölü bulunan bebek cinayeti çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2025 19:01:14. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.